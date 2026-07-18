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கம்மி செலவில் திருப்பதி டூர்! ஏழுமலையானை சீக்கிரம் தரிசிக்கலாம்.. IRCTC பேக்கேஜ்

IRCTC Tirupati Tour: ஐஆர்சிடிசி கம்மி விலையில் திருப்பதிக்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது. இதன் மூலம், திருப்பதி ஏழுமலையானை விரைவாக தரிசிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான டிக்கெட்டுகளை எப்படி முன்பதிவு செய்யலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 18, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 03:54 PM IST
கம்மி செலவில் திருப்பதி டூர்! ஏழுமலையானை சீக்கிரம் தரிசிக்கலாம்.. IRCTC பேக்கேஜ்
Image Credit: IRCTC Tirupati TourSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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கம்மி செலவில் திருப்பதி டூர்! ஏழுமலையானை சீக்கிரம் தரிசிக்கலாம்.. IRCTC பேக்கேஜ்
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