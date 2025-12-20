English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • புத்தாண்டுக்கு வெளிநாடு டூர்! குறைந்த செலவில் IRCTC வழங்கும் அசத்தலான பேக்கேஜ்

புத்தாண்டுக்கு வெளிநாடு டூர்! குறைந்த செலவில் IRCTC வழங்கும் அசத்தலான பேக்கேஜ்

IRCTC New Year Package: புத்தாண்டு குறைந்த செலவில் வெளிநாடு டூர் பேக்கேஜை ஐஆர்சிடிசி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த திட்டத்தில் எப்படி பயணிப்பது என்பது குறித்து முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 20, 2025, 05:37 PM IST
  • New Year கொண்டாட செம்ம் ஸ்பாட்
  • ஐஆர்சிடிசி வழங்கும் சிறப்பு சுற்றுலா தொகுப்பு
  • மிஸ் பண்ணாதீங்க

Trending Photos

சென்னை புதிய மின்சார பேருந்துகளின் 10 சிறப்பம்சங்கள்
camera icon10
Chennai
சென்னை புதிய மின்சார பேருந்துகளின் 10 சிறப்பம்சங்கள்
2025ஆம் ஆண்டின் டாப் 10 சீரியல்கள்! நம்பர் 1 இடத்தில் இருக்கும் தொடர் எது?
camera icon10
Tamil Serials
2025ஆம் ஆண்டின் டாப் 10 சீரியல்கள்! நம்பர் 1 இடத்தில் இருக்கும் தொடர் எது?
தமிழ்நாட்டில் நாளை (டிசம்பர் 20) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
camera icon17
Shutdown
தமிழ்நாட்டில் நாளை (டிசம்பர் 20) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
8வது ஊதியக்குழு: சம்பள உயர்வு, டிஏ இணைப்பு, அரியர்... மத்திய அரசின் முக்கிய அப்டேட்ஸ்
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: சம்பள உயர்வு, டிஏ இணைப்பு, அரியர்... மத்திய அரசின் முக்கிய அப்டேட்ஸ்
புத்தாண்டுக்கு வெளிநாடு டூர்! குறைந்த செலவில் IRCTC வழங்கும் அசத்தலான பேக்கேஜ்.. எப்படி புக் பண்ணலாம்?

IRCTC Singapore Malaysia Tour Package: ஐஆர்சிடிசி எனும் இந்தியன் ரயில்வே மற்றும் சுற்றுலா கழகம் பயணிகளை ஈர்ப்பதற்கான  பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. முன்னதாக, ஆன்மீக பயணங்களின் சுற்றுலா திட்டங்களை மட்டுமே ஐஆர்சிடிசி வழங்கி வந்த நிலையில், தற்போது வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை ஐஆர்சிடிசி வழங்கி வருகிறது. குறைந்த செலவில் வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல விரும்புபவர்களுக்கு ஏற்ப ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா தொகுப்புகளை வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில், புத்தாண்டுக்கு வெளிநாடு சுற்றுலா திட்டங்களை ஐஆர்சிடிசி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

மலேசியா, சிங்கப்பூர் டூர் பேக்கேஜ்

சிங்கப்பூர் மற்றும் மலேசியாவிற்கு புத்தாண்டு சிறப்பு சுற்றுலா தொகுப்புகளை ஐஆர்சிடிசி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த IRCTC சுற்றுலாத் தொகுப்பு சென்னையில் இருந்து தொடங்குகிறது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு டிசம்பர் 29ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.  இந்த தொகுப்பின் மூலம் 6 நாட்கள் வரை மலேசியா, சிங்கப்பூரை சுற்றி பார்க்கலாம். 

இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு உங்களை சிங்கப்பூர் மற்றும் மலேசியா ஆகிய இரு நாடுகளிலும் உள்ள மிகவும் பிரபலமான சுற்றுலா தலங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லும், பயணிகளுக்கு ஒரே பயணத்தில் இரு நாடுகளின் கலாச்சாரம், நவீனத்துவம் மற்றும் இயற்கை அழகை அனுபவிக்கும் வாய்ப்பை வழங்குகிறது. இந்த IRCTC சுற்றுலா தொகுப்பின் மூலம், பயணிகள் பல்வேறு வசதிகளுக்கு கூடுதல் கட்டணம் செலுத்த வேண்டியதில்லை. விமான கட்டணம் முதல் உள்ளூர் போக்குவரத்து, ஹோட்டல்கள் மற்றும் உணவு வரை அனைத்தும் தொகுப்பில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

நீங்கள் ஒரு சுற்றுலா  சுற்றுலா வழிகாட்டியையும் பெறுவீர்கள்.  ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த IRCTC சுற்றுலா தொகுப்பு புத்தாண்டு வெளிநாட்டு பயணத்தைத் திட்டமிடுபவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். குறைந்த பட்ஜெட்டில் இரண்டு நாடுகளுக்கு நீங்கள் வசதியாகச் செல்லலாம். இந்த IRCTC சுற்றுலா தொகுப்பு உங்கள் புத்தாண்டை மறக்கமுடியாததாக மாற்றும்.  இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் சிங்கப்பூரில் மூன்று நாட்களும், மலேசியாவில்  மூன்று நாட்களும் இருப்பீர்கள். இரு நாடுகளில் உள்ள பிரபல சுற்றுலா தலளங்களையும் நீங்கள் பார்வையிடுவீர்கள்.

கட்டணம் எவ்வளவு?

ஐஆர்சிடிசியின் மலேசியா, சிங்கப்பூர் சுற்றுலா தொகுப்பிற்கு விமானச் செலவுகள் உட்பட, ஒருவருக்கு  ரூ.1.50 லட்சம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டு மற்றும் மூன்று பேருக்கு ரூ.1.20 லட்சமாகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.  கோலாலம்பூருக்கான மலேசியப் போக்குவரத்துப் பயணம் ஜனவரி 31 முதல் பிப்ரவரி 3 வரை இருக்கும்.

விமான டிக்கெட்டுகள் உட்பட அனைத்திற்கும் ரூ.59,550 ஆகவும், இரண்டு, மூன்று பேருக்கு ரூ.53,900 எனவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆர்வமுள்ள பயணிகள் பயண விவரங்கள் மற்றும் பயணத் திட்டத்திற்கு சேத்துப்பட்டில் உள்ள IRCTC அலுவலகத்தையோ அல்லது அதிகாரப்பூர்வ எண் 9003140682 அல்லது IRCTC வலைத்தளத்தையோ தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த IRCTC சுற்றுலா தொகுப்பு உங்கள் புத்தாண்டை மறக்கமுடியாததாக மாற்றும். 

மேலும் படிக்க: பான் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு ரூ.1,000 அபராதம்! SMS மூலம் இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. டிசம்பர் 31 கடைசி நாள்!

 

மேலும் படிக்க: இனி ஆதார் கட்டாயம்! ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் மாற்றம்... அதிரடி அறிவிப்பு

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
IRCTCIRCTC New Year PackageIRCTC tour packageIRCTC TourismIRCTC Latest News

Trending News