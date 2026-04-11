பக்தர்களுக்கு irctc பம்பர் ஆஃபர்! ரூ.31 ஆயிரத்தில் 5 புண்ணிய ஸ்தலங்கள் தரிசனம்.. தங்குமிடம், உணவு இலவசம்

IRCTC South India Temple Tour 2026 : தென்னிந்தியாவில் அமைந்துள்ள பழமையான மற்றும் மிகவும் புனிதமான ஆலயங்களுக்குச் செல்வது மூத்த குடிமக்களுக்கு ஒரு கனவாகத் திகழ்கிறது. இருப்பினும், பயணச் செலவுகள், தங்கும் விடுதி வசதிகள் மற்றும் உணவு ஏற்பாடுகள் குறித்த கவலைகளின் காரணமாக, பலர் இத்திட்டத்தை அடிக்கடி ஒத்திவைக்கின்றனர். அத்தகைய பக்தர்களுக்காக, இந்திய ரயில்வே (IRCTC) ஒரு அற்புதமான 'தென்னிந்தியச் சுற்றுலாத் தொகுப்பை' அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 'பாரத் கௌரவ் சுற்றுலா ரயில்' (Bharat Gaurav Tourist Train) மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் இந்தப் புனிதப் பயணம், ஏப்ரல் 9-ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. 11 இரவுகள் மற்றும் 12 பகல்கள் நீடிக்கும் இந்தப் பயணம், வெறும் ரூ.31,005 என்ற தொடக்க விலையில், பக்தர்களுக்குச் சிறப்பான வசதிகளை வழங்குகிறது.
இவை முக்கியத் தீர்த்த யாத்திரைத் தலங்கள் ஆகும்
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் மூலம், தென் இந்தியாவின் மிக முக்கியமான ஐந்து ஆன்மீகத் தலங்களை நீங்கள் தரிசனம் செய்யலாம். ஒவ்வொரு ஆலயமும் ஒரு தனித்துவமான வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளது.
திருப்பதி (Tirupati) : 'கலியுக வைகுண்டம்' எனப் போற்றப்படும் திருமலையில் எழுந்தருளியுள்ள ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர சுவாமியின் தரிசனமே, இப்பயணத்தின் முக்கிய ஈர்ப்பாகும். ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள இக்கோவில், மிகுந்த புகழ்பெற்ற ஒன்றாகும்.
இராமேஸ்வரம் (Rameshwaram) : இங்கு, புனிதமான ஸ்ரீ இராமநாதசுவாமி ஆலயத்தை தரிசனம் செய்யலாம். காசிக்குத் தீர்த்தயாத்திரை மேற்கொள்வோர், இராமேஸ்வரத்திற்கும் வருகை தந்தால் மட்டுமே முழுமையான ஆன்மீகப் பலனை அடைவர் என்று நம்பப்படுகிறது.
மதுரை (Madurai) : இங்குள்ள உலகப் புகழ்பெற்ற மீனாட்சி அம்மன் கோவிலை நீங்கள் தரிசனம் செய்யக்கலாம். இக்கோவிலின் கோபுரங்களும், கலைநயம் மிக்க கைவினைத்திறனும் சுற்றுலாப் பயணிகளை மெய்மறக்கச் செய்கின்றன.
கன்னியாகுமரி (Kanyakumari) : இந்தியாவின் தென்முனையில் அமைந்துள்ள விவேகானந்தர் பாறை நினைவிடம், மூன்று கடல்களும் சங்கமிக்கும் இடத்தின் கண்கவர் காட்சியை வழங்குகிறது.
மல்லிகார்ஜுனா (Mallikarjuna Temple, Srisailam) : ஆந்திரப் பிரதேசத்திலுள்ள ஸ்ரீசைலத்தில் அமைந்துள்ள பன்னிரு ஜோதிர்லிங்கங்களுள் ஒன்றான ஸ்ரீ மல்லிகார்ஜுன சுவாமியின் தரிசனத்தை நீங்கள் பெறலாம்.
சுற்றுலா தொகுப்பு விலை மற்றும் இலவச வசதிகளின் விவரங்கள்
பயணிகளின் பட்ஜெட்டிற்கு ஏற்ற வகையில், IRCTC இந்தச் சுற்றுப்பயணத்தை இரண்டு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தியுள்ளது. இதற்கான கட்டணம், 'Standard' பிரிவிற்கு ஒரு நபருக்கு ரூ. 31,005 என்றும், 'Comfort' பிரிவிற்கு ஒரு நபருக்கு ரூ. 36,320 என்றும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கட்டணமானது பக்தர்களுக்கான ரயில் பயணச்சீட்டுகளை மட்டுமல்லாமல், பல்வேறு கூடுதல் வசதிகளையும் உள்ளடக்கியுள்ளது. IRCTC - Indian Railway Catering and Tourism Corporation தினமும் காலை உணவு, மதிய உணவு மற்றும் இரவு உணவு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய முழுமையான சைவ உணவை வழங்குகிறது. இக்கோவில் சுற்றுப்பயணப் தொகுப்பில், கோவில்களுக்குச் செல்வதற்கான பிரத்யேகப் பேருந்து வசதிகளும், தங்குவதற்கான ஹோட்டல் வசதிகளும் அடங்கும். யாத்திரீகர்களின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்யும் வகையில், பயணம் முழுவதும் பாதுகாப்புப் பணியாளர்களும், சுற்றுப்பயண வழிகாட்டிகளும் குழுவினருடன் உடன் வருவார்கள். மேலும், இச்சுற்றுப்பயணத் தொகுப்பின் ஒரு பகுதியாகப் பயணக் காப்பீட்டு வசதியும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
முன்பதிவு விவரங்கள்
இந்தச் சிறப்பு ரயில் ராஜஸ்தானின் ஜெய்ப்பூரிலிருந்து தனது பயணத்தைத் தொடங்குகிறது. வட மற்றும் மத்திய இந்தியப் பயணிகளின் வசதிக்காக, இந்த ரயில் ஜெய்ப்பூர், அஜ்மீர், பில்வாரா, சித்தோர்கர் மற்றும் ரத்லம் ஆகிய சந்திப்பு நிலையங்களில் நின்று செல்கிறது. யாத்திரீகர்கள் தங்களுக்கு மிக அருகில் உள்ள ரயில் நிலையத்தில் இந்த ரயிலில் ஏறலாம். இந்த ரயிலில் மொத்தம் 780 இருக்கைகள் மட்டுமே உள்ளதால், ஆர்வமுள்ளவர்கள் முன்கூட்டியே முன்பதிவு செய்யுமாறு IRCTC அறிவுறுத்துகிறது. முன்பதிவு செய்ய, irctctourism.com என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தைப் பார்வையிடலாம் அல்லது அருகிலுள்ள IRCTC அலுவலகத்தைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
இந்தப் பயணத்தில் யார் யாரெல்லாம் கலந்து கொள்ளலாம்?
அனைத்து வயதினரும் இந்தப் பயணத்தில் பங்கேற்கலாம். குறிப்பாக, மூத்த குடிமக்களின் வசதியைக் கருத்தில் கொண்டு தங்குமிடம் மற்றும் போக்குவரத்து வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
ரயிலில் எந்தெந்த ஊர்களில் ஏறலாம்?
ராஜஸ்தானின் ஜெய்ப்பூர், அஜ்மீர், பில்வாரா, சித்தோர்கர் மற்றும் மத்தியப் பிரதேசத்தின் ரத்லம் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் பயணிகள் ஏறிக்கொள்ளலாம்.
உணவில் அசைவ உணவுகள் கிடைக்குமா?
இல்லை. இது ஒரு ஆன்மீகப் பயணம் என்பதால், IRCTC பயணிகளுக்குத் தரமான முழுமையான சைவ உணவை மட்டுமே வழங்குகிறது.
