இஞ்சியின் இருண்ட பக்கம்: அளவுக்கு மிஞ்சினால் ஆபத்தை விளைவிக்கும்

Ginger Side Effects In Tamil: இந்திய சமையலறையில் இஞ்சி ஒரு முக்கிய அங்கமாகக் கருதப்படுகிறது. தேநீர் முதல் தொடங்கி வேறு எந்த சிறப்பு உணவாக இருந்தாலும் சரி இஞ்சி கட்டாயம் இகப்பெரிய பங்கு வகுக்கிறது. சுவை மற்றும் ஆரோக்கியம் இரண்டிற்கும் இஞ்சி முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. சளி மற்றும் இருமல் முதல் செரிமான அமைப்பை மேம்படுத்துவது வரை, இஞ்சியின் நன்மைகள் எண்ணற்றது. இதனால்தான் பலர் இஞ்சியை தங்கள் அன்றாட உணவில் அதிகமாகவே சேர்த்துக் கொள்கிறார்கள். ஆனால் சில சந்தர்ப்பங்களில் இஞ்சியை தினமும் உட்கொள்வது தீங்கு விளைவிக்கும் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? ஆம், இஞ்சியின் தீமைகள் என்ன என்பதை பற்றி இங்கே மேலும் அறிந்துக் கொள்வோம்-
இரத்தம் மெலிந்து போகும் அபாயம்
இஞ்சியில் அழற்சி எதிர்ப்பு கூறுகள் நிறைந்துள்ளன, இந்த பண்புகள் இரத்தத்தை மெலிதாக்குவதற்கும் வேலை செய்கின்றன. ஒரு ஆய்வின்படி, இஞ்சி பிளேட்லெட்டுகள் உறைவதைத் தடுக்கலாம் என்றும் இது மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம் போன்ற நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது, ஆனால் மறுபுறம் இரத்தம் மெலிந்து போகும் மருந்துகளை (ஆஸ்பிரின் போன்றவை) ஏற்கனவே எடுத்துக்கொள்பவர்களுக்கு இரத்தப்போக்கு ஏற்படும் வாய்ப்புகளை இஞ்சி அதிகரிக்கிறது.
செரிமான அமைப்பில் பாதகமான விளைவுகள்
இஞ்சி பொதுவாக செரிமானத்திற்கு நல்லது என்று கருதப்படுகிறது, ஆனால் அதிக அளவில் எடுத்துக் கொண்டால், வயிற்றுப் பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தும். உணவு அறிவியல் மற்றும் ஊட்டச்சத்து இதழின் படி, அதிகமாக இஞ்சி சாப்பிடுவது சிலருக்கு நெஞ்செரிச்சல், வாயு மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு போன்ற பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தும். உணர்திறன் வாய்ந்த வயிறு உள்ளவர்களுக்கு இது குறிப்பாக தீங்கு விளைவிக்கும்.
மருந்துகளுடன் தொடர்பு
இஞ்சி பல மருந்துகளின் விளைவை பாதிக்கலாம். இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் எண்டோகிரைனாலஜி அண்ட் மெட்டபாலிசத்தில் வெளியிடப்பட்ட ஆராய்ச்சியின் படி, இஞ்சி இரத்த சர்க்கரை மற்றும் இரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் மருந்துகளுடன் வினைபுரியும். நீரிழிவு மருந்துகளுடன் இஞ்சியை உட்கொள்வது இரத்த சர்க்கரையை அதிகமாகக் குறைத்து, இரத்தச் சர்க்கரைக் குறைவை ஏற்படுத்தும், இது இரத்தச் சர்க்கரைக் குறைவை ஏற்படுத்தும்.
ஒவ்வாமை ஆபத்து
சிலருக்கு இஞ்சி சாப்பிட்டால் ஒவ்வாமை ஏற்படலாம். இதன் அறிகுறிகள் லேசான சொறி முதல் சுவாசிப்பதில் சிரமம் போன்றவை ஏற்படலாம். இஞ்சி சாப்பிட்ட பிறகு ஏதேனும் ஒவ்வாமை எதிர்வினை ஏற்பட்டால், உடனடியாக இஞ்சியை உட்கொள்வதை நிறுத்திவிட்டு மருத்துவரை அணுகவும்.
கர்ப்ப காலத்தில் முன்னெச்சரிக்கை அவசியம்
கர்ப்பிணிப் பெண்கள் பெரும்பாலும் காலை நோய் மற்றும் வாந்திக்கு இஞ்சியை எடுத்துக்கொள்ள அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள், ஆனால் அதன் அளவு குறைவாக இருக்க வேண்டும். அமெரிக்க தேசிய மருத்துவ நூலகத்தின் அறிக்கையின்படி, அதிகப்படியான இஞ்சி கருச்சிதைவை ஏற்படுத்தும் அல்லது கருவின் வளர்ச்சியை பாதிக்கும். எனவே, கர்ப்ப காலத்தில் இஞ்சியை உட்கொள்ளும் போது மருத்துவரை அணுகுவது அவசியம் ஆகும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இவை அனைத்தும் நேஹா துபியா தனது உடல் எடை குறைப்பு பயணம் குறித்து தெரிவித்த கருத்துக்களாகும். இதனை பின்பற்றும் முன் உரிய மருத்துவ ஆலோசனையை பெறவும். இதனை ஜீ தமிழ் நியூஸ் (Zee Tamil News) உறுதிப்படுத்தவில்லை)
