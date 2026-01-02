English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • கம்மி செலவில் ராமேஸ்வரம், குமரி டூர்! IRCTC செம்ம திட்டம்.. எப்படி முன்பதிவு செய்யலாம்?

கம்மி செலவில் ராமேஸ்வரம், குமரி டூர்! IRCTC செம்ம திட்டம்.. எப்படி முன்பதிவு செய்யலாம்?

IRCTC Tour Package To Kanyakumari Rameswaram: குறைந்த விலையில் ஐஆர்சிடிசி கன்னியாகுமரி, ராமேஸ்வரத்திற்கு சுற்றுலா திட்டங்களை அறிமுகப்பத்தி உள்ளது. இதனை எப்படி முன்பதிவு செய்யலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 2, 2026, 02:31 PM IST
  • ஐஆர்சிடிசி சூப்பர் பேக்கேஜ்
  • கன்னியாகுமரி, ராமேஸ்வரம் செல்ல செம்ம சான்ஸ்
  • குறைந்த செலவு வேற

Trending Photos

IND vs NZ: நியூசிலாந்து ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி.. உள்ளே வரும் முகமது ஷமி?
camera icon6
India Probable Squad
IND vs NZ: நியூசிலாந்து ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி.. உள்ளே வரும் முகமது ஷமி?
ஜனவரியில் ஜம்முனு டூர் போக... கும்முனு 7 சுற்றுலா தலங்கள் - விடுமுறையை கொண்டாடுங்க!
camera icon8
Travel Tips
ஜனவரியில் ஜம்முனு டூர் போக... கும்முனு 7 சுற்றுலா தலங்கள் - விடுமுறையை கொண்டாடுங்க!
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை சனிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை சனிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
அடாவடி கொழுப்பை அடித்து விரட்டும் இயற்கையான வழிகள்
camera icon10
Cholesterol
அடாவடி கொழுப்பை அடித்து விரட்டும் இயற்கையான வழிகள்
கம்மி செலவில் ராமேஸ்வரம், குமரி டூர்! IRCTC செம்ம திட்டம்.. எப்படி முன்பதிவு செய்யலாம்?

IRCTC Tour Package To Kanyakumari Rameswaram: IRCTC எனும் இந்திய ரயில்வே மற்றும் சுற்றுலா கழகம் அதிக பயணிகளை ஈர்ப்பதற்காக சுற்றுலா திட்டங்களைஅ அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. முன்பு வெறும் ஆன்மீக தலங்களுக்கு மட்டுமே சுற்றுலா பேக்கேஜ்களை வழங்கி வந்த நிலையில், தற்போது முக்கிய நகரங்களுக்கு சுற்றுலா திட்டங்களை கொண்டு வந்துள்ளது.  அதுவும் குறைந்த செலவில், அனைத்து தரப்பு பயணிகளும் எளிதாக செல்லக் கூடிய வகையில், அதற்கு ஏற்ப சுற்றுலா பேக்கேஜ்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது.   அந்த வகையில், கன்னியாகுமரி, ராமேஸ்வரத்திற்குது சுற்றுலா பேக்கேஜ்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

கன்னியாகுமரி, ராமேஸ்வரம் சுற்றுலா

கன்னியாகுமரி, ராமேஸ்வரத்திற்கு 2026 மார்ச் வரையிலான சுற்றுலா திட்டங்களை ஐஆர்சிடிசி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அதாவது, அனந்தபுரி விரைவு ரயிலில்  இரவு 7.50 மணிக்கு புறப்படும் ரயில் மறுநாள் காலை நாகர்கோவில் ரயில் நிலையத்திற்கு காலை 7.40 மணிக்கு சென்றடையும்.  அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக கன்னியாகுமரிக்கு பகல் 11.00 மணிக்கு செல்வீர்கள். அங்கு fresh up செய்துவிட்டு, ஹோட்டலில் இருந்து பகவதி அம்மன் கோயில், விவேகானந்தர் பாறை, நினைவுச் சின்னம், திருவள்ளுவர் சிலை, மகாத்மா காந்தி நினைவு மண்டபம் ஆகியவற்றைப் பார்வையிடுவீர்கள். 

அங்கிருந்து சுற்றுலாப் பயணிகள் தாங்களாகவே அனைத்து இடங்களுக்கும் சென்று வரலாம். நீங்களாகவே பிடித்த இடங்களை பார்வையிட்டு, இரவு ஹோட்டலுக்கு செல்வீர்கள். மறுநாள் அதிகாலையில் சூரிய உதயத்தை பார்வையீடுவார்கள். காலை 8.30 மணிக்கு கன்னியாகுமரியில் இருந்து சாலை மார்க்கமாக ராமேஸ்வரத்திற்கு செல்வீர்கள். 

வழியில் திருச்செந்தூர் கோயிலுக்கும் செல்வீர்கள். ராமேஸ்வரத்தை அடைந்து ஹோட்டலில் செக்-இன் செய்துவிட்டு, நீங்கள் தனியாக எங்கே வேண்டுமானாலும் செல்லாம்.  மறுநாள் அதிகாலை 5 மணிக்கு ராமநாதசுவாமி கோயில், அனுமன் கோயில் செல்வீர்கள். காலை 11.30 மணிக்கு மதுரைக்கு புறப்பட்டு, திருமலை நாயக்கர் மஹால் மற்றும் மீனாட்சி அம்மன் கோயில் ஆகியவற்றைப் பார்வையிட்டு,  இரவு  8.50 மணிக்கு மதுரையில் இருந்து சென்னைக்கு அனந்தபுரி விரைவு ரயிலில் புறப்படுவீர்கள். 

கட்டணம் எவ்வளவு?

தொடர்ந்து, மறுநாள் காலை 6.10 மணிக்கு சென்னை சென்றடைவீர்கள். இந்த பயணம் கிட்டதட்டட 5 நாட்களை கொண்டுள்ளது.  இந்த பேக்கேஜில் 3 டயர் ஏசி பெட்டி, திரும்பும் ஸ்லீப்பர் வகுப்புகள், ஏசி ஹோட்டல்கள், தனி வாகனம், பயண காப்பீடு ஆகிய இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும்,  சுற்றுலா இடங்களுக்கான நுழைவுக் கட்டணம், உணவு, தண்ணீர், போன்றவற்றுக்கு நீங்கள் செலவு செய்ய வேண்டும். இது பேக்கேஜில் இடம்பெறவில்லை என கூறப்பட்டுள்ளது. 

ராமேஸ்வரம், கன்னியாகுமரிக்கான சுற்றுலா கட்டணம் ஒருவர் பயணத்திற்கு ரூ.26,700, இரண்டு பேருக்கு ரூ.13,950, மூன்று பேருக்கு ரூ.10,650 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. குழுவாக செல்பவர்களுக்கு ரூ.5,800 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.   எனவே, பயணிகள் இதனை தவறாமல் பயணம் மேற்கொள்ளுங்கள். இதற்கான டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.

மேலும் படிக்க: ரயில் கட்டணத்தில் தள்ளுபடி! ரயில்வே கொடுத்த பொங்கல் பரிசு..எப்படி பெறுவது?

 

மேலும் படிக்க: பான் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு அலர்ட்! ஜனவரி 1 முதல் புது ரூல்ஸ்.. ரூ.1,000 அபராதம் வேற

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
IRCTCIRCTC tour packageKanyakumari Rameswaram tourRameswaram tourKanyakumari tour

Trending News