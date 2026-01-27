English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • IRCTC Tour Package: குறைந்த செலவில் கேரளா பயணம், IRCTC சுற்றுலா வழங்கும் சிறப்புக் டூர் பேக்கேஜ்

IRCTC Tour Package: குறைந்த செலவில் கேரளா பயணம், IRCTC சுற்றுலா வழங்கும் சிறப்புக் டூர் பேக்கேஜ்

IRCTC Tour Package : கேரளா செல்ல நீங்கள் திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால், IRCTC சிறப்பு தொகுப்பை ஒருமுறை பார்வையிடவும். கேரள பயணத்திற்கான இந்த சிறப்பு தொகுப்பின் விரிவான தகவலை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 27, 2026, 04:10 PM IST
  • IRCTC வழங்கும் கேரள விமானப் பேக்கேஜ்
  • வெவ்வேறு கட்டண விருப்பங்களில் வருகிறது.
  • ரூ. 61,385 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.

IRCTC Tour Package: குறைந்த செலவில் கேரளா பயணம், IRCTC சுற்றுலா வழங்கும் சிறப்புக் டூர் பேக்கேஜ்

IRCTC Tour Package: இந்தியாவின் தெற்குப் பகுதி இயற்கை அழகு, அமைதியான இடங்கள் மற்றும் அழகிய மலைவாசஸ்தலங்களுக்கு பெயர் பெற்றது. அந்த வகையில் அனைவரும் கத்துக்கொண்டு இருந்த ஐ.ஆர்.சி.டி.சி (IRCTC - (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) நிறுவனத்தின் கேரளா சிறப்பு பயணத் தொகுப்பு தற்போது மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த டூர் பேக்கேஜ் பாரம்பரிய அனுபவங்கள், அழகான தளங்கள் மற்றும் ஒரு நிதானமான பயணத்தை அனுபவிக்க உங்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. நீங்கள் குடும்பத்துடனோ, நண்பர்களுடனோ அல்லது உங்கள் துணை யாராக இருந்தாலும் சரி அவர்களுடம் பயணம் செய்ய விரும்பினால் இந்த பேக்கேஜ் மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கும். இந்த தொகுப்பு பற்றிய கூடுதல் தகவலை அறிந்து கொள்வோம்...

பேக்கேஜ் விவரங்கள்

IRCTC வழங்கும் கேரள விமானப் பேக்கேஜ் (KERALA AIR PACKAGE EX DELHI) ​​மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. இதன் குறியீடு எண் NDA33 ஆகும். இந்தப் பேக்கேஜ் இல், நீங்கள் 5 இரவுகள் மற்றும் 6 பகல்கள் பயணிப்பீர்கள். இதில் முக்கியமாக கொச்சி, மூணாறு, தேக்கடி மற்றும் குமரகம் போன்ற இடங்களை சுற்றிப் பார்க்கலாம். இந்தப் பேக்கேஜின் பயணம் பிப்ரவரி 10, 2026 அன்று தொடங்கும். இதில், நீங்கள் டெல்லியில் இருந்து கேரளாவிற்கு விமானம் மூலம் அழைத்துச் செல்லப்படுவீர்கள்.

கட்டண விவரம்

இந்த பேக்கேஜ் வெவ்வேறு கட்டண விருப்பங்களில் வருகிறது. 

  • தனியாக பயணம் செய்ய - ரூ. 61,385 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். 
  • இரண்டு பேருடன் பயணம் - ஒரு நபருக்கு ரூ. 46,800 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். 
  • மூன்று பேருடன் பயணம் - ஒரு நபருக்கு ரூ. 44,900 மட்டுமே கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.
  • 5 முதல் 11 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைக்கு (படுக்கையுடன்) - ரூ. 41,150 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். 
  • குழந்தைக்கு தனி படுக்கை வேண்டாம் என்றால் ரூ. 36,100 மட்டுமே கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.

பேக்கேஜின் பிற அம்சங்கள்

இந்த சுற்றுலா பேக்கேஜில் சுற்றிப் பார்ப்பது, தங்குமிடம், காலை உணவு மற்றும் இரவு உணவு ஆகியவை அடங்கும். டெல்லியிலிருந்து விமானம் மூலம் கொச்சின் வந்த பிறகு, நீங்கள் ஏசி வாகனங்களில் சாலை வழியாகப் பயணிப்பீர்கள். பயணக் காப்பீடும் இந்தப் பேக்கேஜில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

சேருமிட சிறப்பம்சங்கள்

கொச்சின் (Cochin) - கேரளாவில் உள்ள இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க நகரம் கலாச்சாரம் மற்றும் வரலாற்றின் தனித்துவமான கலவையை வழங்குகிறது.

மூணார் (Munnar) - கேரளாவில் உள்ள இந்த அழகிய தேயிலைத் தோட்ட நகரம் மிகவும் பிரபலமான மலைவாசஸ்தல இடங்களில் ஒன்றாகும்.

தேக்கடி (Thekkady) - இயற்கை மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கு மத்தியில் சிறிது நேரம் செலவிட விரும்பினால், தேக்கடி உங்களுக்கு சிறந்த இடம். இங்கே நீங்கள் பெரியார் தேசிய பூங்காவிற்குச் செல்லலாம்.

குமரகம் (Kumarakom) - இங்கே நீங்கள் வேம்பநாடு ஏரியில் ஒரு படகு பயணத்தை அனுபவிக்கலாம்.

மேலும் படிக்க | வைரல் பென்குயின்: அது தனியாக பயணிக்க காரணம் என்ன? விஞ்ஞானிகள் சொல்வது இதுதான்..

மேலும் படிக்க | பட்ஜெட் விலையில் தாய்லாந்து டூர்! Valentine Day ஸ்பெஷல் IRCTC பேக்கேஜ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

IRCTCIRCTC tour packagetour packageKeralaTour

