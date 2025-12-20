புத்தாண்டுக்கு வெளிநாடு டூர்! குறைந்த செலவில் IRCTC வழங்கும் அசத்தலான பேக்கேஜ்.. எப்படி புக் பண்ணலாம்?

IRCTC Singapore Malaysia Tour Package: ஐஆர்சிடிசி எனும் இந்தியன் ரயில்வே மற்றும் சுற்றுலா கழகம் பயணிகளை ஈர்ப்பதற்கான பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. முன்னதாக, ஆன்மீக பயணங்களின் சுற்றுலா திட்டங்களை மட்டுமே ஐஆர்சிடிசி வழங்கி வந்த நிலையில், தற்போது வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை ஐஆர்சிடிசி வழங்கி வருகிறது. குறைந்த செலவில் வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல விரும்புபவர்களுக்கு ஏற்ப ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா தொகுப்புகளை வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில், புத்தாண்டுக்கு வெளிநாடு சுற்றுலா திட்டங்களை ஐஆர்சிடிசி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
மலேசியா, சிங்கப்பூர் டூர் பேக்கேஜ்
சிங்கப்பூர் மற்றும் மலேசியாவிற்கு புத்தாண்டு சிறப்பு சுற்றுலா தொகுப்புகளை ஐஆர்சிடிசி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த IRCTC சுற்றுலாத் தொகுப்பு சென்னையில் இருந்து தொடங்குகிறது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு டிசம்பர் 29ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. இந்த தொகுப்பின் மூலம் 6 நாட்கள் வரை மலேசியா, சிங்கப்பூரை சுற்றி பார்க்கலாம்.
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு உங்களை சிங்கப்பூர் மற்றும் மலேசியா ஆகிய இரு நாடுகளிலும் உள்ள மிகவும் பிரபலமான சுற்றுலா தலங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லும், பயணிகளுக்கு ஒரே பயணத்தில் இரு நாடுகளின் கலாச்சாரம், நவீனத்துவம் மற்றும் இயற்கை அழகை அனுபவிக்கும் வாய்ப்பை வழங்குகிறது. இந்த IRCTC சுற்றுலா தொகுப்பின் மூலம், பயணிகள் பல்வேறு வசதிகளுக்கு கூடுதல் கட்டணம் செலுத்த வேண்டியதில்லை. விமான கட்டணம் முதல் உள்ளூர் போக்குவரத்து, ஹோட்டல்கள் மற்றும் உணவு வரை அனைத்தும் தொகுப்பில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
நீங்கள் ஒரு சுற்றுலா சுற்றுலா வழிகாட்டியையும் பெறுவீர்கள். ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த IRCTC சுற்றுலா தொகுப்பு புத்தாண்டு வெளிநாட்டு பயணத்தைத் திட்டமிடுபவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். குறைந்த பட்ஜெட்டில் இரண்டு நாடுகளுக்கு நீங்கள் வசதியாகச் செல்லலாம். இந்த IRCTC சுற்றுலா தொகுப்பு உங்கள் புத்தாண்டை மறக்கமுடியாததாக மாற்றும். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் சிங்கப்பூரில் மூன்று நாட்களும், மலேசியாவில் மூன்று நாட்களும் இருப்பீர்கள். இரு நாடுகளில் உள்ள பிரபல சுற்றுலா தலளங்களையும் நீங்கள் பார்வையிடுவீர்கள்.
கட்டணம் எவ்வளவு?
ஐஆர்சிடிசியின் மலேசியா, சிங்கப்பூர் சுற்றுலா தொகுப்பிற்கு விமானச் செலவுகள் உட்பட, ஒருவருக்கு ரூ.1.50 லட்சம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டு மற்றும் மூன்று பேருக்கு ரூ.1.20 லட்சமாகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. கோலாலம்பூருக்கான மலேசியப் போக்குவரத்துப் பயணம் ஜனவரி 31 முதல் பிப்ரவரி 3 வரை இருக்கும்.
விமான டிக்கெட்டுகள் உட்பட அனைத்திற்கும் ரூ.59,550 ஆகவும், இரண்டு, மூன்று பேருக்கு ரூ.53,900 எனவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆர்வமுள்ள பயணிகள் பயண விவரங்கள் மற்றும் பயணத் திட்டத்திற்கு சேத்துப்பட்டில் உள்ள IRCTC அலுவலகத்தையோ அல்லது அதிகாரப்பூர்வ எண் 9003140682 அல்லது IRCTC வலைத்தளத்தையோ தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த IRCTC சுற்றுலா தொகுப்பு உங்கள் புத்தாண்டை மறக்கமுடியாததாக மாற்றும்.
