தட்கல் டிக்கெட் புக் பண்ணுறீங்களா? இன்று முதல் பெரிய மாற்றம்.. நோட் பண்ணுங்க!

IRCTC Tatkal Ticket Booking: சௌகரியமான பயணம், குறைவான கட்டணம் போன்ற காரணங்களால் இந்தியாவில் நாள்தோறும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் ரயில்களில் பயணம் செய்து வருகின்றனர். வெளி மாநிலங்கள் செல்வதற்கும், வெளியூர்களுக்கு செல்வதற்கும் பெரும்பாலும் மக்கள் ரயில்களில் பயணம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர. ஆனால், ரயில்களில் டிக்கெட் கிடைப்பது குதிரை கொம்பாகவே உள்ளது.
தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவில் மாறிய ரூல்ஸ்
குறிப்பாக, பண்டிகை நாட்கள், தொடர் விடுமுறை நாட்களில் ரயில்களில் டிக்கெட் சில நிமிடங்களிலேயே விற்று தீர்ந்துவிடுகிறது. அந்த அளவுக்கு ரயில்களில் பயணிப்பதற்கு அதிக டிமாண்ட் உள்ளது. இதற்காக தான் இந்திய ரயில்வேயில் தட்கல் டிக்கெட் முறை நடைமுறையில் இருக்கிறது. மேலும், திடீரென பயணம் செய்ய வேண்டிய சூழலுக்கு ஆளாகும் நபர்களும், இந்த தட்கல் முறையை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்த தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவில் இந்தியன் ரயில்வே பல்வேறு மாற்றங்களை கொண்டு வருகிறது. ஆன்லைன் தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவில் வெளிப்படைத்தன்மையை கொண்டு வரவும், போலி கணக்குகள் மூலம் தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வதையும் தடுக்க இந்தியன் ரயில்வே பல்வேறு வசதிகளை கொண்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது புதிய அம்சத்தை கொண்டு வருகிறது. இந்த புதிய விதிமுறை இன்று (டிசம்பர் 1) முதல் அமலுக்கு வந்தது.
இனி OTP கட்டாயம்
இந்திய ரயில்வே தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவுகளுக்கு ஒரு புதிய பாதுகாப்பு அம்சத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பயணிகளின் மொபைல் எண்ணுக்கு அனுப்பப்படும் ஒரு முறை கடவுச்சொல் (OTP) சரிபார்த்த பின்னரே பயணிகளுக்கு இப்போது டிக்கெட்டுகள் வழங்கப்படும். அதாவது, தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவின்போது ஒருமுறை கடவுச் சொல் (OTP) அங்கீகாரம் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவின்போது, பயணி வழங்கிய மொபைல் எண்ணுக்கு இந்த OTP அனுப்பப்படும். மேலும், OTP எண் சரிபார்த்த பிறகே, பயணிகளுக்கு தட்கல் டிக்கெட் எடுக்க முடியாது என ரயில்வே கூறியுள்ளது. OTP அடிப்படையிலான தட்கல் டிக்கெட் முறை முதற்கட்டமாக மும்பை சென்ட்ரல் - அகமதாபாத் ஷதாபத் விரைவு ரயில்களில் தொடங்கப்படுகிறது. பின்னர், இந்த ஒடிபி அடிப்படையில் தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு முறை அனைத்து ரயில்களுக்கும் விரிவுப்படுத்தப்படும் என ரயில்வே கூறியுள்ளது.
இந்த புதிய முறை ஐஆர்சிடிசி வலைத்தளம், மொபைல் செயலி மற்றும் ரயில்வே கவுண்டர்களில் நடைமுறையில் இருக்கும். தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவுகளை வெளிப்படையாக வைக்கவும், அனைத்து பயணிகளுக்கு டிக்கெட் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதற்காக இந்த ஒடிபி அடிப்படையில் தட்கல் டிக்கெட் முறையை ரயில்வே கொண்டு வந்துள்ளது. தற்போது மேற்கு ரயில்வேயில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நிலையில், விரைவில் தெற்கு ரயில்வே, வடக்கு ரயில்வேயிலும் அறிமுகப்படுத்தப்படும்.
தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
ஐஆர்சிடிசி செயலி அல்லது செயலி மூலம் தட்கல் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம். காலை 11 மணிக்கு ஸ்லீப்பர் வகுப்புகளுக்கு முன்பதிவு நேரம் தொடங்கும். கடைசி நேர தொந்தரவுகளைத் தவிர்க்க, முன்பதிவு நேரத்திற்கு முன்பே உங்கள் IRCTC கணக்கில் உள்நுழையவும். அதில், நீங்கள் புறப்படும் ரயில் நிலையம் மற்றும் சேருமிடத்தை உள்ளிட வேண்டும். இதன்பிறகு தட்கல் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, உங்களுக்கான ரயிலை தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
அதன்பிறகு, பெயர், வயது, பாலினம் போன்ற பயணிகளின் விவரத்தை உள்ளிட வேண்டும். எதிர்கால முன்பதிவுகளுக்காக உங்கள் விவரங்களைச் சேமிக்க 'master list’ அம்சத்தைப் பயன்படுத்தலாம். உங்களுது விவரங்களை உள்ளீட்டு, புறப்படும் நேரம், இடம், இறங்கும் இடம் நேரம், இடத்தை ஒருமுறை சரிபார்த்து, டிக்கெட் கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும். நெட் பேங்கிங், கிரெடிட்/டெபிட் கார்டுகள் அல்லது ஜிபே, போன்பே உள்ளிட்டவை மூலம் டிக்கெட் கட்டணம் மேற்கொள்ளலாம்.
