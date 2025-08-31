English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

IRCTC சார்தாம் யாத்திரை... கம்மி பட்ஜெட்டில் பத்ரி கேதார் செல்லலாம்

IRCTC Tour Package: செப்டம்பர் 1, 2025 முதல் அதாவது நாளை முதல் தொடங்கும் புனித சார்தாம் யாத்திரை 2025க்கான டூர் பேக்கேஜ் ஐ IRCTC அறிவித்துள்ளது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Aug 31, 2025, 09:40 PM IST
  • சார் தாம் யாத்திரை செய்வதற்கான வாய்ப்பை IRCTC வழங்குகிறது.
  • பக்தர்களுக்கான புனித சார் தாம் யாத்திரை அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.
  • இந்த தொகுப்பு தொடர்பான அனைத்து முக்கிய விவரங்களையும் தெரிந்து கொள்வோம்.

Trending Photos

7000mAh பேட்டரி, 50MP கேமரா.. சூப்பர் சலுகையுடன் வருகிறது புதிய Realme 5ஜி போன்
camera icon8
Realme Gt 7t
7000mAh பேட்டரி, 50MP கேமரா.. சூப்பர் சலுகையுடன் வருகிறது புதிய Realme 5ஜி போன்
செப்டம்பரில் சுற்றுலா போக... இந்த 7 கடற்கரைகள் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் - வேற லெவல் அனுபவம் கிடைக்கும்
camera icon8
beach
செப்டம்பரில் சுற்றுலா போக... இந்த 7 கடற்கரைகள் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் - வேற லெவல் அனுபவம் கிடைக்கும்
அமர்க்களம் திரைப்படம் ரீ-ரிலீஸ்! எப்போது தெரியுமா? அஜித்துக்கு ஸ்பெஷலான நாளில்..
camera icon7
Amarkalam
அமர்க்களம் திரைப்படம் ரீ-ரிலீஸ்! எப்போது தெரியுமா? அஜித்துக்கு ஸ்பெஷலான நாளில்..
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 காலிப் பணியிடம் அதிகரிப்பு அறிவிப்பு எப்போது? முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
TNPSC
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 காலிப் பணியிடம் அதிகரிப்பு அறிவிப்பு எப்போது? முக்கிய அப்டேட்
IRCTC சார்தாம் யாத்திரை... கம்மி பட்ஜெட்டில் பத்ரி கேதார் செல்லலாம்

IRCTC Tour Package 2025: இந்தியாவில் பல மதத் தலங்கள் உள்ளன, அங்கு மக்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கடவுளைத் தரிசிக்கச் செல்கிறார்கள். நாடு முழுவதிலுமிருந்து மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்து மக்கள் இந்த இடங்களை பார்வையிட பக்தர்கள் வருகிறனர். இந்த தத்துவார்த்த இடங்களில் ஒன்றான சார் தாம் கோயிலும் அடங்கும். இந்த ஆண்டு சார் தாம் யாத்திரைக்கான பதிவு ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டது. அதே நேரத்தில், சார் தாம் தரிசனத்தை மக்களுக்கு வழங்க ஐஆர்சிடிசி (IRCTC) தனது புதிய சுற்றுலா தொகுப்பை அறிவித்துள்ளது. எனவே இந்த தொகுப்பு தொடர்பான அனைத்து முக்கிய விவரங்களையும் இப்போது அறிந்து கொள்வோம்.

Add Zee News as a Preferred Source

பயணம் எந்த இடத்தில் இருந்து தொடங்கும்

ஐ.ஆர்.சி.டி.சி (IRCTC Tour Package) டெல்லியில் இருந்து பயணத்தைத் தொடங்க முடிவு செய்துள்ளது. மொத்தம் 12 பகல்கள் மற்றும் 11 இரவுகள் கொண்ட இந்த தொகுப்பு சாலை வழியாக அரங்கேறும். பயணிகளுக்கு வசதியான வகை வசதி வழங்கப்படும், மேலும் ஒவ்வொரு புறப்பாட்டிலும் 20 பக்தர்கள் கொண்ட குழு பயணிக்கும். இந்த பயணம் செப்டம்பர் 01, 12, 24 மற்றும் அக்டோபர் 01, 15 ஆகிய தேதிகளில் தொடங்கும்.

தொகுப்பு கட்டணம் (ஒரு பயணிக்கு)

தனி நபர் தங்கும் வசதி: ₹79,000

இரண்டு நபர் தங்கும் வசதி: ₹54,000

மூன்று நபர் தங்கும் வசதி: ₹49,000

குழந்தை (5-11 வயது, படுக்கையுடன்): ₹30,000

குழந்தை (5-11 வயது, படுக்கை இல்லாமல்): ₹22,000

இந்தப் பயணம் டெல்லியில் இருந்து தொடங்கி ஹரித்வார், பர்கோட், யமுனோத்ரி, உத்தர்காசி, கங்கோத்ரி, குப்த்காஷி, கேதார்நாத், பத்ரிநாத், ருத்ரபிரயாக்/ஸ்ரீநகர் ஆகிய இடங்களில் முடிவடையும், பின்னர் ஹரித்வார் மற்றும் டெல்லிக்குத் திரும்பும். பக்தர்கள் வழியில் யமுனோத்ரி, கங்கோத்ரி, கேதார்நாத் மற்றும் பத்ரிநாத் தாம்மைப் பார்வையிடுவார்கள்.

தொகுப்பில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள வசதிகள்

அனைத்து இடங்களிலும் ஹோட்டல் தங்குமிடம் கிடைக்கும். டெல்லியில் இருந்து திரும்புவதற்கு, பயணம் ஏசி டெம்போ டிராவலர் மூலம் இருக்கும் (ஹரித்வாருக்குப் பிறகு மலைப்பாங்கான பகுதியில் ஏசி அணைக்கப்படும்). இதில் காலை உணவு மற்றும் இரவு உணவும் அடங்கும்.

எந்தெந்த சேவைகள் தொகுப்பில் சேர்க்கப்படவில்லை

ஹெலிகாப்டர் கட்டணங்கள், குதிரைவண்டி-பல்லாங்குழி கட்டணங்கள், வழிகாட்டி கட்டணம், தனிப்பட்ட செலவுகள், கூடுதல் உணவு அல்லது சுற்றிப் பார்ப்பது போன்றவற்றை பயணியே ஏற்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க | கேரளா போக திட்டமா.. பட்ஜெட்டில் சுற்றுலா பிளானை பாருங்க; IRCTC அப்டேட்

மேலும் படிக்க | சீனா முதல் அர்ஜெண்டினா வரை... உலகில் உள்ள அழகிய வண்ணமயமான மலைகள் இவை தான்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
IRCTC tour packageChar DhamIRCTCChar Dham Yatra 2025

Trending News