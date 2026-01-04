ஜாக்பாட்..TRAIN டிக்கெட்டில் DISCOUNT கிடைக்கும்..எப்படி தெரியுமா?

Get 3% Discount On Train Ticket: "ஒரு நாடு, ஒரு ரயில்வே" என்ற கருப்பொருளைத் தொடர்ந்து, "ஒரு ரயில்வே, ஒரு செயலி" என்ற திட்டம் தற்போது செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, முன்பதிவு செய்யப்படாத டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யப் பயன்படும் "UTS" (Unreserved Ticketing System) மொபைல் செயலியை, இந்திய ரயில்வே மார்ச் 2026 முதல் நிறுத்தவுள்ளது. அதற்கு மாற்றாக "RailOne" என்ற புதிய செயலி அறிமுகப்படுத்தப்படும்.
ரயில் ஒன் செயலியை அறிமுகம் செய்த ரயில்வே
தற்போது ஐஆர்சிடிசி (IRCTC), யுடிஎஸ் (UTS) மற்றும் ரயில்வே புகார்களுக்கென தனித்தனி செயலிகள் பயன்பாட்டில் உள்ளன. இந்தப் பன்முகத்தன்மையைக் குறைத்து, பயணிகளின் வசதிக்காக 'ரயில் ஒன்' (Rail One) என்ற ஒருங்கிணைந்த புதிய செயலியை ரயில்வே அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த ஒரே செயலி மூலம் பயணிகள் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் மற்றும் புறநகர் மின்சார ரயில்களுக்கான (Suburban trains) டிக்கெட்டுகளை எளிதாக முன்பதிவு செய்ய முடியும்.
RailOne செயலியின் சிறப்பம்சங்கள் என்னென்ன:
இது நாடு முழுவதும் உள்ள ரயில் சேவைகளுக்கான ஒரே செயலியாக இருக்கும். இதனால் பயணிகள் வெவ்வேறு தேவைகளுக்காகப் பல செயலிகளைத் தேட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. RailOne செயலியைப் பயன்படுத்தி டிக்கெட் முன்பதிவு செய்பவர்களுக்கு 3 சதவீதக் கட்டணத் தள்ளுபடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சலுகை ஜனவரி 14 முதல் பயணிகளுக்குக் கிடைக்கும். முன்பதிவு செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டுகள் மற்றும் முன்பதிவு இல்லாத டிக்கெட்டுகள் என அனைத்துச் சேவைகளையும் இந்த ஒரே செயலியின் மூலம் பெற முடியும் என்று CPRO சஷிகாந்த் திரிபாதி தெரிவித்துள்ளார்.
UTS செயலி மாற்றம் குறித்த விவரங்கள்:
தற்போது UTS செயலி மூலம் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது அதிகரித்து வரும் நிலையில், மார்ச் 2026 முதல் அந்தச் செயலி முற்றிலுமாக நிறுத்தப்படும். இதற்கான பணிகள் ஏற்கனவே தொடங்கப்பட்டுள்ளன. UTS செயலியில் 'சீசன் டிக்கெட்டுகள்' (Monthly Passes) எடுக்கும் வசதி தற்போது நீக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்குள் UTS செயலி முழுமையாகச் செயல்பாட்டிலிருந்து விலக்கப்படும். தெற்கு ரயில்வே ஏற்கனவே இந்த மாற்றங்களைச் செயல்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளது. மார்ச் 1, 2026 முதல் முன்பதிவு செய்யப்படாத டிக்கெட்டுகளுக்கான ஒரே அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயலியாக RailOne மட்டுமே இருக்கும் என்று ரயில்வே வாரியம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இனி ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது எளிது மட்டுமல்ல, லாபகரமானதும் கூட! Rail One செயலியைப் பயன்படுத்தி உங்கள் பயணங்களை இப்போதே திட்டமிடுங்கள்.
முன்பதிவு செய்வது எப்படி? Android அல்லது iOS தளங்களில் Rail One செயலியை இன்ஸ்டால் செய்யவும். Rail One செயலியில் 'டிக்கெட்' (Ticket) பகுதியைத் தேர்வு செய்து, புறப்படும் இடம், சேருமிடம் மற்றும் பயணத் தேதியை உள்ளிடவும். டிஜிட்டல் முறையில் கட்டணத்தைச் செலுத்தும்போது, 3% தள்ளுபடி தானாகவே கணக்கிடப்படும். நீண்ட வரிசையில் நிற்பதைத் தவிர்த்து, டிஜிட்டல் முறையில் பணத்தைச் சேமிக்க இன்றே Rail One செயலியைப் பயன்படுத்துங்கள்.
