இனி இலவச எல்பிஜி சிலிண்டர் பெறலாம், அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Free Gas Lpg Cylinder: அதிகரித்து வரும் சமையல் கேஸ் விலைகள் பொதுமக்களுக்கு பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இந்த விலை உயர்வானது சிறு மற்றும் நடுத்தர குடும்பங்களின் சுமையை அதிகரித்துள்ளது. இதைக் கருத்தில் கொண்டு, அரசாங்கம் தற்போது முக்கிய முடிவு ஒன்றை எடுத்துள்ளது. அதன்படி பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய குடும்பங்களுக்கு பெரிய நிவாரணம் அளிக்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது. வரும் மார்ச் மாதம் முதல் இலவச எல்பிஜி சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் வழங்கும் திட்டத்திற்கு டெல்லி அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாகவும், இந்தத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்த 300 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்தத் திட்டம் ஹோலிப் பண்டிகை முதல் அதாவது மார்ச் 3 ஆம் தேதி முதல் தொடங்கப்படும். இது டெல்லி சட்டமன்றத் தேர்தலின் போது பாஜக அளித்த ஒரு முக்கிய வாக்குறுதியை கள அளவில் நிறைவேற்றும் முதல் நடவடிக்கையாகும். முன்னதாக தேர்தல் அறிக்கையில், ஏழை குடும்பங்களுக்கு இலவச எல்பிஜி சிலிண்டரையும், அத்துடன் கூடுதலாக 500 ரூபாய்க்கு மானிய விலையில் ஒரு சிலிண்டரையும் வழங்குவதாக உறுதியளித்திருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
யாருக்கு இலவச சிலிண்டர் கிடைக்கும்?
பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு இந்த நன்மை வழங்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். அரசாங்கம் ஏழை ரேஷன் அட்டைதாரர்களைப் பயனாளிகளாக அடையாளம் கண்டுள்ளது. தகுதியுள்ள குடும்பங்களுக்கு இந்த ஹோலி பண்டிகையிலிருந்து ஒரு எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலைக்கு இணையான நிதி உதவி வழங்கப்படும்.
எனினும் இந்த இலவச சிலிண்டரை மக்கள் தங்களின் வீட்டில் பெற மாட்டார்கள். மாறாக, இந்தத் திட்டத்திற்கு தகுதி வாய்ந்தவர்கள் நேரடிப் பணப் பரிமாற்ற முறை (DBT) மூலம் பெறுவார்கள். ஒரு எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை, தகுதியுள்ள பயனாளிகளின் ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளில் நேரடியாக பணம் வைக்கப்படும்.
இந்த முடிவு எடுக்க முக்கிய காரணம், வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் நெகிழ்வுத்தன்மையை உறுதி செய்வதே ஆகும். இதனால் குடும்பங்கள் தங்கள் வழக்கமான LPG விநியோகஸ்தர்களிடமிருந்து இணைப்புகளையோ அல்லது சப்ளையர்களையோ மாற்றாமல் நிரப்பி வாங்க முடியும். பண்டிகைக்கு முன்னதாக பணம் கணக்குகளை சென்றடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
500 ரூபாய் மானியம் எப்போது வழங்கப்படும்?
பாஜக அரசு ஏழை குடும்பங்களுக்கு 500 ரூபாய் மானிய விலையில் எல்பிஜி சிலிண்டர்களை வழங்குவதாகவும் வாக்குறுதி அளித்திருந்த நிலையில், தற்போது இது தொடர்பாக எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை, வரும் நாட்களில் இது தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியிடப்படலாம், என்று எதிறப்பார்க்கப்படுகிறது.
