English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • IRCTC Tour Package: குடும்பத்துடன் ராமரை தரிசனம் செய்யலாம், அசத்தலாம் IRCTC சுற்றுலா பேக்கேஜ் இதோ

IRCTC Tour Package: குடும்பத்துடன் ராமரை தரிசனம் செய்யலாம், அசத்தலாம் IRCTC சுற்றுலா பேக்கேஜ் இதோ

உங்கள் குடும்பத்தினருடன் ஆன்மீகப் பயணத்தைத் தேடுகிறீர்களானால், IRCTC (இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம்) உங்களுக்காக ஒரு சிறப்பு அயோத்தி சுற்றுலா தொகுப்பை கொண்டு வந்துள்ளது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 20, 2026, 09:52 AM IST
  • டூர் பேக்கேஜ் கட்டணம் விவரம்
  • தரிசன நேரங்கள் (ராமர் கோயில்):
  • சுற்றுலா தொகுப்பின் விவரங்கள்

Trending Photos

2028 டி20 உலகக் கோப்பை: இப்போதே தகுதிபெற்ற 12 அணிகள்... என்னென்ன தெரியுமா?
camera icon8
ICC T20 World Cup 2026
2028 டி20 உலகக் கோப்பை: இப்போதே தகுதிபெற்ற 12 அணிகள்... என்னென்ன தெரியுமா?
கிசான் விகாஸ் பத்திரம்: KVP மூலம் பணத்தை இரட்டிப்பாக்குவது எப்படி? விவரம் இதோ
camera icon10
Kisan Vikas Patra
கிசான் விகாஸ் பத்திரம்: KVP மூலம் பணத்தை இரட்டிப்பாக்குவது எப்படி? விவரம் இதோ
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு 30% சம்பள உயர்வா? அட்டகாசமான அப்டேட்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு 30% சம்பள உயர்வா? அட்டகாசமான அப்டேட்
குறைந்த செலவில் 7 நாட்கள் மணாலி, சிம்லா டூர்! இந்த வாய்ப்பு திரும்ப கிடைக்காது.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்
camera icon7
IRCTC
குறைந்த செலவில் 7 நாட்கள் மணாலி, சிம்லா டூர்! இந்த வாய்ப்பு திரும்ப கிடைக்காது.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்
IRCTC Tour Package: குடும்பத்துடன் ராமரை தரிசனம் செய்யலாம், அசத்தலாம் IRCTC சுற்றுலா பேக்கேஜ் இதோ

IRCTC Tour Package: உங்கள் குடும்பத்தினருடன் ஆன்மீகப் பயணத்தைத் தேடுகிறீர்களானால், IRCTC (இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம்) உங்களுக்காக ஒரு சிறப்பு அயோத்தி சுற்றுலா தொகுப்பை கொண்டு வந்துள்ளது. இந்த தொகுப்பு அயோத்தியில் இருக்கும் ராமரைத் தரிசிக்க விரும்பும் பக்தர்களுக்காக பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொகுப்பில் பயணம் செய்வது ராமரின் அற்புதமான கோவிலின் முழு காட்சியையும் உங்களுக்கு வழங்கும். நீங்கள் இன்னும் ராமரைத் தரிசிக்கவில்லை என்றால், இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் தாமதமின்றி முன்பதிவு செய்யுங்கள். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் முழு விவரங்களையும் அறிந்து கொள்வோம்...

Add Zee News as a Preferred Source

சுற்றுலா தொகுப்பின் விவரங்கள்

ஸ்ரீ ராமரின் பிறப்பிடமான அயோத்தி, பல நூற்றாண்டுகளாக நம்பிக்கையின் மையமாக இருந்து வருகிறது. ராம் லல்லா கோயில் பிரமாண்டமாக கட்டப்பட்ட பிறகு, இந்த புனித நகரத்தில் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துள்ளது. இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்து பக்தர்கள் இங்கு தரிசனத்திற்காக வருகை தருகின்றனர். அதிகரித்து வரும் இந்த தேவையை மனதில் கொண்டு, Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) பக்தர்களுக்காக ஒரு சிறப்பு சுற்றுலா தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதற்கு RAM LALLA DARSHAN AYODHYA என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் குறியீடு - NDR012 ஆகும்.

இந்தப் பயணம் 1 இரவு மற்றும் 2 பகல்கள் கொண்டது, இதனால் பக்தர்கள் முக்கிய மதத் தலங்களுக்கு வசதியாகச் செல்லலாம். இந்தப் பேக்கேஜ் இல் போக்குவரத்து, தங்குமிடம் மற்றும் உணவு ஆகியவை அடங்கும். குடும்பங்கள் மற்றும் மூத்த குடிமக்கள் வசதியாகப் பயணிக்க வசதியாகவும் பாதுகாப்பாகவும் ரயில் பயணம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பேக்கேஜ்இல்  பரிந்துரைக்கப்பட்ட உணவுகள் (காலை உணவு மற்றும் இரவு உணவு) அடங்கும். புனித யாத்திரையில் உள்ள யாத்ரீகர்களுக்கு எந்த சிரமமும் ஏற்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் தூய மற்றும் சாத்வீக உணவு வழங்கப்படும். அயோத்தியை அடைந்ததும், பயணிகளுக்கு ஹோட்டல் தங்குமிடம் வழங்கப்படும்.

டூர் பேக்கேஜ் கட்டணம் விவரம்

நீங்கள் IRCTC நிறுவனத்தின் RAM LALLA DARSHAN AYODHYA (NDR012) சுற்றுலா தொகுப்பு மூலம் பயணத்தை மேற்கொள்ள திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால், பயணிகளின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்து கட்டணம் மாறுபடும். எனவே, தனியாக பயணம் செய்வதற்கு கட்டணமாக ரூ.16,170 வசூலிக்கப்படும். நீங்கள் குடும்ப உறுப்பினர் அல்லது நண்பருடன் பயணம் செய்ய விரும்பினாக கட்டணமாக ஒரு நபருக்கு ரூ.10,950 செலுத்த வேண்டும். மூன்று பேருடன் பயணம் செய்ய ஒரு நபருக்கு கட்டணம் ரூ.9,700 ஆகும்.

IRCTC NDRA 012 சுற்றுலா தொகுப்பின் முக்கிய விவரங்கள்:

பேக்கேஜ் பெயர்: ராம் லல்லா தரிசனம் அயோத்தி (NDRA 012).
வழங்குநர்: IRCTC சுற்றுலா.
தொகுப்பில் உள்ளடங்கும்: ரயில் பயணம் மற்றும் பிற தொடர்புடைய சேவைகள்.
குறிப்பு: இந்த தொகுப்பு VIP அல்லது முன்னுரிமை தரிசனத்திற்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது, மேலும் பயணத்திட்டம் மற்றும் முன்பதிவு தேதிகளைப் பொறுத்து மாறுபடலாம்.

தரிசன நேரங்கள் (ராமர் கோயில்):

காலை: 7:00 AM முதல் 9:15 PM வரை
மாலை: 9:15 PM முதல் 9:15 PM வரை
ஆரத்தி நேரங்கள்: மங்கள ஆரத்தி (காலை 4:30), சிருங்கர் ஆரத்தி (காலை 6:30), மற்றும் ஷயன் ஆரத்தி (இரவு 9:30).

மேலும் படிக்க | IRCTC Tourism : வைஷ்ணவி தேவி தரிசனம், IRCTC அதிரடி டூர் பேக்கேஜ்- முழு விவரம் இதோ!

மேலும் படிக்க | பட்ஜெட் விலையில் இலங்கை டூர்: தங்குமிடம், உணவுடன் 6 நாள் சுற்றுலா.. IRCTC பேக்கேஜ்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

IRCTCIRCTC tour packagetour packageRam LallaAyodhya

Trending News