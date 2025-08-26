அசத்தல்! வெறும் 8000 இருந்தால் போதும்.. வைஷ்ணவ தேவி கோயில் செல்லலாம்

`Indian Railway IRCTC Tour Package: இந்திய ரயில்வேயின் இணையதளத்தில், பல்வேறு இடங்களிலிருந்து தொடங்கும் வைஷ்ணவ தேவியின் பல சுற்றுலா தொகுப்புகளை நீங்கள் காணலாம். பயணத்தின் போது பக்தர்களுக்கு எந்த விதமான கவலையுமின்றி இந்த சுற்றுலா தொகுப்புகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. டிக்கெட் முன்பதிவு முதல் ஹோட்டல் தங்குமிடம், உணவு மற்றும் போக்குவரத்து வரை, அனைத்தும் இந்த தொகுப்புகளில் அடங்கும். இந்த தொகுப்புகளில், ஸ்லீப்பர் கோச் முதல் ஏசி கோச் வரை, அனைத்து வகையான முன்பதிவு வசதிகளும் வழங்கப்படுகின்றன. இந்நிலையில் இன்று நாம் 8000 ரூபாய்க்குள் வைஷ்ணவ தேவி சுற்றுலா தொகுப்பில் என்னென்ன வசதிகள் வழங்கப்படும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
வைஷ்ணவ தேவி சுற்றுலா தொகுப்பு தொடர்பான முக்கிய தகவல்கள்
* இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு டெல்லியில் இருந்து தொடங்கும், எனவே டெல்லியில் இருந்து கிளம்பும் பயணிகள் மட்டுமே இதில் பயணிக்க முடியும்.
* இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு ஒரு இரவு மற்றும் 2 பகல்களுக்கு மட்டுமே, எனவே சுற்றுலா தொகுப்பின் கட்டணம் குறைவாக இருக்கக்கூடும். அதனுடன் இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் பெயர் மாதா வைஷ்ணோதேவி பை வந்தே பாரத் (MATA VAISHNODEVI BY VANDE BHARAT) ஆகும்.
* இதில் நீங்கள் வந்தே பாரத் மூலம் பயணிக்க முடியும்.
* இந்த தொகுப்பில், நீங்கள் குறைந்த நேரத்தில் தேவியை தரிசிக்கலாம். ஆகஸ்ட் 30 முதல் 5 நாட்களுக்குப் பிறகு சுற்றுலா தொகுப்பு தொடங்குகிறது.
* சுற்றுலா தொகுப்பு தொடங்கியதும், திங்கள் முதல் வியாழன் வரை ஒவ்வொரு வாரமும் பயணிக்கலாம்.
* இந்திய ரயில்வேயின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திலிருந்து டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யும் முறை எளிதானது.
சுற்றுலா தொகுப்பில் என்னென்ன வசதிகள் வழங்கப்படும்?
* சுற்றுலா தொகுப்பில், இரண்டு பயணங்களுக்கும் வந்தே பாரத் ரயிலுக்கான டிக்கெட்டுகள் வழங்கப்படும்.
* கத்ராவில் உள்ள ஹோட்டலில் ஒரு இரவு தங்கும் வசதியும் வழங்கப்படும்.
* முதல் நாள் காலை உணவும், முதல் நாள் மதிய உணவும், ஹோட்டலில் ஒரு இரவு உணவும் வழங்கப்படும்.
* ரயில் நிலையத்திற்கும் ஹோட்டலுக்கும் இடையில் பிக்-அப் மற்றும் டிராப் சேவையும் வழங்கப்படும்.
* ஹோட்டலுக்கும் பங்கங்காவிற்கும் இடையில் பிக்-அப் மற்றும் டிராப் சேவை கிடைக்கும்.
* ரயில்வேயால் ஆன்-போர்டு கேட்டரிங் சேவையும் வழங்கப்படும். தொகுப்பு கட்டணத்தில் ஜிஎஸ்டி சேர்க்கப்படும்.
* ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா தொகுப்பில் உள்ள வசதிகளைப் படித்த பிறகு டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்யவும்.
சுற்றுலா தொகுப்பின் கட்டண விவரம்
* தனியாக பயணம் செய்தால் கட்டணமாக ரூ.9235 செலுத்த வேண்டும்.
* இரண்டு பேருடன் பயணம் செய்தால் ஒரு நபருக்கு கட்டணமாக ரூ.7735 செலுத்த வேண்டும்.
* மூன்று பேருடன் பயணம் செய்தால் ஒரு நபருக்கு நீங்கள் ரூ.7360 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்.
* குழந்தைகளுக்கான கட்டணம் ரூ.6110 ஆகும்.
இதனிடையே தற்போது ஜம்மு காஷ்மீரில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வரும் நிலையில் வைஷ்ணவி தேவி கோயிலுக்கான யாத்திரை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஜம்மு காஷ்மீருக்கு கனமழைக்கான சிவப்பு எச்சரிக்கையும் வானிலை ஆய்வு மையம் விடுத்துள்ளது. இதனால் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வதற்கு முன்பு அதிகாரப்பூர்வ இணையத்தளத்தை பார்வையிடவும்.
