English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தாய்லாந்து செல்லலாம்... கம்மி விலையில் ஐஆர்சிடிசி டூர் பேக்கேஜ், மிஸ் பணனிடாதீங்க

Indian Railway IRCTC New Tour Package To Thailand : தாய்லாந்தில், அழகான கடற்கரைகள், வண்ணமயமான சந்தைகள், அற்புதமான கோயில்கள் மற்றும் இரவு வாழ்க்கை ஆகியவற்றைக் காண்பீர்கள்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Aug 13, 2025, 09:39 PM IST
  • IRCTC இன் இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் பெயர் Amazing Thailand X Lucknow ஆகும்
  • டூர் பேக்கேஜிற்கான கட்டண விவரம்.

Trending Photos

ஆடி 28 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஆடி 28 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
வெளியானது கூலி படத்தின் முதல் ரிவியூ! இடைவெளியில் இருக்கும் ட்விஸ்ட்!
camera icon6
Coolie
வெளியானது கூலி படத்தின் முதல் ரிவியூ! இடைவெளியில் இருக்கும் ட்விஸ்ட்!
இந்தாண்டில் ஓய்வு பெறும் இந்திய வீரர்கள்.. ரோகித், கோலி இருக்காங்களா?
camera icon5
Team India
இந்தாண்டில் ஓய்வு பெறும் இந்திய வீரர்கள்.. ரோகித், கோலி இருக்காங்களா?
இன்னும் 9 நாட்களில் கடகத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், மகிழ்ச்சி, செல்வம் பெருகும்
camera icon6
Venus Transit
இன்னும் 9 நாட்களில் கடகத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், மகிழ்ச்சி, செல்வம் பெருகும்
தாய்லாந்து செல்லலாம்... கம்மி விலையில் ஐஆர்சிடிசி டூர் பேக்கேஜ், மிஸ் பணனிடாதீங்க

IRCTC Thailand Tour Package: இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் அதாவது ஐ.ஆர்.சி.டி.சி ஒரு சிறப்பு சுற்றுலா தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, ஆனால் அது ரயில் பயணத்திற்காக அல்ல, விமான பயணத்திற்கானது. உண்மையில், நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் அமைந்துள்ள மத மற்றும் சுற்றுலா தலங்களுக்கு ரயில் பயணத்துடன் விமான சுற்றுலா தொகுப்புகளையும் ஐ.ஆர்.சி.டி.சி வழங்கிளி வருகிறது. அதே நேரத்தில், வெளிநாட்டு பயணத்திற்கான பல பேக்கேஜ்களையும் கொண்டு வந்துள்ளது. அதன்படி தாய்லாந்து பயணத்திற்காக ஒரு அற்புதமான டூர் பேக்கேஜ் ஐ அறிமுகம் செய்துள்ளது.

குறைந்த பட்ஜெட்டில் ஒரு அழகான நாட்டிற்குச் செல்ல நீங்கள் திட்டமிட்டிருந்தால், இந்த செய்தி உங்களுக்கானது. IRCTC உங்களுக்காக ஒரு அற்புதமான சுற்றுலா டூர் பேக்கேஜை தற்போது கொண்டு வந்துள்ளது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் கீழ், தெற்காசியாவின் அழகான நாடான தாய்லாந்தைப் பார்வையிட உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். தாய்லாந்தில், அழகான கடற்கரைகள், வண்ணமயமான சந்தைகள், அற்புதமான கோயில்கள் மற்றும் அந்நாட்டின் இரவு வாழ்க்கை ஆகியவற்றை பார்வையிட வாய்ப்பு கிடைக்கும். இது தவிர, இங்குள்ள உணவு மற்றும் கலாச்சாரமும் மிகவும் வளமானது. தாய்லாந்த் சுற்றுலாப் பயணிகளை அதிகம் ஈர்க்கும் ஒரு இடமாகும். IRCTC இன் இந்த சுற்றுலா டூர் பேக்கேஜில் பல வகையான வசதிகளையும் நீங்கள் பெறுகிறீர்கள். 

IRCTC இன் இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் பெயர் Amazing Thailand X Lucknow ஆகும். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில், நீங்கள் பயணம் செய்யும் போது எந்த வகையான சிக்கல்களையும் எதிர்கொள்ள வேண்டியதில்லை. IRCTC உங்கள் உணவு மற்றும் பானத்திற்கான வசதியை ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளது.

அதுமட்டுமின்றி இது IRCTCயின் விமான சுற்றுலா தொகுப்பு ஆகும். உங்களை மற்ற இடங்களுக்கு அழைத்துச் செல்ல பேருந்துகளும் ஏற்பாடு செய்துத் தரப்படும் இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் பல வசதிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் கட்டணத்தை பற்றி பேசுகையில், நீங்கள் தனியாக பயணம் செய்ய விரும்பினால், நீங்கள் ரூ.73,300 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். நீங்கள் இரண்டு பேருடன் பயணம் செய்தால், ஒரு நபருக்கு ரூ.62,800 கட்டணம் செலுத்தினால் போதும். இது தவிர, நீங்கள் மூன்று பேருடன் பயணம் செய்ய விரும்பினால், ஒரு நபருக்கு ரூ.61,600 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்.

ஐ.ஆர்.சி.டி.சி.யின் இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு குறித்து கூடுதல் தகவல்களுக்கு ஐ.ஆர்.சி.டி.சி. வலைத்தளமான www.irctctourism.com ஐப் பார்வையிடவும் அல்லது 9236367954/8287930922 என்ற மொபைல் எண்களில் கால் செய்து தகவலைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

மேலும் படிக்க | ரயில்வே விதிகளில் மாற்றம்.. இனி இத்தனை முறை மட்டுமே தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யலாம்

மேலும் படிக்க | வந்தே பாரத், ராஜதானி, துரந்தோ... ஸ்பீட் அள்ளும் ரயில் எது தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
ThailandPattayaBangkokIRCTC tour package

Trending News