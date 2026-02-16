ரயில் பயணிகளே ரெடியா? சூப்பர் வசதி வந்தாச்சு: சூடான உணவுடன் ரீஃபண்ட் கார்ண்டி!

இந்திய ரயில்வே தற்போது பல முக்கிய மாற்றங்களை செய்து வருகிறது. குறிப்பாக பயணிகளின் வசதிகளுக்கு ஏற்ப இந்த மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக தற்போது இந்தியன் ரயில்வே ரயில் பயணிகளுக்காக புதிய இ-பேன்ட்ரி சேவையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த சேவையின் மூலம் ரயில் பயணிகள் தங்களுடைய பயணத்திற்கு முன்பு உணவு ஆர்டர்களை முன்பதிவு செய்து, பயணம் தொடங்கிய பிறகு பயணிகள் தங்களின் பெர்த்துகளுக்கே உணவு டெலிவரியைப் பெறலாம். இந்த புதிய சேவையானது தற்போது 25 ரயில்களில் மட்டுமே அறிமுகப்படுத்தியுள்ளதாக ஐ.ஆர்.சி.டி.சி தெரிவித்துள்ளது. அதுமட்டுமின்றி இந்த சேவையானது டிக்கெட் கட்டணத்தில் உணவு சேர்க்கப்படாத ரயில்களில் மட்டுமே வழங்கப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் இனி பயணிகள் உணவு ஆர்டர் செய்ய ஆன்லைனில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் நேரத்தில் ஐஆர்சிடிசி தளத்தின் இ-பேன்ட்ரி வசதியின் மூலம் தங்களின் உணவை முன்பதிவு செய்துக் கொள்ளலாம். இதில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய விஷயம் என்னவென்றால், ரயில் பயணிகள் இந்த அம்சத்தை தங்களின் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட டிக்கெட் அல்லது ஆர்.ஏ.சி இருக்கைகளுக்கு மட்டுமே பெற முடியும். ஏனெனில் உணவு ஆர்டர் செய்யும் போது, அதில் இருக்கையின் எண் மற்றும் எந்த கோச் என்கிற தகவலை உள்ளிட வேண்டும். அதுமட்டுமின்றி ரயில் பயணிகள் தங்களுடைய டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யும் போது தண்ணீரையும் (ரயில் நீர்) முன்கூட்டியே ஆர்டர் செய்துக் கொள்ளலாம். மேலும் பயணிகளின் ஆர்டரை பதிவு செய்த பிறகு அவர்களுக்கு SMS அல்லது மின்னஞ்சல் மூலம் உறுதிப்படுத்தல் செய்தி மற்றும் உணவு சரிபார்ப்புக் குறியீடு (MVC) எண் அனுப்பப்படும்.
ரயில் பயணத்தின் போது விற்பனையாளருக்கு MVC வழங்கிய பிறகு உணவு மற்றும் தண்ணீர் பயணிகளின் சீட்டுக்கே டெலிவரி செய்து தரப்படும். இந்த சேவையானது முதல் கட்டமாக தற்போது 25 ரயில்களில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வசதியில் ரயில் பயணிகள் ரீஃபண்ட் தொகையையும் பெறுவார்கள். ரயில் பயணிகள் ஆர்டர் செய்த உணவு கிடைக்கவில்லை என்றால், அவர்கள் அந்த உணவுக்கான பணத்தைத் திரும்பப் பெற விண்ணப்பிக்கலாம். இதன் மூலம் பயணிகள் தங்களின் ரீஃபண்ட் தொகையைப் பெறலாம். இந்த சேவை முதலில் விவேக் எக்ஸ்பிரஸில் - ரயில் எண் 22503/04 என்கிற ஒரு பைலட் திட்டமாகத் தொடங்கப்பட்டது. விவேக் எக்ஸ்பிரஸ் இந்திய ரயில்வே நெட்வொர்க்கில் மிக நீண்ட தூரம் பயணிக்கும் ரயில் ஆகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில் ஐஆர்சிடிசி தற்போது இந்த இ-பேன்ட்ரி வசதியை "சுதந்திர சேனானி எக்ஸ்பிரஸ், ஸ்வர்ண ஜெயந்தி எக்ஸ்பிரஸ், கர்நாடகா சம்பர்க் கிராந்தி எக்ஸ்பிரஸ், மங்களத்வீப் எக்ஸ்பிரஸ், கலிங்கா உத்கல் எக்ஸ்பிரஸ், புஷ்பக் எக்ஸ்பிரஸ், பஸ்சிம் எக்ஸ்பிரஸ், நேத்ராவதி எக்ஸ்பிரஸ், கிராண்ட் டிரங்க் எக்ஸ்பிரஸ், பூர்வா எக்ஸ்பிரஸ், லிச்சாவி எக்ஸ்பிரஸ், ஆசாத் ஹிந்த் எக்ஸ்பிரஸ், மால்வா எக்ஸ்பிரஸ், அகமதாபாத்-பரூனி எக்ஸ்பிரஸ் மற்றும் புருஷோத்தம் எக்ஸ்பிரஸ்" போன்ற ரயில்களில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. விரைவில் மற்ற ரயில்களுக்கும் இந்த வசதி தொடங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.