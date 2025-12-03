English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • பயணிகளுக்கு இலவச சேவை.. ரயில்வே வெளியிட்ட குட் நியூஸ்

பயணிகளுக்கு இலவச சேவை.. ரயில்வே வெளியிட்ட குட் நியூஸ்

Train Ticket Timing Changed 2025: இந்தியன் ரயில்வே தற்போது மிகப்பெரிய அப்டேட் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பு பயணிகளுக்கு நிம்மதியை தரக்கூடும். அவை என்ன மாற்ற என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 3, 2025, 10:10 AM IST
  • புதிய விதிமுறை என்ன சொல்கிறது?
  • முன்பதிவு விதிகளில் மாற்றம்.
  • தட்கல் டிக்கெட் சரிபார்ப்பு.

Trending Photos

ஆவின் நெய் விலை அதிரடி உயர்வு.. லிட்டருக்கு இவ்வளவா?
camera icon7
Aavin
ஆவின் நெய் விலை அதிரடி உயர்வு.. லிட்டருக்கு இவ்வளவா?
வணிகர்களுக்கு ரூ.10 ஆயிரம், பேருந்து டிக்கெட்டுக்கு ரூ.50 காஷ்பேக் - அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள்
camera icon9
Tamil Nadu government
வணிகர்களுக்கு ரூ.10 ஆயிரம், பேருந்து டிக்கெட்டுக்கு ரூ.50 காஷ்பேக் - அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள்
இந்த வார OTT ரிலீஸ் லிஸ்ட்! எந்த படத்தை எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?
camera icon8
OTT releases
இந்த வார OTT ரிலீஸ் லிஸ்ட்! எந்த படத்தை எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?
வீட்டுக்கடன் வாங்குவது இனிமே சுலபம்! RBI கொண்டு வந்த புது ரூல்ஸ்..
camera icon7
Home Loan
வீட்டுக்கடன் வாங்குவது இனிமே சுலபம்! RBI கொண்டு வந்த புது ரூல்ஸ்..
பயணிகளுக்கு இலவச சேவை.. ரயில்வே வெளியிட்ட குட் நியூஸ்

Train Ticket Timing Changed 2025: புதிய ரயில்வே விதிகள் ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவு நடைமுறையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளன. உங்கள் ஆதார் எண் உங்கள் IRCTC கணக்குடன் இணைக்கப்பட்டிருந்தால், முன்பை விட அதிவேகமாகவும், மிக எளிதாகவும் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

சமீபகாலமாக, போலி கணக்குகள் மற்றும் தானியங்கி மென்பொருட்களைப் (bots) பயன்படுத்தி, தட்கல் மற்றும் பொது டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்கப்பட்ட சில விநாடிகளுக்குள் அதிக எண்ணிக்கையிலான டிக்கெட்டுகளை மொத்தமாக முன்பதிவு செய்யும் மோசடிகள் காரணமாக இந்திய ரயில்வே துறை பல சவால்களை எதிர்கொண்டு வருகிறது. இதனால், சாதாரண பயணிகள் உறுதிசெய்யப்பட்ட டிக்கெட்டுகளைப் பெற முடியாமல் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி, அதிக விலைக்கு ஏஜெண்டுகளிடமிருந்து வாங்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது.

Train Ticket Timing Changed 2025

யாருக்கான விதிகள்? ஐ.ஆர்.சி.டி.சி வலைத்தளம்/செயல்பாடு மூலம் ஆன்லைன் முன்பதிவு செய்யும் பயணிகள்
முதல் 15 நிமிட நேரம் ஆதார் அங்கீகாரம் பெற்ற IRCTC பயனர்கள் மட்டுமே டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய முடியும்.
அமலுக்கு வந்த தேதி பொது இடஒதுக்கீடு விதிகள் அக்டோபர் 1, 2025 முதல் பொருந்தும்.
தட்கல் டிக்கெட் விதிகள் ஜூலை 1, 2025 முதல் தட்கல் டிக்கெட்டுகளுக்கு ஆதார் அடிப்படையிலான சரிபார்ப்பு கட்டாயம்.
PRS கவுண்டர் டிக்கெட் PRS கவுண்டரிலிருந்து முன்பதிவு நேரத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.
ஏஜெண்டுகளுக்கான விதிகள் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள் தொடரும்.
நோக்கம் போலி ஐடிகள், மோசடி நபர்கள் மற்றும் போட்களைத் தடுப்பது மற்றும் உண்மையான பயணிகளுக்கு நன்மைகளை வழங்குதல்.
ஆதார் இணைப்பதன் நன்மைகள் முதல் 15 நிமிடங்களில் விரைவான முன்பதிவு, உறுதிப்படுத்தப்பட்ட டிக்கெட்டைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.

புதிய விதிமுறை என்ன சொல்கிறது?

இந்திய ரயில்வேயின் கூற்றுப்படி, ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு நடைமுறைகளில் டிஜிட்டல் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்யும் விதமாக முக்கிய மாற்றங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

புதிய முன்பதிவு விதிகள் (அக்டோபர் 1, 2025 முதல்):

ஜெனரல் முன்பதிவு: கடந்த அக்டோபர் 1, 2025 முதல், பொது முன்பதிவு (General Reservation) தொடங்கும்போதெல்லாம், ஆதார்-அங்கீகரிக்கப்பட்ட (Aadhaar-authenticated) IRCTC பயனர்கள் மட்டுமே முதல் 15 நிமிடங்களுக்கு ஆன்லைனில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய முடியும்.

தொடர்ச்சி: இந்த 15 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு, பதிவுசெய்யப்பட்ட மற்ற அனைத்துப் பயனர்களுக்கும் முன்பதிவு வழக்கம் போல் தொடரும்.

முன்னுரிமைச் சலுகை: ஆதார் அங்கீகாரம் பெற்ற பயனர்களுக்கு அளிக்கப்படும் இந்த 'முன்னுரிமை ஸ்லாட்' அமைப்பு, போலி கணக்குகள் மற்றும் இடைத்தரகர்களுக்கு (டவுட்டுகளுக்கு) எதிரான ஒரு பாதுகாப்புக் கேடயமாகச் செயல்படும்.

தட்கல் டிக்கெட் சரிபார்ப்பு (ஜூலை 1, 2025 முதல்):

OTP கட்டாயம்: கடந்த ஜூலை 1, 2025 முதல் தட்கல் டிக்கெட்டுகளுக்கு ஆதார் அடிப்படையிலான OTP சரிபார்ப்பு கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

உறுதிப்படுத்தல்: உங்கள் ஆதார் விவரங்கள் OTP மூலம் சரிபார்க்கப்பட்ட பின்னரே ஆன்லைன் தட்கல் டிக்கெட்டுகள் உறுதிப்படுத்தப்படும்.

விரிவாக்கம்: இந்த சரிபார்ப்பு முறை, விரைவில் PRS கவுண்டர்கள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர்கள் மூலம் முன்பதிவு செய்யப்படும் தட்கல் டிக்கெட்டுகளுக்கும் நீட்டிக்கப்பட உள்ளது.

ஆதார் இணைப்பு ஏன் அவசியம்?

ரயில்வே அமைச்சகத்தின் தெளிவான விளக்கத்தின்படி, இந்த மாற்றங்கள் ஒரு தனித் திட்டமல்ல; மாறாக, இந்திய ரயில்வே மற்றும் ஐஆர்சிடிசியின் டிஜிட்டல் பாதுகாப்பு மற்றும் நியாயமான கட்டண முன்பதிவு கொள்கையின் ஒரு பகுதியாகும்.

ஆதார் இணைப்பு மூலம் ரயில்வேயானது:

  • டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் உண்மையான நபரை அடையாளம் காண முடியும்.
  • போலி அல்லது நகல் பயனர் ஐடிகள் உருவாக்கப்படுவதைத் தடுக்கிறது.
  • ஒருவர் வெவ்வேறு ஐடிகளைப் பயன்படுத்தி பல டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து, பின்னர் அவற்றை அதிக விலைக்கு விற்பதைத் (கருப்புச் சந்தைப்படுத்துவதைத்) தடுக்கிறது.
  • முன்பதிவு சலுகைகள் சாதாரண பயணிகளுக்கு திறம்பட சென்றடைவதை உறுதி செய்கிறது.

மேலு படிக்க | இந்திய ரயில்வேயின் மெகா சர்ப்ரைஸ்; ரயிலில் ATM வசதி திட்டம்- முழு விவரம்

மேலும் படிக்க | கம்மி செலவில் ஊட்டிக்கு 5 நாள் டூர்.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
irctc. indian railwaysTrainTrain TicketTrain Ticket Timing

Trending News