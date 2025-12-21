English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • கம்மி செலவில் தாய்லாந்து டூர்! குடும்பத்துடன் செல்ல செம்ம சான்ஸ்.. IRCTC பேக்கேஜ் விவரம் இதோ

கம்மி செலவில் தாய்லாந்து டூர்! குடும்பத்துடன் செல்ல செம்ம சான்ஸ்.. IRCTC பேக்கேஜ் விவரம் இதோ

IRCTC Thailand Tour Package: குறைந்த செலவில் 2026 புத்தாண்டுக்கு தாய்லாந்து செல்ல விரும்புபவர்களுக்கு ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 21, 2025, 04:22 PM IST
  • புத்தாண்டுக்கு செம்ம ஸ்பாட்
  • கம்மி செலவில் குடும்பத்துடன் தாய்லாந்து டூர்
  • உடனே புக் பண்ணுங்கள்

கம்மி செலவில் தாய்லாந்து டூர்! குடும்பத்துடன் செல்ல செம்ம சான்ஸ்.. IRCTC பேக்கேஜ் விவரம் இதோ

IRCTC Thailand Tour Package: ஆண்டுக்கு ஒருமுறையாவது வெளிநாடு அல்லது வெளியூர்களுக்கு சுற்றுலா செல்ல பலரும் விரும்புவார்கள். ஆனால், செலவை பார்த்துவிட்டு பெரும்பாலானோர் சுற்றுலா செல்வதை தள்ளிப்போட்டு வருகின்றனர். எனவே, அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கு சுற்றுலா செல்லும் வகையில், ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா தொகுப்புகளை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. அதாவது, பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு மட்டுமில்லாமல், வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா தொகுப்புகளை ஐஆர்சிடிசி அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், தாய்லாந்து நாட்டிற்கு சுற்றுலா தொகுப்பை ஐஆர்சிடிசி அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. இதுகுறித்து விரிவகா இங்கு பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

தாய்லாந்து சுற்றுலா தொகுப்பு

ஐஆர்சிடிசியின் தாய்லாந்து சுற்றுலா டிசம்பர் 31ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. மேலும், ஜனவரி 4ஆம் தேதி முடிவடைகிறது. கிட்டதட்ட 5 நாட்களுக்கு தாய்லாந்தை நீங்கள் சுற்றி பார்க்கலாம்.  சென்னையில் டிசம்பர் 31ஆம் தேதி பாங்காக் செல்வீர்கள். அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக பட்டாயாவுக்கு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். டிசம்பர் 31ஆம் தேதி பட்டாயாவுக்கு நீங்கள் செல்வீர்கள். அங்கு புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களை மேற்கொண்டு, அங்கு இரவில் ஹோட்டலில் தங்குவீர்கள். அன்றையில் மூன்று வேளை உணவும் வழங்கப்படும். 

ஜனவரி 1ஆம் தேதி ஹோட்டலில் காலை உணவை முடித்துவிட்டு, கோரல் தீவுக்கு செல்வீர்கள். மாலையில் அல்காசர் ஷோவை பார்த்துவிட்டு இரவு ஹோட்டலில் தங்குவீர்கள்.  ஜனவரி 2ஆம் தேதி பட்டாயாவில் இருந்து புறப்பட்டு, பாங்காற்றிகு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள்.  அங்கு சில புத்தர் கோயில்கள்,  சாவோபராய நதி போன்ற முக்கிய சுற்றுலா தளங்களை பார்வையிட்டு, இரவு ஹோட்டலில் தங்குவீர்கள். இரண்டு நாட்களுக்கு பாங்காக்கில் பயணத்தை முடித்துவிட்டு ஜனவரி  4ஆம் தேதி மாலை 6 மணிக்கு விமானம் மூலம் சென்னை திரும்புவீர்கள். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் 3 நாட்களுக்கான தங்குமிடம்,  இரண்டு நாள் காலை உணவு, 3 இரவு  உணவு, தினமும் இரண்டு வாட்டர் பாட்டில் போன்றவை வழங்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

கட்டணம் எவ்வளவு?

இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் போது நீங்கள் எந்த சிரமங்களையும் சந்திக்காமல் இருக்க IRCTC போதுமான ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளது. உங்கள் பயணத்தின் போது தங்குமிடம், உணவு மற்றும் பிற அத்தியாவசிய பொருட்களை IRCTC ஏற்பாடு செய்யும். ஐஆர்சிடிசியின் தாய்லாந்து சுற்றுலா தொகுப்பிற்கு ஒரு நபர் பயணத்திற்கு கட்டணமாக ரூ.76,200, இரண்டு நபர் பயணத்திற்கு ரூ.68,900, குழந்தைகளுக்கு ரூ.65,500 கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்ப்டடுள்ளது. எனவே, இந்த புத்தாண்டுக்கு தாய்லாந்தில் கொண்டாடுங்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க: ரயில் கட்டணம் உயர்வு! ஒரு கிலோ மீட்டருக்கு இவ்வளவா? அதிர்ச்சியில் பயணிகள்

 

மேலும் படிக்க: புத்தாண்டுக்கு வெளிநாடு டூர்! குறைந்த செலவில் IRCTC வழங்கும் அசத்தலான பேக்கேஜ்.. எப்படி புக் பண்ணலாம்?

About the Author
IRCTCIRCTC Thailand TourThailand Tour PackageIRCTC Thailand Tour Packagenew year trip

