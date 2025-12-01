English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • குட் நியூஸ்! ரயில் கட்டணத்தில் 50% தள்ளுபடி.. யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

குட் நியூஸ்! ரயில் கட்டணத்தில் 50% தள்ளுபடி.. யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

IRCTC Student Ticket Discount: இந்தியன் ரயில்வே பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்காக  டிக்கெட் முன்பதிவில் 50 சதவீதம் வரை சலுகை வழங்குகிறது. இதனை எவ்வாறு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 1, 2025, 02:19 PM IST
  • ஐஆர்சிடிசி அசத்தல் அறிவிப்பு
  • இனி 50 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி
  • மாணவர்கள் பயன்படுத்தலாம்

குட் நியூஸ்! ரயில் கட்டணத்தில் 50% தள்ளுபடி.. யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

IRCTC Train Ticket Booking:  தொலைதூர பயணங்களுக்கு  மக்கள் ரயில் சேவையை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். ரயில்களில் செல்வது வசதியாக இருப்பதால், பெரும்பாலான மக்கள் ரயில்களில் பயணித்து வருகின்றனர். தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பயணித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, பண்டிகை நாட்கள், விடுமுறை நாட்களில்  ரயில் டிக்கெட்டை மக்கள் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்து வருகின்றனர்.   

Add Zee News as a Preferred Source

இதற்காக  சில மாதங்களுக்கு முன்பே டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து வருகின்றனர். மேலும், தட்கலில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து பயணித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், ஐஆர்சிடிசி டிக்கெட் முன்பதிவில் மாணவர்களுக்கு சலுகை வழங்கப்படுகிறது. அதாவது, டிக்கெட் முன்பதிவில் 50 சதவீதம்  கட்டண வரை மாணவர்கள் தள்ளுபடி செய்து கொள்ளலாம். இந்த அம்சம் பலருக்கும் தெரியாது. எனவே, இதனை மாணவர்கள் எப்படி பயன்படுத்தலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான தள்ளுபடி என்பது வெறும் ஒரு சிறிய சலுகை மட்டுமல்ல; இது அவர்களின் படிப்புக்கு உதவும் நோக்கத்துடன் வழங்கப்படுகிறது. மாணவர்கள் அடையாள அட்டையை காண்பிப்பதன் மூலம் நீங்கள் இந்த சலுகையைப் பெற முடியும். 12 வயது முதல் 25 வயதுக்குட்பட்ட மாணவர்கள் இந்த சலுகையைப் பெறத் தகுதியுடையவர்கள்.  சலுகையை பெற வேண்டும் என்றால், மாணவர்கள் எப்போது அடையாள அட்டையை வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். அடையாள அட்டையை காண்பிப்பதன் மூலம் 10 முதல் 50 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி கிடைக்கும்.

மேலும், கிராமப்புறங்களில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்கள் தங்கள் நுழைவுத் தேர்வுகளுக்குப் பயணம் செய்தால் ரயில் டிக்கெட்டுகளில் 75 சதவீத தள்ளுபடி பெற உரிமை உண்டு. இந்தச் சலுகை பொது வகுப்பு ரயில் பயணத்திற்கு மட்டுமே கிடைக்கும். மத்திய பொது சேவை ஆணையம் (UPSC) மற்றும் மத்திய பணியாளர் தேர்வு ஆணையத்தால் நடத்தப்படும் முதன்மை எழுத்துத் தேர்வுகளை எழுதப் பயணிக்கும் மாணவர்கள் ரயில் கட்டணத்தில் 50 சதவீத சலுகையைப் பெறலாம். இந்திய ரயில்வே 35 வயது வரையிலான மாணவர்கள் ஆராய்ச்சிப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்கான பயண டிக்கெட்டுகளில் 50 சதவீத தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. இந்த தள்ளுபடி ஸ்லீப்பர் வகுப்பு டிக்கெட்டுகளுக்கு கிடைக்கிறது.

மாணவர்கள் எப்படி பயன்படுத்துவது?

இந்திய ரயில்வே விதிமுறைகளின்படி,  மாணவர்கள் ரயிலில் பயணம் செய்யும் போது 50 முதல் 75 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி பெறலாம். ஆனால், ஐ.ஆர்.சி.டி.சி செயலி மூலம் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்தால் இந்த தள்ளுபடி கிடைக்காது. இந்த சலுகையைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள, நீங்கள் ரயில்வே டிக்கெட் முன்பதிவு கவுண்டருக்குச் செல்ல வேண்டும். பள்ளி அல்லது கல்லூரியில் சேர்ந்த 12 முதல் 25 வயது வரையிலான மாணவர்கள் இந்த டிக்கெட் தள்ளுபடியை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.  விதிகளின்படி, பொதுப் பிரிவு மாணவர்கள் 50 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி பெறலாம்.  அதே நேரத்தில் எஸ்சி/எஸ்டி மாணவர்கள் 75 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி பெறலாம்.

இந்த தள்ளுபடியைப் பெற, நீங்கள் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு கவுண்டருக்குச் சென்று உங்கள் மாணவர் அடையாள அட்டையை வழங்க வேண்டும். மேலும், இந்த தள்ளுபடி இரண்டாம் வகுப்பு மற்றும் ஸ்லீப்பர் வகுப்பு டிக்கெட்டுகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். உங்கள் மாணவர் அடையாள அட்டையுடன் உங்கள் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்வதன் மூலம் சிறிது பணத்தைச் சேமிக்கலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

