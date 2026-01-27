English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  தட்கல் புக் பண்ணுவதில் சிக்கலா? இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் பண்ணுங்க.. டிக்கெட் கன்பார்ம்

தட்கல் புக் பண்ணுவதில் சிக்கலா? இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் பண்ணுங்க.. டிக்கெட் கன்பார்ம்

IRCTC Tatkal Ticket Booking: தட்கல் டிக்கெட் உங்களால் முன்பதிவு செய்ய முடியவில்லை என்றால், இந்த செய்தி உங்களுக்கு தான்.  ஏன் உங்களால் தட்கலில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய முடியவில்லை என்று பார்ப்போம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 27, 2026, 06:06 PM IST
  • IRCTC தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு
  • ஆதார் இணைப்பு கட்டாயம்
  • எப்படி இணைப்பது?

தட்கல் புக் பண்ணுவதில் சிக்கலா? இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் பண்ணுங்க.. டிக்கெட் கன்பார்ம்

IRCTC Tatkal Ticket Booking:  இந்தியாவை முக்கிய போக்குவரத்துதளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. ரயில்களில் தினமும் லச்சக்கணக்கான பயணிகள் அனைத்து வருகின்றனர். அவர்களுக்காக புதுப்புது அறிவிப்புகளை இந்தியன் ரயில்வே வெளியிட்டு வருகிறது. குறிப்பாக ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் பல்வேறு அதிரடி மாற்றங்களை இந்தியன் ரயில்வே செய்து வருகிறது. பிளாக் டிக்கெட் மற்றும் மோசடி முன் பதிவில்லை தடுக்கும் வகையில் இந்தியன் ரயில்வே டிக்கெட் முன்பதிவு முக்கிய மாற்றங்களை மேற்கொண்டு வருகிறது. 

ஐஆர்சிடிசி தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு

இந்திய ரயில்வேயின் புதிய விதிகளின்படி, தட்கல் மற்றும் சாதாரண டிக்கெட் முன்பதிவுக்கு ஆதார் கட்டாயமாக உள்ளது.  ஐஆர்சிடிசி கணக்கில் ஆதார் இணைந்த பயணங்கள் மட்டுமே ஐஆர்சிடிசி வாயிலாக டிக்கெட் முன்பதிவு செய்து கொள்ள முடியும். முன்னதாக இந்த ஒரு நடைமுறை மட்டுமே இருந்த நிலையில், தற்போது அதில் பல்வேறு மாற்றங்களை இந்தியன் ரயில்வே செய்துள்ளது. 

அதாவது, ஜனவரி 5ஆம் தேதி முதல் ஆதார் இணைத்த பயணியர்கள் மட்டுமே முன்பதிவு தொடங்கும் நேரத்தில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். ஆதார் இணைக்காத பயணிகள் காலை 8:00 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை ஆன்லைனில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். இதன் பிறகும் டிக்கெட் முன்பதிவில் இந்தியன் ரயில்வே கடுமையான விதிகளை அமல்படுத்தியது. 

அதன்படி ஆதார் இணைக்கப்படாத ஐஆர்சிடிசி கணக்குகளில் இருந்து நாள் முழுவதும் ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவு நிறுத்தப்படும். அது டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்கும் நாளில் இந்த நடைமுறை இருக்கும். எனவே, சரியான நேரத்தில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய, ஆதார் கட்டாயமாக உள்ளது. தற்போது இந்தியன் ரயில்வே, தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவுகளுக்கும் ஆதார் சரிபார்ப்பை கட்டாயமாக்கியுள்ளது.   இதனால், தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்பவர்களுக்கு ஆதாரை கட்டாயம் இணைக்க வேண்டும். எனவே, அதனை எப்படி இணைப்பது என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

ஐஆர்சிடிசி கணக்குடன் ஆதாரை எப்படி இணைப்பது?

முதலில் IRCTC.CO.IN என்ற இணையதளம் அல்லது IRCTC செயலிக்குள் செல்ல வேண்டும். அதில், முகப்பு பக்கத்தில் my account என்ற ஆப்ஷனை தேர்வு செய்து, Aadhaar Link என்ற ஆப்ஷனை தோன்றும். அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, உங்கள் 12 இலக்கு ஆதார் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும். இதன்பிறகு, ஆதாருடன் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு OTP அனுப்பப்படும். அதில் இருக்கும் எண்ணை உள்ளிட்டு submit என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்யவும். ஆதார் சரிபார்ப்பு வெற்றிகரமாக முடிந்த பிறகு, ஆதார் சரிபார்க்கப்பட்டது என்ற செய்தி திரையில் தோன்றும். இதன் பிறகு, நீங்கள் தட்கல் டிக்கெட்களை முன்பதிவு செய்ய முடியும். 

ஆதார் இணைக்கப்பட்டதை எப்படி கண்டறிவது?

சில நேரங்களில் நாம் ஏற்கனவே ஆதார் எண்ணை இணைத்துவிட்டோமா என்பதை மறந்துவிடுவோம். எனவே, அதனை எப்படி சரிபார்ப்பது என்று  பார்ப்போம். அதேபோல, ஐஆர்சிடிசி செயலி அல்லது இணையதளத்திற்கு செல்லவும். அதில், profile என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, உங்கள் பெயருக்கு அருகில் பச்சை நிறத்தில் ஆதார் சரிபார்க்கப்பட்டது என்று எழுதப்பட்டிருந்தால், நீங்கள் ஆதார் ஐஆர்சிடிசி கணக்குடன் இணைத்திருக்கிறீர்கள். இல்லையென்றால், நீங்கள் மேலே உள் செயல்முறை பின்பற்றி உடனே ஆதாரை இணைக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க: IRCTC Tour Package: குறைந்த செலவில் கேரளா பயணம், IRCTC சுற்றுலா வழங்கும் சிறப்புக் டூர் பேக்கேஜ்

மேலும் படிக்க: புதிய Aadhaar செயலி அறிமுகம்! இனி ஆதார் மையம் செல்ல வேண்டாம்.. முழு விவரம்

 

 

