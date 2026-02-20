IRCTC Tour Package: குடும்பத்துடன் ராமரை தரிசனம் செய்யலாம், அசத்தலாம் IRCTC சுற்றுலா பேக்கேஜ் இதோ

IRCTC Tour Package: உங்கள் குடும்பத்தினருடன் ஆன்மீகப் பயணத்தைத் தேடுகிறீர்களானால், IRCTC (இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம்) உங்களுக்காக ஒரு சிறப்பு அயோத்தி சுற்றுலா தொகுப்பை கொண்டு வந்துள்ளது. இந்த தொகுப்பு அயோத்தியில் இருக்கும் ராமரைத் தரிசிக்க விரும்பும் பக்தர்களுக்காக பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொகுப்பில் பயணம் செய்வது ராமரின் அற்புதமான கோவிலின் முழு காட்சியையும் உங்களுக்கு வழங்கும். நீங்கள் இன்னும் ராமரைத் தரிசிக்கவில்லை என்றால், இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் தாமதமின்றி முன்பதிவு செய்யுங்கள். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் முழு விவரங்களையும் அறிந்து கொள்வோம்...
சுற்றுலா தொகுப்பின் விவரங்கள்
ஸ்ரீ ராமரின் பிறப்பிடமான அயோத்தி, பல நூற்றாண்டுகளாக நம்பிக்கையின் மையமாக இருந்து வருகிறது. ராம் லல்லா கோயில் பிரமாண்டமாக கட்டப்பட்ட பிறகு, இந்த புனித நகரத்தில் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துள்ளது. இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்து பக்தர்கள் இங்கு தரிசனத்திற்காக வருகை தருகின்றனர். அதிகரித்து வரும் இந்த தேவையை மனதில் கொண்டு, Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) பக்தர்களுக்காக ஒரு சிறப்பு சுற்றுலா தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதற்கு RAM LALLA DARSHAN AYODHYA என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் குறியீடு - NDR012 ஆகும்.
இந்தப் பயணம் 1 இரவு மற்றும் 2 பகல்கள் கொண்டது, இதனால் பக்தர்கள் முக்கிய மதத் தலங்களுக்கு வசதியாகச் செல்லலாம். இந்தப் பேக்கேஜ் இல் போக்குவரத்து, தங்குமிடம் மற்றும் உணவு ஆகியவை அடங்கும். குடும்பங்கள் மற்றும் மூத்த குடிமக்கள் வசதியாகப் பயணிக்க வசதியாகவும் பாதுகாப்பாகவும் ரயில் பயணம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பேக்கேஜ்இல் பரிந்துரைக்கப்பட்ட உணவுகள் (காலை உணவு மற்றும் இரவு உணவு) அடங்கும். புனித யாத்திரையில் உள்ள யாத்ரீகர்களுக்கு எந்த சிரமமும் ஏற்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் தூய மற்றும் சாத்வீக உணவு வழங்கப்படும். அயோத்தியை அடைந்ததும், பயணிகளுக்கு ஹோட்டல் தங்குமிடம் வழங்கப்படும்.
டூர் பேக்கேஜ் கட்டணம் விவரம்
நீங்கள் IRCTC நிறுவனத்தின் RAM LALLA DARSHAN AYODHYA (NDR012) சுற்றுலா தொகுப்பு மூலம் பயணத்தை மேற்கொள்ள திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால், பயணிகளின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்து கட்டணம் மாறுபடும். எனவே, தனியாக பயணம் செய்வதற்கு கட்டணமாக ரூ.16,170 வசூலிக்கப்படும். நீங்கள் குடும்ப உறுப்பினர் அல்லது நண்பருடன் பயணம் செய்ய விரும்பினாக கட்டணமாக ஒரு நபருக்கு ரூ.10,950 செலுத்த வேண்டும். மூன்று பேருடன் பயணம் செய்ய ஒரு நபருக்கு கட்டணம் ரூ.9,700 ஆகும்.
IRCTC NDRA 012 சுற்றுலா தொகுப்பின் முக்கிய விவரங்கள்:
பேக்கேஜ் பெயர்: ராம் லல்லா தரிசனம் அயோத்தி (NDRA 012).
வழங்குநர்: IRCTC சுற்றுலா.
தொகுப்பில் உள்ளடங்கும்: ரயில் பயணம் மற்றும் பிற தொடர்புடைய சேவைகள்.
குறிப்பு: இந்த தொகுப்பு VIP அல்லது முன்னுரிமை தரிசனத்திற்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது, மேலும் பயணத்திட்டம் மற்றும் முன்பதிவு தேதிகளைப் பொறுத்து மாறுபடலாம்.
தரிசன நேரங்கள் (ராமர் கோயில்):
காலை: 7:00 AM முதல் 9:15 PM வரை
மாலை: 9:15 PM முதல் 9:15 PM வரை
ஆரத்தி நேரங்கள்: மங்கள ஆரத்தி (காலை 4:30), சிருங்கர் ஆரத்தி (காலை 6:30), மற்றும் ஷயன் ஆரத்தி (இரவு 9:30).
