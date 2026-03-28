IRCTC சிறப்புச் சுற்றுலாத் தொகுப்பு: யாத்திரை மற்றும் டிக்கெட் முன்பதிவு விவரங்கள் இதோ

IRCTC Special Tour Package: இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் (IRCTC), 'திவ்ய துவாரகா சோம்நாத் யாத்திரை' (Divya Dwarka Somnath Yatra) எனும் சிறப்புச் சுற்றுலா ரயில் பயணத்தையும், ஷீரடிக்கு ஒரு சிறப்பு விமானப் பயணத்தையும் ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
IRCTC சுற்றுலா தொகுப்பு
வெள்ளிக்கிழமையன்று நகரத்தின் பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் பேசிய IRCTC நிறுவனத்தின் இணைப் பொது மேலாளர் சாம் ஜோசப் பி., சிறப்பு ரயில் மே 10-ஆம் தேதி மங்களூர் வழியாகப் புறப்படும் என்று தெரிவித்தார்.
10 நாட்கள் நடைபெறும் இந்தப் புனிதப் பயணத்தின்போது, குஜராத்தில் அமைந்துள்ள முக்கிய ஆன்மீகத் தலங்களும், கோவாவில் உள்ள எழில்மிகு சுற்றுலாத் தலங்களும் தரிசிக்கப்படவுள்ளன. துவாரகையில் உள்ள ஜோதிர்லிங்கம், பேட் துவாரகை, துவாரகாதீஷ் ஆலயம் மற்றும் ருக்மணி ஆலயம்; சோமநாதர் ஜோதிர்லிங்கம் மற்றும் பால்கா தீர்த்தம்; நிஷ்களங்க மகாதேவர் ஆலயம் மற்றும் காந்தி ஸ்மிருதி; அத்துடன் கோவாவில் உள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அகுவாடா கோட்டை, பாம் ஜீசஸ் பசிலிக்கா மற்றும் கலங்குட், கோல்வா கடற்கரைகள் ஆகிய இடங்களுக்கான பயணங்களும் இதில் அடங்கும். பயணிகள் மங்களூர் மற்றும் உடுப்பி வழியாக இந்த ரயிலில் ஏறலாம்.
பதிவு செய்வதற்கு, IRCTC-யின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தை அணுகலாம். பயணிகளுக்கான இந்தத் தொகுப்புப் பயணத்தின் கட்டணம் ஒரு நபருக்கு ரூ. 28,760 ஆகும்; இதில் ஏசி ரயில் பயணம், ஏசி ஹோட்டல் தங்குமிடம், ஏசி சாலைப் போக்குவரத்து, ஒரு நாளுக்கு மூன்று வேளை சைவ உணவுகள், தொழில்முறைப் பயண வழிகாட்டிகள், பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள் மற்றும் பயணக் காப்பீடு ஆகியவை அடங்கும் என்று அவர் தெரிவித்தார்.
ஷீரடி சுற்றுலாத் தொகுப்பு
இதற்கிடையில், 'ஷீரடி விமானப் பயணத் தொகுப்பு' (Shirdi flight package) திட்டத்தின் கீழ், சனி சிங்னாப்பூர் கோயில், கிரிஷ்னேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கக் கோயில், த்ரியம்பகேஷ்வர் சிவன் கோயில், பஞ்சவடி மற்றும் எல்லோரா குகைகள் ஆகிய இடங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு புனித யாத்திரை மேற்கொள்ளப்படும். ஏப்ரல் 22 முதல் ஏப்ரல் 26 வரையிலான காலத்திற்கு, இத்தொகுப்பின் கட்டணம் ஒரு நபருக்கு ரூ. 28,050 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. விமானப் பயணச்சீட்டுகள், உணவுடன் கூடிய தங்கும் வசதி, உள்ளூர் போக்குவரத்து வசதி, சுற்றுலா ஒருங்கிணைப்பாளர் சேவைகள் மற்றும் பயணக் காப்பீடு ஆகியவை இத்தொகுப்பில் அடங்கும் என்று அவர் தெரிவித்தார்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
திவ்ய துவாரகா சோம்நாத் யாத்திரை எப்போது தொடங்குகிறது?
சிறப்பு ரயில் பயணம் மே 10-ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. இது மொத்தம் 10 நாட்கள் நடைபெறும் பயணமாகும்.
பயணத்தில் எந்தெந்த இடங்கள் சுற்றிக் காண்பிக்கப்படும்?
குஜராத்: துவாரகாதீஷ் ஆலயம், பேட் துவாரகை, ஜோதிர்லிங்கம், ருக்மணி ஆலயம், சோமநாதர் ஜோதிர்லிங்கம், பால்கா தீர்த்தம், நிஷ்களங்க மகாதேவர் ஆலயம் மற்றும் காந்தி ஸ்மிருதி. கோவா: அகுவாடா கோட்டை, பாம் ஜீசஸ் பசிலிக்கா, கலங்குட் மற்றும் கோல்வா கடற்கரைகள்.
பயணக் கட்டணம் எவ்வளவு? அதில் என்னென்ன வசதிகள் அடங்கும்?
ஒரு நபருக்கான கட்டணம் ரூ. 28,760. இதில் ஏசி ரயில் பயணம், ஏசி ஹோட்டல் தங்குமிடம், ஏசி சாலைப் போக்குவரத்து, ஒரு நாளைக்கு மூன்று வேளை சைவ உணவு, பயண வழிகாட்டி, பாதுகாப்பு மற்றும் பயணக் காப்பீடு ஆகியவை அடங்கும்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
