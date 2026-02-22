English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • குறைந்த விலையில் குளு குளு பயணம்! IRCTC-யின் அசத்தல் சிக்கிம் டூர் பேக்கேஜ்!

குறைந்த விலையில் குளு குளு பயணம்! IRCTC-யின் அசத்தல் சிக்கிம் டூர் பேக்கேஜ்!

IRCTCயின் சிக்கிம் பிளாட்டினம் சுற்றுலா தொகுப்பு, கேங்டாக், பெல்லிங், டார்ஜிலிங் மற்றும் கலிம்போங்கிற்கு 7 இரவு /8 பகல்களுக்கான பயணத்தை ரூ.33,820 முதல் தொடங்குகிறது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 22, 2026, 06:10 PM IST
  • பார்க்க வேண்டிய இடங்கள்
  • கட்டண விவரங்கள்

குறைந்த விலையில் குளு குளு பயணம்! IRCTC-யின் அசத்தல் சிக்கிம் டூர் பேக்கேஜ்!

IRCTC Tour Package 2026: நீங்கள் குறைந்த பட்ஜெட்டில் ஒரு ஆடம்பரமான மலை வாசஸ்தலத்திற்கு ஒரு பயணத்தைத் திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால், IRCTC இன் "சிக்கிம் பிளாட்டினம் - Sikkim Platinum" சுற்றுலா தொகுப்பு சிறந்த தேர்வாகும். இந்த 7-இரவு, 8-பகல் தொகுப்பு சிக்கிம் மற்றும் டார்ஜிலிங்கின் அழகை ஒரே பயணத்தில் கவர் செய்யும். இதற்கான கட்டணம் ஒரு நபருக்கு ரூ.33,820 முதல் தொடங்குகின்றன. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் ஹோட்டல், உணவு திட்டம் மற்றும் சுற்றிப் பார்ப்பது ஆகியவை அடங்கும், இது பயணத் திட்டமிடலை எளிதாக்க உதவுகிறது.



சுற்றுலா தொகுப்பு கண்ணோட்டம் - பார்க்க வேண்டிய இடங்கள்

இந்த சுற்றுலா நான்கு அழகான இடங்களை உள்ளடக்கியது:
கேங்டாக் (2 இரவுகள்) - பெல்லிங் (2 இரவுகள்) - டார்ஜிலிங் (2 இரவுகள்) - கலிம்போங் (1 இரவு)
தினசரி புறப்பாடுகள் ஏப்ரல் 1, 2025 முதல் ஜூன் 30, 2025 வரை தொடங்கும்.
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு MAP திட்டத்தின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது, அதாவது காலை உணவு மற்றும் இரவு உணவு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
பேக்கேஜ் குறியீடு EHH124.

கட்டண விவரங்கள்

ஸ்டாண்டர்ட் வகை
மூன்று பேர் பகிர்வு: ₹33,820
இரண்டு பேர் பகிர்வு: ₹45,630
கம்ஃபர்ட் வகை: ₹36,700 முதல் தொடங்குகிறது
டீலக்ஸ் வகை: ₹48,010 முதல் தொடங்குகிறது

நாள்தோறும் சிறந்த பயணத் திட்டம்

இந்தப் பயணம் NJP ரயில் நிலையம் அல்லது பாக்டோக்ரா விமான நிலையத்திலிருந்து தொடங்குகிறது.
முதல் நாளில், கலிம்பொங்கிற்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவீர்கள்.
இரண்டாவது நாளில், டெலோ ஹில்ஸ், டர்பின் தாரா மற்றும் ஒரு நர்சரிக்குச் சென்று, பின்னர் காங்டாக்கிற்கு செல்வீர்கள்.
மூன்றாவது நாளில், சோம்கோ ஏரி மற்றும் பாபா கோயிலுக்கு உல்லாசப் பயணம்.
நான்காவது நாளில், காங்டாக்கைச் சுற்றிப் பார்ப்பது, அதைத் தொடர்ந்து பெல்லிங்.
ஐந்தாவது நாளில், பெல்லிங் நீர்வீழ்ச்சிகள், ஏரிகள் மற்றும் ஸ்கைவாக்.
ஆறாவது நாளில், டார்ஜிலிங்கிற்கு செல்வீர்கள்.
ஏழாவது நாளில், டைகர் ஹில் சூரிய உதயம், மடாலயம், மிருகக்காட்சிசாலை, தேயிலைத் தோட்டம் மற்றும் பிற காட்சிகள்.
எட்டாவது நாளில், வீடு திரும்புவீர்கள்.

முக்கிய குறிப்பு

இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் ஹோட்டல் தங்குதல், இடமாற்றங்கள், காலை உணவு மற்றும் இரவு உணவு மற்றும் சுற்றிப் பார்ப்பது ஆகியவை அடங்கும். நாதுலா பாஸ் மற்றும் ரோப்வே போன்ற சில செயல்பாடுகளுக்கு தனி கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | கம்மி விலையில் காஷ்மீர் டூர்! குடும்பத்துடன் 6 நாட்கள் சுற்றுலா.. சூப்பரான வாய்ப்பு

மேலும் படிக்க | IRCTC பூரி டூர் பேக்கேஜ்: வெறும் ரூ.8000ல் 2 நாள் சொகுசு பயணம்! முழு விவரம் இதோ!

மேலும் படிக்க: திருப்பதி போறீங்களா? பயணிகளுக்கு ரயில்வே வழங்கிய அதிரடி அப்டேட்!

