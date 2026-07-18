/கம்மி செலவில் திருப்பதி டூர்! ஏழுமலையானை சீக்கிரம் தரிசிக்கலாம்.. IRCTC பேக்கேஜ்

IRCTC Tirupati Tour: ஐஆர்சிடிசி பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் மாவட்டங்களுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, ஆன்மீக சுற்றுலா திட்டங்களை ஐஆர்சிடிசி அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், திருப்பதிக்கு ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது. ஒடிசா மாநிலம் புவனேஸ்வரில் இருந்து திருப்பதிக்கு ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது.
ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா பயணம் 3 இரவுகள் மற்றும் 4 நாட்களை உள்ளடக்கியது. இந்த பயணம் வாரத்தின் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் புவனேஸ்வர் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து தொடங்கும். இந்தத் தொகுப்பில் ரயில் பயணம், ஹோட்டல் தங்குமிடம் மற்றும் திருமலை விரைவு தரிசன நுழைவுச்சீட்டு ஆகியவை அடங்கும். இந்த பயணத்திற்கு குறைந்தபட்சம் இரண்டு பேர் முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முதல் நாள் புவனேஸ்வர் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து நண்பகல் 12.00 மணிக்கு 22879 என்ற ரயிலில் இருந்து புறப்பட்டு, இரண்டாம் நாள் காலை 8.45 மணிக்கு திருப்பதி ரயில் நிலையத்தை வந்தடைவீர்கள். அங்கிருந்து ஹோட்டலுக்கு சென்று, கனிப்பாக்கம் வரசித்தி விநாயக சுவாமி கோயில் மற்றும ஸ்ரீபுரம் பொற்கோயிலுக்கு செல்வீர்கள்.
மூன்றாம் நாள் காலை உணவிற்கு பிறகு, ஹோட்டலில் இருந்து செக் அவுட் செய்து, காலை 7 மணிக்கு திருமலைக்கு புறப்படுவீர்கள். மதியம் 1 மணிக்கு ஸ்ரீவாரியின் அறக்கட்டளை மூலம் ஏழுமலையானை தரிசனம் மேற்கொள்வீர்கள்.
கூட்ட நெரிசலை பொறுத்து தரிசன நேரத்தில் மாற்றம் இருக்கும். தரிசனத்திற்கு பிறகு, கீழே வந்து ஹோட்டலில் மதியம் உணவு சாப்பிடுவீர்கள். அதன்பிறகு, திருச்சானூர் பத்மாவதி அம்மாவாரி கோயில் மற்றும் ஸ்ரீகாளஹஸ்தி கோயிலுக்கு செல்வீர்கள். இரவு 7 மணிக்கு திருப்பதி ரயில் நிலையத்திற்கு செல்வீர்கள். திருப்பதியில் இருந்து இரவு 7.50 மணிக்கு ரயிலில் புறப்படுவீர்கள். மறுநாள் பிற்பகல் 3.37 மணிக்கு புவனேஸ்வர் செல்வீர்கள்.
திருப்பதி சுற்றுலா கட்டணத்தை பொறுத்தவரை, 3ம் வகுப்பு ஏசி வகுப்பில் ஒரு நபருக்கு ரூ.17,415, இரண்டு பேருக்கு ரூ.11,26, மூன்று பேருக்கு ரூ.9,405 கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே வகுப்பில் குழந்தைகளுக்கான படுக்கையுடன் கூடிய டிக்கெட் விலை ரூ.7,830 ஆகவும், படுக்கை இல்லாத டிக்கெட்டின் விலை ரூ.7,345 ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், சாதாரண ஸ்லீப்பர் வகுப்பில் ஒரு நபருக்கு ரூ.14,900, இரண்டு பேருக்கு ரூ.8,750, மூன்று பேருக்கு ரூ.6,895 என கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வகுப்பில் படுக்கையுடன் கூடிய குழந்தைக்கு ரூ.5,315, படுக்கை இல்லாத குழந்தைகளுக்கான கட்டணம் ரூ.4,830 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா திட்டத்தில் ரயில் கட்டணம், சிறப்பு நுழைவு தரிசன டிக்கெட், மூன்று வேலை உணவு, பயணக் காப்பீடு ஆகியவை இடம்பெற்றிருக்கும். திருப்பதி ஏழுமலையான் தரிசனத்திற்கு செல்லும் ஆண்கள் வெள்ளை நிற வேட்டி, குர்தா, பைஜாமா அணிய வேண்டும். பெண்கள் சேலை அல்லது சுடிதார் அணிய வேண்டும். டி ஷர்ட், ஜீன்ஸ் போன்ற ஆடைகளை அணிவதை தவிர்க்க வேண்டும். திருப்பதி சுற்றுலா செல்ல விருப்பப்படுவர்கள் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.