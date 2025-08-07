IRCTC சிறப்புச் சலுகை.. கம்மி விலையில் சிங்கப்பூர் மற்றும் மலேசியா சுற்றிப் பார்க்கலாம்

IRCTC Malaysia Singapore Tour: வெளிநாட்டு சுற்றுலா என்பது ஒரு கனவு என்று நினைக்கிறீர்களா? செலவு அதிகமாக இருக்கும் என்று நினைத்து தயங்குகிறீர்களா? அத்தகைய பயணிகளுக்கு, IRCTC ஒரு அற்புதமான வெளிநாட்டு சுற்றுலா சலுகையை வழங்குகிறது. உலகின் சிறந்த சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றான சிங்கப்பூரையும், மலேசியாவையும் ஒரே நேரத்தில் காணலாம். இதற்கான அற்புதமான டூர் பேக்கேஜை தற்போது ஐஆர்சிடிசி அறிமுகம் செய்துள்ளது.
உலகப் புகழ்பெற்ற சிங்கப்பூர் விலங்கியல் பூங்காக்கள், மெர்லியன் பூங்கா மற்றும் யுனிவர்சல் ஸ்டுடியோக்களை குறைந்த விலையில் பார்க்க விரும்புவோருக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. பொதுவாக, வெளிநாட்டு சுற்றுப்பயணங்கள் விலை அதிகம். அத்தகைய சூழ்நிலையில், இப்போது IRCTC அறிமுகம் படுத்தியுள்ள டூர் பேக்கேஜ் மூலம், குறைந்த விலையில் ஒரு அற்புதமான பயண அனுபவத்தைப் பெறலாம். சிறந்த வசதிகளுடன் கூடிய இந்த 7 நாள் சர்வதேச சுற்றுலா தொகுப்பை IRCTC வழங்குகிறது.
IRCTC உருவாக்கிய இந்த 7 நாள் சிறப்பு டூர் பேக்கேஜ் "Magical Malaysia with Singapore Sensation" ஆகும். இந்த தொகுப்பு ஆகஸ்ட் 11, 2025 அன்று தொடங்கும். ஹைதராபாத்திலிருந்து நேரடி விமானத்தில் தொடங்கும் இந்த தொகுப்பிற்கு 34 பேர் மட்டுமே தகுதியுடையவர்கள். மேலும், இந்தப் பயணத்தில் செல்ல விரும்புவோர் குறைந்தபட்சம் 6 மாதங்கள் வேலிடிட்டி பாஸ்போர்ட்டை வைத்திருக்க வேண்டும். இந்தப் பயணம், பயணத் திட்டம் மற்றும் டிக்கெட் விலைகள் பற்றிய விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்வோம்.
சுற்றுலா விவரங்கள்?
இந்த தொகுப்பு ஹைதராபாத்தில் இருந்து தொடங்குகிறது. மொத்த சுற்றுப்பயண காலம் 6 இரவுகள், 7 பகல்கள் கொண்டது. இந்த தொகுப்பிற்கு முன்கூட்டியே முன்பதிவு செய்ய 34 பேருக்கு மட்டுமே வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சுற்றுலா தொடக்க தேதி: ஆகஸ்ட் 11
தொடக்கப் புள்ளி: ஹைதராபாத் - ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச விமான நிலையம்
விமான நேரம்: இரவு 11 மணி
முழுமையான சுற்றுலாத் திட்டம்:
1: ஹைதராபாத் விமான நிலையத்தில் புகாரளித்த பிறகு, இரவு 11 மணிக்கு விமானத்தில் பயணம் செய்யுங்கள்
2: காலையில் கோலாலம்பூருக்கு வந்து ஹோட்டலில் செக்-இன் செய்து, நண்பகல் முதல் சுற்றுலா இடங்கள் இருக்கும். கிங்ஸ் அரண்மனை, சுதந்திர சதுக்கம், தேசிய நினைவுச்சின்னம், பெட்ரோனாஸ் இரட்டை கோபுரங்கள் (ஸ்கை பிரிட்ஜ்), சாக்லேட் தொழிற்சாலை ஆகியவற்றைப் பார்வையிடுவேர்கள். கோலாலம்பூரில் இரவு தங்குதல்.
3: பத்து குகைகள், கெண்டிங் ஹைலேண்ட்ஸைப் பார்வையிடுவீர்கள். இரவு கோலாலம்பூருக்குத் திரும்பி, இரவு உணவிற்குப் பிறகு ஹோட்டலில் தங்குவீர்கள்.
4: சுற்றுலாக் குழு புத்ராஜெயாவுக்குப் பயணிக்கும். மதிய உணவுக்குப் பிறகு, சாலை வழியாக சிங்கப்பூரை அடைவார்கள். ஹோட்டலில் இரவு தங்குதல்.
5: சிங்கப்பூர் நகர சுற்றுப்பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக, ஆர்க்கிட் கார்டன், மெர்லியன் பார்க், சிங்கப்பூர் ஃப்ளையர் ரைடு, மேடம் துசாட்ஸ், விங்ஸ் ஆஃப் டைம் ஷோ ஆகியவற்றைப் பார்வையிடுவார்கள். சிங்கப்பூர் ஹோட்டலில் இரவு தங்குதல்.
6: நாள் முழுவதும் யுனிவர்சல் ஸ்டுடியோக்களுக்கு வருகை இருக்கும். இரவு உணவிற்குப் பிறகு, ஹோட்டலில் ஓய்வெடுப்பீர்கள்.
7: இந்த நாளில், சுற்றுலாப் பயணிகள் முக்கியமாக பறவை சொர்க்கத்தைப் பார்வையிடுவார்கள். ஷாப்பிங் மற்றும் மதிய உணவிற்குப் பிறகு, அவர்கள் விமான நிலையத்தை அடைந்து மாலையில் ஹைதராபாத் செல்லும் விமானத்தில் ஏறுவீர்கள்.
டூர் பேக்கேஜ் விலை நிலவரம்: (ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸ்)
தனி - ரூ. 1,49,230
இரண்டு பேர் பகிர்வு - ரூ. 1,21,980
மூன்று பேர் பகிர்வு - ரூ. 1,21,860
படுக்கையுடன் கூடிய (5–11 வயது குழந்தை) ரூ. 1,09,560
படுக்கை இல்லாத குழந்தைக்கான கடிதம் - ரூ. 92,990
இந்தத் தொகுப்பிற்குத் தகுதி பெற குறைந்தபட்சம் 6 மாதங்கள் செல்லுபடியாகும் பாஸ்போர்ட் தேவை. முன்பதிவுகளின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருப்பதால் முன்கூட்டியே முன்பதிவு செய்வது அவசியம். புக்கிங் அல்லது கூடுதல் தகவலுக்கு, நீங்கள் அதிகாரப்பூர்வ IRCTC வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடலாம்.
