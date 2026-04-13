  • கம்மி விலையில் சார் தாம் யாத்திரை! IRCTC சூப்பர் பேக்கேஸ்

கம்மி விலையில் சார் தாம் யாத்திரை! IRCTC சூப்பர் பேக்கேஸ்

IRCTC Char Dham Yatra: நீங்கள் 'சார் தாம்' (Char Dham) புனித யாத்திரையை மேற்கொள்ள விரும்பினால், IRCTC ஒரு சிறப்பான விமானப் பயணத் தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ஹரித்வார், பார்கோட், ஜானகிசட்டி, யமுனோத்ரி, உத்தரகாசி, கங்கோத்ரி, குப்தகாசி, சோன்பிரயாக், கேதார்நாத், பத்ரிநாத் மற்றும் ரிஷிகேஷ் ஆகிய இடங்களுக்குச் செல்லும் வாய்ப்பை இந்தப் பயணத் தொகுப்பு உங்களுக்கு வழங்குகிறது.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 13, 2026, 12:06 PM IST
  • இந்தச் சுற்றுலா பயணம் எப்போது தொடங்குகிறது
  • எத்தனை நாட்கள் நடைபெறும்?
  • பயணம் எங்கிருந்து தொடங்குகிறது?

கம்மி விலையில் சார் தாம் யாத்திரை! IRCTC சூப்பர் பேக்கேஸ்

IRCTC Chardham Yatra Package: இந்து சமய மதத்தில் 'சார் தாம் யாத்திரை' (Char Dham Yatra) ஒரு சிறப்பான முக்கியத்துவத்தைப் பெறுகிறது. இமயமலையில் அமைந்துள்ள புனிதத் தலங்களுக்கு யாத்திரை மேற்கொள்ள விரும்பும் பக்தர்களுக்காக, இந்திய ரயில்வே உணவு மற்றும் சுற்றுலா கழகம் (IRCTC) ஒரு பொன்னான வாய்ப்பை வழங்கி உள்ளது. குறிப்பாக, 'பத்ரிநாத் - கேதார்நாத் - கங்கோத்ரி - யமுனோத்ரி யாத்திரை' எனும் பெயரில் ஒரு விமானச் சுற்றுலாத் தொகுப்பை (Air Tour Package) IRCTC அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பு எப்போது தொடங்குகிறது என்பதையும், இந்த யாத்திரையின் பயண கட்டணம் என்ன என்பதையும் இப்போது அறிந்துகொள்வோம்.

இந்தச் சுற்றுலா பயணமானது, ஒடிசாவின் தலைநகரான புவனேஷ்வரிலிருந்து தொடங்கும். இந்த ஆன்மீகப் பயணம் மொத்தம் 11 இரவுகள் மற்றும் 12 பகல்கள் கொண்டிருக்கும். இப்பயணம் வருகிற ஜூன் 9, 2026 அன்று, புவனேஷ்வரிலிருந்து டேராடூனுக்குச் செல்லும் நேரடி விமானப் பயணம் மூலம் தொடங்கும். இந்தச் சுற்றுலா பயணம் முழுவதும், பக்தர்கள் ஹரித்வார், பார்கோட், ஜானகிசட்டி, யமுனோத்ரி, உத்தரகாசி, கங்கோத்ரி, குப்தகாசி, சோன்பிரயாக், கேதார்நாத், பத்ரிநாத் மற்றும் ரிஷிகேஷ் ஆகிய புனிதத் தலங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள்.

கட்டணம் எவ்வளவு வசூலிக்கப்படும்?

சுற்றுலாத் தொகுப்பிற்கான கட்டணமானது, பயணி தேர்ந்தெடுக்கும் தங்கும் வசதி விருப்பத்தின் அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்படும். இத்தொகுப்பிற்கான கட்டணங்கள் ஒரு நபருக்கு ரூ.74,810-லிருந்து தொடங்குகின்றன. ஒரு நபர் மட்டும் தங்குவதற்கான கட்டணம் ரூ.90,567 ஆகும்; இருவர் தங்குவதற்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.79,315 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும், மூவர் தங்குவதற்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.74,810 கட்டணமாகும். 5 முதல் 11 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைக்கு, கூடுதல் படுக்கை வசதியுடன் கூடிய கட்டணம் ரூ.46,300 ஆகும்; அதே வயது வரம்பிற்குட்பட்ட குழந்தைக்கு, கூடுதல் படுக்கை வசதி இல்லையெனில் கட்டணம் ரூ.34,390 ஆகும்.

சுற்றுலா தொகுப்பின் சிறப்பம்சங்கள் என்ன?

எவ்விதச் சிரமங்களுமின்றி, ஒரே பயணத்தில் நான்கு 'தாம்'களையும் (Char Dham) தரிசிக்க விரும்பும் பக்தர்களுக்காகவே, இந்த IRCTC சுற்றுலாத் தொகுப்பு சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பயணிகளின் சௌகரியத்தையும் வசதியையும் கருத்தில் கொண்டே இத்தொகுப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. விமானப் பயணச் சீட்டுகள், தங்கும் விடுதி வசதி, உணவு, உள்ளூர் பயணங்களுக்கான பேருந்து வசதி மற்றும் வழிகாட்டி அல்லது துணையாளரின் சேவைகள் போன்ற பல்வேறு வசதிகள் இதில் அடங்கியுள்ளன.

முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

சுற்றுப்பயணிகள் IRCTC நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான irctctourism.com-ஐப் பார்வையிடுவதன் மூலம், இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பை இணையவழியில் முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம். மேலும், IRCTC-யின் மண்டல அலுவலகங்கள் மற்றும் சுற்றுலா உதவி மையங்கள் வாயிலாகவும் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்துக்கொள்ளலாம்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

இந்தச் சுற்றுலா பயணம் எப்போது தொடங்குகிறது மற்றும் எத்தனை நாட்கள் நடைபெறும்?
இந்த ஆன்மீகப் பயணம் 2026, ஜூன் 9 அன்று தொடங்குகிறது. இது மொத்தம் 11 இரவுகள் மற்றும் 12 பகல்கள் கொண்ட ஒரு விரிவான சுற்றுலாத் தொகுப்பாகும்.

பயணம் எங்கிருந்து தொடங்குகிறது?
இந்தச் சுற்றுலா ஒடிசா மாநிலத்தின் தலைநகரான புவனேஷ்வரிலிருந்து (Bhubaneswar) நேரடி விமானப் பயணம் மூலம் தொடங்குகிறது.

இந்தப் பயணத்தில் தரிசிக்கப்படும் முக்கிய இடங்கள் யாவை?
பக்தர்கள் பின்வரும் புனிதத் தலங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள்: யமுனோத்ரி, கங்கோத்ரி, கேதார்நாத், பத்ரிநாத், மேலும் ஹரித்வார், பார்கோட், ஜானகிசட்டி, உத்தரகாசி, குப்தகாசி, சோன்பிரயாக் மற்றும் ரிஷிகேஷ்.

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

