  • ராஜஸ்தான் குடும்பச் சுற்றுலா: ஜெய்ப்பூர் முதல் ஜோத்பூர் வரை 6 நாள் பயணத் திட்டம்!

ராஜஸ்தான் குடும்பச் சுற்றுலா: ஜெய்ப்பூர் முதல் ஜோத்பூர் வரை 6 நாள் பயணத் திட்டம்!

IRCTC Tour Package: ராஜஸ்தான் பயணத்தை இப்போது ஒரே ஒரு தொகுப்பில் முடிக்க முடியும். ஆம், ஜெய்ப்பூரிலிருந்து ஜோத்பூருக்கு வெறும் 6 நாட்களில் பயணிக்கலாம். டூர் பேக்கேஜின் முழு விவரங்களையும் அறிந்து கொள்வோம்...

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 24, 2026, 05:44 PM IST
ராஜஸ்தான் குடும்பச் சுற்றுலா: ஜெய்ப்பூர் முதல் ஜோத்பூர் வரை 6 நாள் பயணத் திட்டம்!

IRCTC Tour Package: இந்திய ரயில்வேயின் துணை நிறுவனமான ஐ.ஆர்.சி.டி.சி (இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம்) வழங்கும் ராஜஸ்தான் சுற்றுலா தொகுப்பு, சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு அரச பாரம்பரியம் மற்றும் பாலைவன அழகின் தனித்துவமான அனுபவத்தை வழங்குகிறது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் தலைநகர் ஜெய்ப்பூர் மற்றும் பிகானீர், ஜெய்சால்மர் மற்றும் ஜோத்பூர் போன்ற வரலாற்று நகரங்களுக்குச் செல்வதும் அடங்கும். பயணிகளின் வசதிக்காக, விமான நிலையம், ரயில் நிலையம் மற்றும் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து பிக்அப் மற்றும் டிராப்-ஆஃப் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது, இது பயணத்தை முற்றிலும் வசதியாகவும் மன அழுத்தமில்லாமலும் ஆக்குகிறது. கோட்டைகள், அரண்மனைகள், மாளிகைகள் மற்றும் தங்க தார் மணல் ஆகியவை இந்தப் பயணத்தை உங்களுக்கு மறக்கமுடியாத அனுபவத்தை தரும். குடும்பம் மற்றும் நண்பர்களுடன் பயணம் செய்வதற்கு இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். இந்த டூர் பேக்கேஜ் தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை மேலும் அறிந்து கொள்வோம்...

சுற்றுலா தொகுப்பின் முழுமையான விவரங்கள்

இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் (IRCTC) இந்த சிறப்பு ராஜஸ்தான் சுற்றுலா தொகுப்பை ஜெய்ப்பூர்-ஜோத்பூர்-ஜெய்சல்மர்-பிகானர்-ஜெய்ப்பூர் என திட்டமிட்டுள்ளது. இதன் குறியீடு NJH075. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு மாநில தலைநகர் ஜெய்ப்பூரில் தொடங்கி 5 இரவுகள், 6 பகல் பயணத்தை உள்ளடக்கும். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பிற்கான பயண முறை டாக்ஸி மூலம் இருக்கும். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் அடுத்த பதிப்பு மார்ச் 1 ஆம் தேதி திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. IRCTC அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தில் முன்பதிவு செய்யலாம்.

சுற்றுலா தொகுப்பின் கட்டண விவரம்

இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் கட்டணம் வாகன முன்பதிவின் அடிப்படையில் பல வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. கட்டணங்கள் ஒரு நபருக்கு ₹56,310 முதல் ₹17,410 வரை இருக்கும். உங்கள் வசதி மற்றும் பட்ஜெட்டின் அடிப்படையில், முன்பதிவு செய்யும் போது இந்த கட்டணங்களை நீங்கள் மதிப்பாய்வு செய்துக் கொள்ளலாம்.

சுற்றுலா தொகுப்பின் சிறப்பம்சங்கள்

இந்த IRCTC சுற்றுலா தொகுப்பு ரயில் நிலையம், பேருந்து நிலையம் அல்லது விமான நிலையத்திலிருந்து அழைத்துச் சென்று இறக்கிவிடுவதற்கான வசதியை வழங்குகிறது. சுற்றுலா பயணத்தில் ஏசி டாக்ஸிகள் வழங்கப்படும், மேலும் ஏசி அறைகள் மற்றும் ஐந்து நாட்களுக்கான காலை உணவு ஆகியவை அடங்கும். அனைத்து சுங்கச்சாவடிகள், பார்க்கிங் மற்றும் பொருந்தக்கூடிய வரிகளும் இதில் அடங்கும். இருப்பினும், ரயில் அல்லது விமான கட்டணம், நினைவுச்சின்ன நுழைவு கட்டணம், கூடுதல் உணவு, கேமரா கட்டணம், காப்பீடு, மினரல் வாட்டர், சலவை மற்றும் தனிப்பட்ட செலவுகள் இந்த தொகுப்பில் சேர்க்கப்படவில்லை. பயணிகள் இந்த சேவைகளுக்கு தனித்தனியாக கட்டண பணம் செலுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

