மூத்த குடிமக்களுக்கு IRCTC வெளியிட்ட சிறப்பு டூர் பேக்கேஜ், அதுவும் கம்மி விலையில்

Vaishno Devi IRCTC Tour Package 2026: நீங்கள் நீண்ட காலமாக வைஷ்ணவ தேவி கோயிலுக்கு சென்று தரிசிக்க வேண்டும் என்று நினைத்துக்கொண்டிருந்து, செலவுகள் மற்றும் ஏற்பாடுகள் குறித்த கவலைகள் காரணமாக இந்த சுற்றுலா பயணத்தை தள்ளிப் போட்டி வைத்திருந்தால், இனி கவலை வேண்டாம். ஆம், IRCTC தற்போது உங்களுக்காக குறிப்பாக மூத்த குடிமக்கள் பயன்பெறும் வகையில் பட்ஜெட் விலையில் சிறப்பு சுற்றுலா பேக்கேஜ் ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இதில் பயணம் முதல் ஹோட்டல் தங்குமிடம், உணவு மற்றும் உள்ளூர் போக்குவரத்து என அனைத்தும் வசதிகளும் அடங்கும். இந்த சுற்றுலா பேக்கேஜ் டெல்லியில் இருந்து தொடங்குகிறது. இதன் சிறப்பு என்னவென்றால், இந்த பேக்கேஜ் உங்கள் பாக்கெட்டில் அதிக சுமையை ஏற்படுத்தாது.
இந்த டூர் பேக்கேஜ் எத்தனை நாட்களுக்கு?
இந்த IRCTC பேக்கேஜ் மூன்று இரவுகள் மற்றும் நான்கு பகல்களுக்கு நீடிக்கும். இந்த நேரத்தில், பக்தர்கள் வைஷ்ணவ தேவியை வசதியாக தரிசிக்க நீண்ட நேரம் கிடைக்கும். பயணத்தின் போது எந்த இன்னல்களும் இல்லாமல் இருக்கும் வகையில் இந்த டூர் பேக்கேஜ் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. 4 நாள் சுற்றுப்பயணத்தில் உங்கள் குடும்பத்தினரையும் அழைத்துச் செல்லலாம்.
பேக்கேஜ் இல் என்னென்ன வசதிகள் கிடைக்கும்?
பயணிகளுக்கு எந்த சிரமத்தையும் தராத வகையில், இந்த சுற்றுலா பேக்கேஜ் சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் வசதியான ஹோட்டல் தங்குமிடங்கள் மற்றும் உணவு மற்றும் பானங்கள் அடங்கும், இதனால் வெளியில் பயணம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. மேலும், உள்ளூர் பயணங்களுக்கு டாக்சி வசதிகளும் வழங்கப்படும். அதாவது உங்களின் டிக்கெட்டு புக்கிங், ஹோட்டல்கள் மற்றும் டாக்சிகள் உட்பட அனைத்தை வசதியையும் ஐஆர்சிடிசி கையாளும், மேலும் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் தேவியை தரிசிப்பதில் கவனம் செலுத்துவது மட்டுமே.
கட்டண விவரம்
பயணிகளின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப இந்த பேக்கேஜை IRCTC வடிவமைத்துள்ளது. பயணிக்கும் மக்களின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்து கட்டணங்கள் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன. நீங்கள் தனியாக பயணம் செய்தால், கட்டணம் ரூ.10,770 செலுத்த வேண்டும். இரண்டு பேருடன் பயணம் செய்தால், ஒரு நபருக்கு ரூ.8,100 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். மூன்று பேருடன் பயணம் செய்தால், கட்டணம் ரூ.6,990 ஆகும். அதாவது, அதிகமான மக்கள் ஒன்றாகப் பயணம் செய்தால், தனி நபர் செலவு குறையும்.
இந்த IRCTC தொகுப்பு ஏன் சிறப்பு வாய்ந்தது?
இதன் உதவியுடன், உங்கள் பட்ஜெட்டுக்குள் பயணம் செய்யலாம்.
ஹோட்டல்கள் மற்றும் டாக்ஸிகளைப் பற்றி இனி கவலைப்பட வேண்டாம்.
பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான தங்குமிடத்தைப் பெறுவீர்கள்.
இது மூத்த குடிமக்களுக்கு ஒரு வசதியான பயணமாக இருக்கும்.
நீங்கள் குறைந்த பட்ஜெட்டில் புனித யாத்திரை மேற்கொள்ள விரும்பினால், உங்களுக்கு ஹோட்டல் மற்றும் போக்குவரத்து முன்பதிவு செய்வதில் சிக்கல் இருந்தால், இந்த தொகுப்பு உங்களுக்கு ஏற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
