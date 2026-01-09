English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பொங்கல் விடுமுறை.. கம்மி செலவில் ஊட்டி டூர்.. IRCTC-ன் அசத்தலான பேக்கேஜ்

பொங்கல் விடுமுறை.. கம்மி செலவில் ஊட்டி டூர்.. IRCTC-ன் அசத்தலான பேக்கேஜ்

IRCTC Ooty Tour Package: குறைந்த ஊட்டி செல்ல ஐஆர்சிடிசி சிறப்பு சுற்றுலா தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 9, 2026, 08:27 PM IST
  • பொங்கல் விடுமுறை
  • தங்கும் வசதி, உணவு எல்லாமே கிடைக்கும்
  • மிஸ் பண்ணாதீங்க

பொங்கல் விடுமுறை.. கம்மி செலவில் ஊட்டி டூர் வழங்கும் IRCTC.. எப்படி புக் பண்ணலாம்?

IRCTC Ooty Tour Package: ஐஆர்சிடிசி பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. அதுவும் குறைந்த செலவில் போக்குவரத்து கட்டணம், ஹோட்டல், உணவு வசதி போன்றவற்றையும் பேக்கேஜிலேயே ஐஆர்சிடிசி வழங்கி வருகிறது. இதன் மூலம், நாம் குறைந்த செலவில் பல்வேறு நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளலாம். இதற்கிடையில் பொங்கல் விடுமுறை வருகிறது. அதாவது, ஜனவரி 15ஆம் தேதி பொங்கல் கொண்டாடப்படுகிறது. ஜனவரி 16ஆம் தேதி மாட்டுப் பொங்கல், ஜனவரி 17ஆம் தேதி காணும் பொங்கல், அடுத்து ஞாயிற்று கிழமை வருகிறது. எனவே, பொங்கலுக்கு தொடர்ந்து 4 நாட்கள் விடுமுறை வருவதால், மக்கள் சுற்றுலா செல்வது வழக்கம். இதற்காகவே ஐஆர்சிடிசி சூப்பரான பேக்கேஜை அறிமுகம் செய்துள்ளது. அதாவது,  ஐஆர்சிடிசி ஊட்டிக்கு சுற்றுலா பேக்கேஜை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

ஊட்டி சுற்றுலா

சென்னையில் இருந்து ஊட்டிக்கு சுற்றுலா பேக்கேஜ் உள்ளது. சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து நீலகிரி விரைவு ரயிலில் 10.05 மணிக்கு புறப்படுவோம். தொடர்ந்து, மறுநாள் காலை 6.20 மணிக்கு மேட்டுப்பாளையம் ரயில் நிலையத்தில் இறங்குவோம். அங்கிருக்கு ஊட்டிக்கு சாலை மார்க்கமாக வாகனத்தில் செல்வீர்கள். அங்கு ஹோட்டலில் செக் இன் செய்துவிட்டு, தொட்டபெட்டா சிகரம், தேயிலை அருங்காட்சியகத்தை பார்வையிடுவீர்கள். 

பின்னர் ஊட்டிக்கு திரும்புவீர்கள். ஊட்டி ஏரி மற்றும் தாவரவியல் பூங்காக்களைப் பார்வையிட்டு,  ஊட்டியில் இரவு தங்குவீர்கள்.  மறுநாள் காலை 7  மணிக்கு பைக்காரா நீர்வீழ்ச்சி மற்றும் ஏரி போன்றவற்றைப் பார்வையிடுவீர்கள். தொடர்ந்து, முதுமலை வனவிலங்கு சரணாலயம், யானை முகாம், காட்டு சவாரி மேற்கொள்வீர்கள். 

நான்காவது காலை ஹோட்டலில் இருந்து செக் ஆவுட் செய்துவிட்டு, சாலை மார்க்கமாக குன்னூர் செல்வீர்கள். அங்கு குன்னூரில் இறங்கி - சிம்ஸ் பார்க், லாம்ப்ஸ் ராக் மற்றும் டால்பின்ஸ் நோஸை பார்வையிட்டு, மேட்டுப்பாளையத்தில் இரவு 10.20 மணிக்கு ரயிலில் புறப்பட்டு, மறுநாள் சென்ட்ரலுக்கு 6.25 மணிக்கு வந்தடைவீர்கள்.

கட்டணம் எவ்வளவு?

ஊட்டி சுற்றுலா பேக்கேஜில் ரயில் கட்டணம், இரண்டு இரவுகள் தங்கும் வசதி, காலை உணவு, ஏசி வாகனம், டிராவல் இன்சூரன்ஸ் போன்றவை இடம்பெற்றிருக்கிறது. இதனை தவிர, மதியம் மற்றும் இரவு உணவுகள், சவாரி போன்றவற்றுக்கான கட்டணத்தை நீங்களே செலுத்த வேண்டும். இதில் பயணி ஒருவருக்கு ரூ.22,500, இரண்டு பேருக்கு ரூ.11,750, மூன்று பேருக்கு ரூ.9,650 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, பயணிகள் இந்த பொங்கல் விடுமுறைக்கு குறைந்த செலவில் ஊட்டிக்கு குடும்பத்டுன் செல்லுங்கள். இதற்கான டிக்கெட்டுகளை புக் செய்ய அதிகாரப்பூர்வ ஐஆர்சிடிசி இணையதளத்தை பார்வையிடவும். 

மேலும் படிக்க: கலப்பட வெல்லத்தை கண்டுபிடிப்பது எப்படி? ‘இந்த’ டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க..

 

மேலும் படிக்க: வெறும் 30 நிமிட சைக்கிளிங்.. எடை குறைந்து தட்டையான வயிறு, நச்சுனு இடுப்பு பெறலாம்

 

