  • Tamil News
  • Lifestyle
  • ரயில் கட்டணத்தில் தள்ளுபடி! ரயில்வே கொடுத்த பொங்கல் பரிசு..எப்படி பெறுவது?

ரயில் கட்டணத்தில் தள்ளுபடி! ரயில்வே கொடுத்த பொங்கல் பரிசு..எப்படி பெறுவது?

Rail One App Ticket Discount: 2026 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 14 முதல் ஜூலை 14ஆம் தேதி வரை முன்பதிவில்லாத டிக்கெட்டுகளுக்கும் 3 சதவீதம் தள்ளுபடி வழஙகப்படும் என ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. இந்த டிக்கெட் தள்ளுபடியை எப்படி பெறலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 31, 2025, 06:26 PM IST
  • ரயில் பயணிகளுக்கு ஜாக்பாட்
  • ரயில் கட்டணத்தில் 3 சதவீதம் தள்ளுபடி
  • ரயில்வே செம்ம ஆஃபர்

ரயில் கட்டணத்தில் தள்ளுபடி! ரயில்வே கொடுத்த பொங்கல் பரிசு..எப்படி பெறுவது?

Indian Railway Announces Rail One App Ticket Discount: நாட்டு மக்களின் பிரதான தொலைதூர போக்குவரத்தாக ரயில் இருந்து வருகிறது. குறைந்த டிக்கெட் கட்டணம், கழிவறை, படுக்கை வசதி போன்றவறை இருப்பதால், பயணிகள் ரயில்களில் பயணம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தினந்தோறும் 10,000 மேற்பட்ட ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், நாள்தோறும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் நாடு முழுக்க ரயில்களில் பயணித்து வருகின்றனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

Rail One செயலி

பயணிகள் பயணம் சீராக இருப்பதற்காக ரயில்வே பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. குறிப்பாக, டிக்கெட் முறையில் பல்வேறு மாற்றங்களை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ரயிலில் பயணம் செய்வது ஐஆர்சிடிசி செயலி அல்லது இணையதளம் வாயிலாக முன்பதிவு செய்து வருகின்றனர். ஆனால், சமீபத்தில் ரயில்வே நிர்வாகம் விரைவு ரயில், புறநகர் ரயில், புகார் அளிக்க என அனைத்து சேவைகளுக்க rail one செயலியை கொண்டு வந்தது. 

பயணிகள் ரொக்கமாக பணம் செலுத்தாமல், மொபைல் செயலி மூலமாகவே டிக்கெட் வாங்கும் நோக்கில் இந்த செயலி கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த செயலி மூலம் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்பவர்களுக்கு 3 சதவீதம் ஏற்கனவே தள்ளுபடி இருந்து வந்தது. அதாவது, ரயில் ஒன் செயலியில் R-Wallet மூலம் செய்யப்படும் கட்டணங்களுக்கு மட்டுமே 3 சதவீத கேஷ்பேக் கிடைக்கும். இந்த நிலையில், ரயில் ஒன் செயலி டிக்கெட் முன்பதிவு குறித்து முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. 

டிக்கெட் கட்டணத்தில் 3 சதவீதம் தள்ளுபடி

அதாவது, ரயில் ஒன் செயலி மூலம் முன்பதிவில்லாத டிக்கெட்டுகளுக்கும் 3 சதவீதம் தள்ளுபடி வழஙகப்படும் என ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. இந்த சலுகை ஜனவரி 14ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 14ஆம் தேதி வரை 6 மாதங்களளுக்கு நடைமுறையில் இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்த குறிப்பிட்ட நாட்களில் ரயில் ஒன் செயலியை பயன்படுத்தி  டிக்கெட் எடுப்பவர்களுக்கு 3 சதவீதம் தள்ளுபடியை பெறலாம். 

இந்த சலுகையை பெற டெபிட், கிரெடிட், யுபிஐ, நெட் பேக்கிங் போன்ற எந்த டிஜிட்டல் கட்டண முறையில் டிக்கெட்டுக்கான கட்டணத்தை செலுத்தினாலும் 3 சதவீதம் தள்ளுபடி வழங்கப்படும். டிஜிட்டல் முன்பதிவுகளை ஊக்குவிக்க  விதமாக  இந்த சலுகையை ரயில்வே கொண்டு வந்துள்ளது. 

ஜூலை 14 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு இந்தத் திட்டத்தை நீட்டிப்பதா இல்லையா என்பது குறித்து பயணிகளின் கருத்துகளின் அடிப்படையில் மே மாதத்தில் முடிவு எடுக்கப்படும் என ரயில்வே விளக்கம் அளித்துள்ளது. இந்தச் சலுகை Rail One செயலிக்கு மட்டுமே இருக்கும். இந்த தள்ளுபடி பிற ஆன்லைன் தளங்கள் அல்லது பழைய UTS செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டுகளுக்குப் பொருந்தாது.

எப்படி பெறுவது?

Rail One செயலியை Android/iOS-ல் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். ரயில் ஒன் செயலியில் நுழைந்து, டிக்கெட் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, ஏறும் இடம், இறங்கும் இடம், பயண விவரங்களை உள்ளிட்டு, டிஜிட்டல் கட்டணம் மூலம் பணம் செலுத்துங்கள். 3% தள்ளுபடி தானாகவே பயன்படுத்தப்படும். உதாரணமாக உங்களது டிக்கெட் கட்டணம் ரூ.500 என்றால் ரூ.15 தள்ளுபடி கிடைக்கும். இதன் மூலம் நீங்கள் 3 சதவீத தள்ளுபடியில் ரூ.485 செலுத்தினால் போதுமானது.  எனவே, ரயில் ஒன் செயலில் பயன்படுத்தி, உங்கள் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

About the Author
Rail One appRail One App ticket discountTrain Ticket Discounttrain ticket discount News3 percent discount

