பழங்களை சாப்பிட்டவுடன் தண்ணீர் குடிக்கலாமா? கூடாதா? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!

நமது உடலின் சீரான இயக்கத்திற்கும், ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்திற்கும் தண்ணீர் மிகவும் அவசியமானது. தினசரி போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் என மருத்துவர்கள் தொடர்ந்து அறிவுறுத்தி வருகின்றனர். ஆனால், எந்த நேரத்தில் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும், எப்போது குடிக்க கூடாது என்பதில் பலருக்கும் குழப்பங்கள் உள்ளன. குறிப்பாக, பழங்கள் சாப்பிட்ட உடனே தண்ணீர் குடிக்கலாமா என்ற கேள்வி பலரிடையே உள்ளது. பழங்களில் இயற்கையாகவே சத்துக்களும், அதிக அளவிலான நீர்ச்சத்தும் நிறைந்துள்ளன. தர்பூசணி, வெள்ளரிக்காய், ஆரஞ்சு, ஸ்ட்ராபெர்ரி மற்றும் பப்பாளி போன்ற நீர்ச்சத்து நிறைந்த பழங்களை சாப்பிட்ட உடனே தண்ணீர் குடிப்பது உடலுக்கு நல்லதல்ல என்று மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
செரிமான பிரச்சனை ஏற்படுமா?
பழங்களில் இயற்கையான சர்க்கரை மற்றும் ஈஸ்ட் பொருட்கள் உள்ளன. இவற்றை சாப்பிட்ட உடனே தண்ணீர் குடிக்கும் போது, அது நமது வயிற்றில் சுரக்கும் செரிமான அமிலங்களை நீர்த்துப்போக செய்கிறது. செரிமான நொதிகள் நீர்த்து போவதால், பழங்களில் உள்ள சத்துக்களை உடல் முழுமையாக உறிஞ்சுவதில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது. இது செரிமான அமைப்பின் pH அளவை சீர்குலைத்து, செரிமான கோளாறுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
வயிற்று பிடிப்பு மற்றும் வாயு தொல்லை
பழங்கள் செரிமானம் ஆவதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் தேவைப்படும். ஆனால், பழங்களை சாப்பிட்ட உடனே அதிகப்படியான தண்ணீரை குடிக்கும்போது, செரிமான செயல்முறை மெதுவாகிறது. இதனால் வயிற்றில் வாயு உற்பத்தி அதிகரித்து, வயிற்று பொருமல், வயிற்று பிடிப்பு மற்றும் நெஞ்செரிச்சல் போன்ற அசௌகரியங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக வாழைப்பழம் மற்றும் மாம்பழம் சாப்பிட்ட பிறகு கட்டாயம் தண்ணீர் குடிக்க கூடாது என அறிவுறுத்தப்படுகிறது. வாழைப்பழத்தில் உள்ள பொட்டாசியம் மற்றும் மாங்கனீசு போன்ற தாதுக்கள், தண்ணீருடன் சேரும்போது செரிமானத்தை மேலும் தாமதப்படுத்தலாம். அதேபோல, மாம்பழத்தில் உள்ள சில பிரத்யேக என்சைம்கள் தண்ணீருடன் கலக்கும்போது செரிமான அமைப்பை பாதிக்கக்கூடும்.
எப்போது தண்ணீர் குடிக்கலாம்?
பழங்களை சாப்பிடுவதற்கு முன்போ அல்லது சாப்பிட்ட உடனையோ தண்ணீர் குடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். பழங்களை சாப்பிட்ட பிறகு, குறைந்தது ஒரு மணி நேரம் கழித்து தண்ணீர் குடிப்பதே செரிமானத்திற்கு மிகவும் பாதுகாப்பானது என்று மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர். தண்ணீர் குடிப்பது ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதுதான் என்றாலும், அதனை சரியான நேரத்தில், சரியான முறையில் குடித்தால் மட்டுமே அதன் முழுமையான நன்மைகளை நம்மால் பெற முடியும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
