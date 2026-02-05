மூத்த குடிமக்கள், பெண்களுக்கு ரயில் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு; அசத்தலான IRCTC டூர் பேக்கேஜ்

Ujjain IRCTC Tour Package: மத்தியப் பிரதேசத்தில் உள்ள க்ஷிப்ரா நதிக்கரையில் அமைந்துள்ள உஜ்ஜைன், மகாகாலேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கம் மிகவும் பிரபலமான ஒரு முக்கிய இந்து யாத்திரைத் தலமாகும். இங்கு மகாகாலேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கத்துடன், ஓம்காரேஷ்வர் கோயிலும் உள்ளது. கோயில்களின் நகரம் என்று அழைக்கப்படும் இந்த உஜ்ஜைன் நகரம், கால பைரவ கோயில் மற்றும் பண்டைய ஜந்தர் மந்தர் உள்ளிட்ட ஆழ்ந்த ஆன்மீக, வரலாற்று மற்றும் கலாச்சார முக்கியத்துவத்தைக் கொண்டுள்ளது. நீங்களும் சிவனின் அற்புதமான ஆன்மீக நகரத்தைப் பார்வையிட விரும்பினால், IRCTC உங்களுக்கு சரியான சுற்றுலாப் பேக்கேஜைக் கொண்டு வந்துள்ளது. இந்த டூர் பேக்கேஜ் தொடர்பான அனைத்து தகவலையும் இந்த பதிவில் தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மத்தியப் பிரதேசத்தில் க்ஷிப்ரா நதிக்கரையில் அமைந்துள்ள உஜ்ஜைன், ஒரு முக்கிய இந்து யாத்திரைத் தலமாகும், இங்கு மகாகாலேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கம் மிகவும் பிரபலமான ஸ்தலமாக கருதப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி இங்கு மகாகாலேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கத்துடன், ஓம்காரேஷ்வர் கோயிலும் உள்ளது.
ஐ.ஆர்.சி.டி.சி.யின் (IRCTC) இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில், ஹோட்டல் தங்குதல், உணவு போன்ற பல வசதிகள் அடங்கும். மேலும் இந்தப் பேக்கேஜுக்கு கட்டணமாக ரூ.18,755 வசூலிக்கபடும். இந்தப் பயணம் 5 இரவுகள் மற்றும் 6 பகல்களுக்கு கொண்டது.
இந்த டூர் பேக்கேஜில், பைரவநாத் கோயில், ஹர்சித்தி கோயில், மங்கல்நாத் கோயில், நவ்கிரா கோயில், சாந்திபானி ஆசிரமம், ராஜ்வாடா அரண்மனை, பித்ரி பர்வத்தில் உள்ள மிக உயரமான அனுமன் சிலை, லால்பாக் அரண்மனை மற்றும் சப்பான் டுகான், கஜ்ரானா கணேஷ் கோயில் ஆகியவற்றுடன் மஹாகாலேஷ்வர், ஓம்காரேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கத்தை தரிசிக்க உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
IRCTCயின் இந்த சுற்றுலா பேக்கேஜ் தொடர்பாக விரிவாக அறிய, https://www.irctctourism.com/pacakage_description?packageCode=WMR144 என்ற இணையதளத்தைப் பார்வையிடுவதன் மூலம் முழுமையான தகவல்களைப் பெறலாம்.
12-day Bharat Gaurav tour
இதனிடையே இந்திய ரயில்வே ( IRCTC - Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd), தனது பாரத் கௌரவ் சுற்றுலா ரயில் திட்டத்தின் கீழ், 11 இரவுகள் மற்றும் 12 பக்கல்கள் கொண்ட 'Divine Rajasthan with Ujjain Yatra' என்கிற சுற்றுலாப் பேக்கேஜ் திட்டத்தை புதன்கிழமை அறிவித்துள்ளது. இந்த ஆன்மீக பயணம் சோலாப்பூரில் இருந்து தொடங்கும். அதுமட்டுமின்றி இந்த பேக்கேஜின் கட்டண விலை ரூ. 19,900 முதல் தொடங்குகிறது. இந்த சுற்றுப்பயணம் உதய்பூர், நாதத்வாரா, புஷ்கர், ஜோத்பூர், ஜெய்ப்பூர், காது ஷியாம் ஜி மற்றும் உஜ்ஜைன் (Udaipur, Nathdwara, Pushkar, Jodhpur, Jaipur, Khatu Shyam Ji and Ujjain) உள்ளிட்ட முக்கிய புனித யாத்திரை மற்றும் பாரம்பரிய இடங்களை உள்ளடக்கும்.
இந்த பேக்கேஜின் கட்டணம் ஒரு நபருக்கு எகானமி வகுப்புக்கு ரூ. 19,900, ஸ்டாண்டர்ட் 3ஏசி-க்கு ரூ. 31,920 மற்றும் கம்ஃபர்ட் 2ஏசி-க்கு ரூ. 41,840 கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி இந்த ரயில் பிப்ரவரி 18 அன்று மகாராஷ்டிராவின் மன்மாட்டில் இருந்து புறப்படும்.
IRCTC வாங்கும் இந்த பேக்கேஜ் ஏன் சிறப்பு வாய்ந்தது?
உங்கள் பட்ஜெட்டுக்குள் பயணம் செய்யலாம்..
பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான தங்குமிடத்தைப் பெறலாம்.
மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு வசதியான பயணமாக இருக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
