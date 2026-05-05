குறைந்த செலவில் ஒரு புனிதப் பயணம்: ஐஆர்சிடிசியின் கன்னியாகுமரி - ராமேஸ்வரம் - மதுரை டூர் பேக்கேஜ் இதோ!

IRCTC Tour Package: உங்கள் குடும்பத்தினருடன் ஒரு மறக்கமுடியாத மற்றும் ஆன்மீகப் பயணத்தை மேற்கொள்ள நீங்கள் திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால், உங்களுக்காகவே IRCTC ஒரு சிறப்புச் சுற்றுலாத் தொகுப்பை (Tour Package) வழங்குகிறது. கர்நாடக அரசின் ஒத்துழைப்புடன், 'பாரத் கௌரவ் சுற்றுலா ரயில்' (Bharat Gaurav Tourist Train) வாயிலாக இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பு இயக்கப்படுகிறது. கன்னியாகுமரி மற்றும் ராமேஸ்வரம் போன்ற தென் இந்தியாவின் முக்கிய மத மற்றும் கலாச்சாரத் தலங்களில் இறைவனின் திருவருளைப் பெறும் அரிய வாய்ப்பை, இந்தத் புனிதப் பயணம் உங்களுக்கு வழங்குகிறது. இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பு குறித்த விரிவான தகவல்களை நீங்கள் இங்கே அறிந்துகொள்ளலாம்.
சுற்றுலா பயணத்தின் தொகுப்பு விவரங்கள்
இந்த IRCTC தொகுப்பு 'KARNATAKA BHARAT GAURAV DAKSHINA YATRA' (SZKBG57) எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இது 6 நாட்கள் மற்றும் 5 இரவுகள் கொண்ட பயணமாகும். தென்னிந்தியக் கோவில்களை வசதியாகவும், முறையாகவும் தரிசிக்க விரும்பும் பயணிகளுக்காகவே இத்தொகுப்பு சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பயணத் தொகுப்பு மே 7, 2026 அன்று தொடங்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், இப்பயணத்திற்கான ரயில் பெல்காம், ஹூப்பள்ளி, ஹாவேரி, தாவணகெரே, பீரூர், துமகூரு மற்றும் SMVT பெங்களூரு ஆகிய நிலையங்களிலிருந்து பயணத்திற்குக் கிடைக்கும்.
நீங்கள் எங்கு பயணம் செய்வீர்கள்?
இந்தச் சுற்றுலாக் தொகுப்புத் திட்டத்தின் (Tour Package) மூலம், கன்னியாகுமரி, திருவனந்தபுரம், ராமேஸ்வரம் மற்றும் மதுரை ஆகிய தலங்களில் அமைந்துள்ள கோவில்களைத் தரிசிக்கும் அரிய வாய்ப்பு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். பக்தர்கள் இந்த முக்கியத் திருத்தலங்களை எவ்வித அவசரமுமின்றி நிம்மதியாகத் தரிசிக்கும் வகையில், இத்திட்டம் மிகச் சிந்தனையுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பயணம், தங்குமிடம் மற்றும் உணவு ஆகியவற்றுக்கான விரிவான ஏற்பாடுகள் அனைத்தும் இத்தொகுப்பிலேயே அடங்கும். இத்தொடருந்துப் பயணம் பாதுகாப்பானதாகவும், அதே சமயம் சௌகரியமானதாகவும் இருக்கும்; இது குடும்பத்தினரும் முதியோரும் எவ்விதச் சிரமமுமின்றிப் பயணம் செய்வதை உறுதி செய்கிறது. பயணிகளுக்குத் தூய்மையான மற்றும் 'சாத்வீகமான' உணவு (காலை மற்றும் இரவு உணவுகள்) வழங்கப்படும். தரிசனம் மேற்கொள்ளும் இடங்களில், தூய்மையான மற்றும் வசதியான தங்கும் விடுதிகளில் ஏற்பாடு செய்யப்படும்; இது அடுத்த நாள் கோவில் தரிசனங்களுக்கு உங்களை முழுமையாகப் புத்துணர்ச்சியுடன் தயார்படுத்திக்கொள்ள உதவும்.
கட்டணம் விவரம் இதோ
இந்தத் தொகுப்பிற்கான கட்டணம் பயணிகளின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பயணச் செலவு ஒரு நபருக்குத் தோராயமாக ₹15,000 ஆகும். எனினும், கர்நாடக உள்ளூர்வாசிகளுக்கு ₹5,000 மானியம் வழங்கப்படும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):
இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பில் என்னென்ன வசதிகள் அடங்கும்?
இந்தப் பயணக் கட்டணத்தில் ரயில் பயணம் (AC/Non-AC பெட்டிகள் தேவைக்கேற்ப), தங்குமிடம், பயணத் திட்டத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு காலை மற்றும் இரவு உணவுகள், உள்ளூர் பயணங்களுக்கான வாகன வசதி மற்றும் கோவில் தரிசனங்களுக்கான ஏற்பாடுகள் அனைத்தும் அடங்கும்.
உணவின் தரம் எப்படி இருக்கும்?
பயணிகளுக்குத் தூய்மையான மற்றும் சுவையான 'சாத்வீகமான' (சைவ) உணவுகள் மட்டுமே வழங்கப்படும். இது முதியவர்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கும் ஏற்றவாறு சுகாதாரமாகத் தயாரிக்கப்படுகிறது.
முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
நீங்கள் IRCTC Tourism அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் மூலமாகவோ அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட IRCTC சேவை மையங்கள் மூலமாகவோ இந்தத் தொகுப்பைப் பதிவு செய்யலாம்.
