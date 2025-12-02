கம்மி செலவில் ஊட்டிக்கு 5 நாள் டூர்.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!

IRCTC Tour Package 2025: மலைகளின் அரசு என்று அழைக்கப்படும் ஊட்டி இந்தியாவில் பிரபல சுற்றுலா தளங்களில் ஒன்றாக உள்ளது. அழகிய மலைகள், பசுமை நிறைந்த இடங்களை பார்ப்பதற்காகவே சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருவார்கள். குறிப்பாக, பனிக் காலத்தில் ஊட்டி குளிரை அனுபவிக்க சுற்றுலா பயணிகள் செல்கின்றனர். கோடை விடுமுறை மட்டுமின்றி, தொடர் விடுமுறை பண்டிகை காலங்களில் அனைவரும் ஊட்டிக்கு சென்று வருகின்றனர். ஆனால், அனைவராலும் செல்ல முடியாத நிலை உள்ளது. இதனால், இந்தியன் ரயில்வே குறைந்த செலவில் சூப்பரான டூர் பேக்கேஜை கொண்டு வந்துள்ளது.
ஊட்டி டூர் பேக்கேஜ்
ஐஆர்சிடிசி ஊட்டிக்கு 5 நாட்களுக்கான சுற்றுலா தொகுப்பை வழங்குகிறது. ஊட்டி மற்றும் குன்னூர் ஆகிய அற்புதமான மலைவாசஸ்தலங்களின் இயற்கை அழகை ரசிக்கும் வகையில், இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆறு நாள் பயணத்தில் காடுகள், தேயிலைத் தோட்டங்கள், குளிர்ந்த வானிலை மற்றும் மலைகளை நீங்கள் கண்டு ரசிக்க முடியும்.
தொட்டபெட்டா சிகரம், தேயிலை தோட்டம், ஊட்டி தாவரவியல் பூங்கா, பைக்கார நீர்வீழ்ச்சி, முதுமலை வனவிலங்கு சரணாலயம், முதுமலை யானை முகாம், காட்டு சவாரி ஆகிய இடங்களை சுற்றி பார்க்க முடியும். மேலும், சிம்ஸ் பார்க், லாம்ப்ஸ் ராக் மற்றும் டால்பின்ஸ் நோஸ் ஆகிய இடங்களையும் பார்வையிட முடியும். மேலும், மேட்டுப்பாளையம் மலை ரயிலிலும் பயணம் மேற்கொள்ள முடியும்.
ஊட்டிக்கான சுற்றுலா பயண தொகுப்பு ஒவ்வொரு வியாழன்கிழமை தொடங்குகிறது. அதாவது, டிசம்பர் 11,18,25 ஆகிய தேதிகளில் ஊட்டி டூர் துவங்குகிறது. அன்று முதல் 5 நாட்கள் நீங்கள் பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். சென்னையில் இருந்து புறப்படும் மேட்டுப்பாளையம் வரை செல்கிறது. ஒவ்வொரு வியாழன் கிழமையும் சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து இரவு 8.05 மணிக்கு புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 6.20 மணிக்கு சென்றடைகிறது. அங்கிருந்து ஊட்டிக்கு சாலை மார்க்கமாக செல்வீர்கள்.
சென்னை சென்ட்ரல் டூ மேட்டுப்பாளையம்
5 நாட்கள் ஊட்டியை சுற்றி பார்த்துவிட்டு, மேட்டுப்பாளையம் ரயில் இருந்து மாலை 6 மணிக்கு புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 6.25 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரலுக்கு சென்றடையும். அரக்கோணம், ஈரோடு, காட்பாடு, சேலம் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் ஸ்லீப்பர் வகுப்புகள், இரண்டு இரவில் தங்கும் வசதி, காலை உணவு, குளிர்சாதன வண்டி, டிராவல் இன்சூரன்ஸ் ஆகிய இடம்பெற்றுள்ளது.
மேலும், முதுமலை சவாரி டிக்கெட், பார்வையிடும் இடங்களுக்கான நுழைவு கட்டணம், மதிய உணவு போன்றவற்றை நீங்களே பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். ஊட்டிக்கான 6 நாள் சுற்றுலா பயணத்திற்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.22,500, இரண்டு பேருக்கு ரூ.11,750, மூன்று பேருக்கு ரூ.9,650 வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுபற்றி முழு விவரத்தை அறிய IRCTCtourim.com என்ற இணையதளத்தை சென்று பார்வையிடவும். மேலும், ஹைதரபாத்தில் இருந்து ஊட்டிக்கு 6 நாள் சுற்றுலா பேக்கேஜை ஐஆர்சிடிசி வழங்குகிறது. இந்த தொகுப்பு டிசம்பர் 19ஆம் தேதி வரை உள்ளது. இதற்கு ரூ.13,300 முதல் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க: தட்கல் டிக்கெட் புக் பண்ணுறீங்களா? இன்று முதல் பெரிய மாற்றம்.. நோட் பண்ணுங்க!
மேலும் படிக்க: குட் நியூஸ்! ரயில் கட்டணத்தில் 50% தள்ளுபடி.. யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ