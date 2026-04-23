English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
பட்ஜெட் விலையில் வெளிநாட்டு பயணம்! IRCTC கொடுத்த தரமான ஆஃபர்

IRCTC Andaman Tour Package: உங்கள் குடும்பத்தினருடன் ஒரு நிம்மதியான விடுமுறையைக் கழிக்க நீங்கள் திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால், IRCTC உங்களுக்காக ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பை வழங்கியுள்ளது. உண்மையில், அந்தமான் சுற்றுப்பயணத்திற்காக IRCTC ஒரு மிகச்சிறந்த தொகுப்புத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த திட்டம் 6 இரவுகள் மற்றும் 7 பகல்கள் கொண்டதாகும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 23, 2026, 03:13 PM IST
  • 'Family Andaman Holiday – Gold' தொகுப்பின் மொத்த கால அளவு என்ன?
  • இந்தத் தொகுப்பில் என்னென்ன வசதிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன?
  • ஒரு நபருக்கான குறைந்தபட்ச கட்டணம் எவ்வளவு?

Trending Photos

IRCTC Andaman Tour Package: நிதி நெருக்கடிகள் காரணமாக வெளிநாட்டுப் பயணம் மேற்கொள்ளும் உங்கள் கனவை உங்களால் நிறைவேற்ற இயலவில்லை என்றால், கவலைப்பட தேவையில்லை. இந்திய ரயில்வே உணவு மற்றும் சுற்றுலா கழகத்தின் (IRCTC) ஒரு அற்புதமான சுற்றுலாத் தொகுப்பை கொண்டுவந்துள்ளது. நீலக் கடல் மற்றும் வெள்ளை மணல் பரப்பிற்கு இடையே அமைந்துள்ள இந்த சுற்றுலாத் தொகுப்பு (Tour Package), மிகவும் ஆடம்பரமானது மட்டுமல்ல, உங்கள் பட்ஜெட்டிற்குள்ளேயே மிகச்சரியாக அமையும்.

Add Zee News as a Preferred Source

சமீபத்தில், IRCTC நிறுவனம் ‘Family Andaman Holiday – Gold’ என்ற பெயரில் ஒரு சுற்றுலாத் தொகுப்பை அறிவித்துள்ளது. 5 இரவுகள் மற்றும் 6 நாட்கள் கொண்ட இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பு, அந்தமான் தீவுகளிலுள்ள மிக அழகான சுற்றுலாத் தலங்களுக்குப் பயணிகளை அழைத்துச் செல்கிறது. இந்தப் பயணம் போர்ட் பிளேயரில் தொடங்கும். இத்தொகுப்பில், போர்ட் பிளேயரில் 3 இரவுகள், ஹேவ்லாக் தீவில் 1 இரவு மற்றும் நீல் தீவில் 1 இரவு எனத் தங்குவதற்கான வசதிகள் அடங்கியுள்ளன. ஏப்ரல் 1, 2026 முதல் செப்டம்பர் 30, 2026 வரையிலான காலகட்டத்தில், தினமும் இத்தொகுப்பு பயணத்திற்குக் கிடைக்கிறது; இதன் மூலம் பயணிகள் தங்கள் வசதிக்கேற்பப் பயணத் தேதிகளைத் தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ளலாம்.

என்னென்ன வசதிகள் வழங்கப்படும்?

IRCTC வழங்கும் இந்த ‘Gold’ தொகுப்பில், பயணிகளின் சௌகரியத்தையும் வசதியையும் உறுதிசெய்யும் வகையில் அனைத்துக் கவனமும் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தொகுப்பு, தங்கும் விடுதி வசதி, விமானப் பயணச் சீட்டுகள், உணவு உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான வசதிகளை வழங்குகிறது. குறிப்பாக, தங்கும் விடுதி வசதி, காலை மற்றும் இரவு உணவுகள், உள்ளூர் போக்குவரத்து மற்றும் சுற்றுலாத் தளங்களைப் பார்வையிடுதல் ஆகியவற்றை இத்தொகுப்பு உள்ளடக்கியுள்ளது.

அந்தமானின் அழகை அனுபவியுங்கள்

வங்காள விரிகுடாவில் அமைந்துள்ள இந்த 572 தீவுகள் பல மர்மங்களையும் அதிசயங்களையும் தன்னுள் கொண்டுள்ளன. இந்த சுற்றுலாத் திட்டத்தின் மூலம் நீங்கள் பின்வரும் இடங்களை அனுபவிக்க முடியும்.

செல்லுலார் ஜெயில்: இந்திய சுதந்திரப் போராட்டத்தின் வரலாற்றையும் தியாகங்களையும் நேரில் கண்டு உணரலாம்.

ராதாநகர் கடற்கரை, ஹேவ்லாக்: ஆசியாவிலேயே மிகச்சிறந்த கடற்கரைகளில் ஒன்றான இங்கு, கண்கவர் சூரிய அஸ்தமனத்தை ரசித்து மகிழலாம்.

நீல் தீவு: நகரத்தின் சத்தமில்லாத அமைதியான சூழலையும், இயற்கையின் அழகையும் இங்கு அனுபவிக்கலாம்.

முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

ஆர்வமுள்ள பயணிகள், IRCTC-யின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான irctctourism.com-ஐப் பார்வையிடுவதன் மூலம் இணையவழியில் முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம். இந்தத் தொகுப்புக்கான கட்டணம் ₹25,000-லிருந்து தொடங்குகிறது. நீங்கள் ஆறு பேர் கொண்ட குழுவாக முன்பதிவு செய்தால், ஒரு நபருக்கான கட்டணம் வெறும் ₹25,000 ஆகும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):

இந்த 'Family Andaman Holiday – Gold' தொகுப்பின் மொத்த கால அளவு என்ன?
இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பு மொத்தம் 5 இரவுகள் மற்றும் 6 நாட்கள் கொண்டது. இதில் போர்ட் பிளேயரில் 3 இரவுகள், ஹேவ்லாக் தீவில் 1 இரவு மற்றும் நீல் தீவில் 1 இரவு தங்குவதற்கான வசதிகள் உள்ளன.

இந்தத் தொகுப்பில் என்னென்ன வசதிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன?
இந்தத் தொகுப்பில் தங்கும் விடுதி வசதி, காலை மற்றும் இரவு உணவுகள், உள்ளூர் போக்குவரத்து, சுற்றுலாத் தலங்களைப் பார்வையிடுதல் மற்றும் விமானப் பயணச் சீட்டுகள் ஆகியவை அடங்கும்.

ஒரு நபருக்கான குறைந்தபட்ச கட்டணம் எவ்வளவு?
குறைந்தபட்ச கட்டணம் ₹25,000 முதல் தொடங்குகிறது. நீங்கள் ஆறு பேர் கொண்ட குழுவாகப் பயணிக்கும்போது ஒரு நபருக்கு இந்தக் கட்டணம் பொருந்தும். நீங்கள் தங்கும் நபர்களின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்து கட்டணம் மாறுபடலாம்.

இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் எந்தெந்த இடங்களைப் பார்வையிடலாம்?
முக்கியமாகப் போர்ட் பிளேயரில் உள்ள செல்லுலார் ஜெயில், ஹேவ்லாக் தீவில் உள்ள புகழ்பெற்ற ராதாநகர் கடற்கரை மற்றும் அமைதியான சூழல் கொண்ட நீல் தீவு ஆகிய இடங்களை நீங்கள் கண்டு ரசிக்கலாம்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

IRCTCIndian Railwayirctc honeymoon packageAndaman and Nicobar

Trending News