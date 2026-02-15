கம்மி விலையில் ஜோதிர்லிங்கம் செல்லலாம்.. IRCTC டூர் பேக்கேஜ்..செம சான்ஸ்

பாரத் கௌரவ் ரயிலில் மகாராஷ்டிரா ஜோதிர்லிங்கம் மற்றும் ஷீரடி சாய் தரிசன டூர் பேக்கேஜை ஐஆர்சிடிசி அறிவித்துள்ளது. இந்த 7 இரவுகள்/8 பகல் ஆன்மீக பயணம் மார்ச் 28 முதல் ஏப்ரல் 4 வரை இயங்கும். இந்த சுற்றுலா பயண தொகுப்பில் திரிம்பகேஷ்வர், பீமாசங்கர், கிரிஷ்ணேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கம், ஷீரடி சாய் பாபா மற்றும் சனி ஷிங்னாபூர் ஆகிய இடங்கள் அடங்கும். இந்த பேக்கேஜில் ரயில் பயணம், ஹோட்டல், உணவு மற்றும் உள்ளூர் போக்குவரத்து ஆகியவை அடங்கும். இப்போது டூர் பேக்கேஜ் தொடர்பான முழுமையான தகவலை இந்த தொகுப்பில் காணலாம்.
பாரத் கௌரவ் சுற்றுலா ரயில் வழியாக ஷீரடி சாய் தரிசனத்துடன் மகாராஷ்டிரா ஜோதிர்லிங்க தரிசனம் உட்பட சிறப்பு ரயில்-சுற்றுலா பேக்கேஜை ஐஆர்சிடிசி அறிவித்துள்ளது. இந்த ஆன்மீக பயணம் மார்ச் 28 முதல் ஏப்ரல் 4 வரை ஏழு இரவுகள் மற்றும் எட்டு பகல்கள் நீடிக்கும்.
இந்த யாத்திரையின் போது, பக்தர்கள் திரிம்பகேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கம், பீமாசங்கர் ஜோதிர்லிங்கம், கிருஷ்னேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கம், ஷீரடி சாய்பாபா கோயில், சனி ஷிங்னாபூர் கோயில் மற்றும் எல்லோரா குகைகளுக்குச் செல்ல முடியும். ஷிரடி, நாசிக், சத்ரபதி சம்பாஜிநகர் (அவுரங்காபாத்) மற்றும் புனே ஆகியவை புனித யாத்திரையின் முக்கிய நிறுத்தங்களாகும்.
ஐஆர்சிடிசி பிராந்திய மேலாளர் ராஜேஷ் குமார் கூறுகையில், ஜிஎஸ்டி உட்பட ஒரு நபருக்கு எகானமி வகுப்பில் ரூ.16,495, ஸ்டாண்டர்ட் வகுப்பில் ரூ.29,915 மற்றும் கம்ஃபர்ட் வகுப்பில் ரூ.36,635 என கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரயில் பயணம், ஹோட்டல் தங்குதல், சைவ உணவு, உள்ளூர் போக்குவரத்தில் சுற்றிப் பார்ப்பது, சுற்றுலா கைடு, பாதுகாப்பு மற்றும் பயணக் காப்பீடு உள்ளிட்ட அனைத்தும் இந்த பேக்கேஜில் அடங்கும்.
இந்தத் திட்டம் இந்திய அரசின் "தேகோ அப்னா தேஷ்" மற்றும் "ஏக் பாரத் ஸ்ரேஷ்ட பாரத்" முயற்சிகளின் கீழ் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. உள்நாட்டு சுற்றுலாவை மேம்படுத்துதல், கலாச்சார ஒற்றுமையை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் யாத்ரீகர்களை மத சுற்றுலாவில் ஈடுபடுத்துதல் ஆகியவை இதன் நோக்கமாகும். இதில் ரயில் பயணம், ஹோட்டல் தங்குமிடம், சைவ உணவு, உள்ளூர் போக்குவரத்து, சுற்றிப் பார்ப்பது, பாதுகாப்பு, காப்பீடு மற்றும் IRCTC இன் சிறப்பு விருந்தோம்பல் ஆகியவை அடங்கும்.
முன்பதிவு மற்றும் தகவல்களுக்கு, பயணிகள் IRCTC வலைத்தளமான www.irctctourism.com மூலம் ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்யலாம் அல்லது பாட்னாவில் உள்ள IRCTC பிராந்திய அலுவலகத்தையோ அல்லது 8595937731/32 என்ற உதவி எண்ணையோ தொடர்பு கொள்ளலாம்.
ஏழு ஜோதிர்லிங்களைத் தரிசிக்க விரும்பும் சிவ பக்தர்கள் இந்த வாய்ப்பை தவறாவீடாதீர்கள். எனவே, ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை உடனே முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.
ஆறு நாட்களில் ஜன்னத்-இ-காஷ்மீரைப் பார்வையிடலாம்
ஜன்னத்-இ-காஷ்மீர் திட்டத்தின் கீழ் ஸ்ரீநகர், குல்மார்க், சோனார்மாக் மற்றும் பஹல்காம் ஆகிய இடங்களுக்கு ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா வழங்குகிறது. இந்த ஆறு நாள், ஐந்து இரவு சுற்றுலா மார்ச் 20 ஆம் தேதி பாட்னாவிலிருந்து தொடங்கும். பயணக் கட்டணம் ஒரு நபருக்கு ரூ.38,240 ஆகும். காலை உணவு மற்றும் மதிய உணவும் இதில் அடங்கும்.
மேலும் படிக்க | திருப்பதி: டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யாமல் ஏழுமலையானை தரிசிக்க சூப்பரான சான்ஸ்.. முழு விவரம் இதோ
மேலும் படிக்க | ரயில் டிக்கெட் இலவசம்.. யாருக்கெல்லாம் தெரியுமா? இந்தியன் ரயில்வே முக்கிய அப்டேட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ