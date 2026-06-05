/ஜீன்ஸ் பேண்டை துவைக்கலாமா? கூடாதா? அடிக்கடி துவைத்தால் என்ன ஆகும்?

நாம் தினசரி உடுத்தும் ஆடைகளில் முக்கிய அங்கமாக மாறி விட்டது, ஜீன்ஸ் பேண்ட். ஆண்கள், டீ-ஷர்ட் அல்லது ஷர்ட் போடும் போதும், பெண்கள், சுடிதார், ஷார்ட் டாப், க்ராப் டாப் உள்ளிட்ட மாடர்ன் ஆன ஆடைகளை அணியும் போதும் இந்த ஜீன்ஸ் பேண்ட்களை உபயோகிக்கின்றனர். கல்லூரி, அலுவலகம், வெளியில் செல்லும் நிகழ்ச்சிகள் என எங்கு சென்றாலும், அதற்கு ஏற்றவாறு நம்மை மாற்றும் உடையாக மாறிவிட்டது இந்த ஜீன்ஸ் பேண்ட்.
ஜீன்ஸ் பேண்ட்களை துவைத்தால், அவை உடனடியாக காயும் உடை கிடையாது. அதிலும் மழைக்காலத்தில் எல்லாம் இந்த உடையை துவைத்து விட்டால், காயவே ஒரு வாரம் பிடிக்கும். எனவே, ஜீன்ஸ் பேண்டை அடிக்கடி துவைப்பதை விடுத்து, 10 முறை உபயோகித்த பிறகு துவைப்பதே சிறந்தது என்பது பலருடைய கருத்தாக இருக்கிறது. அதே சமயத்தில், ரொம்பவும் உபயோகித்த ஜீன்ஸை மீண்டும் துவைக்காமல் பயன்படுத்துவதால் மருத்துவர்கள் சரும நோய் வரும் அபாயம் இருப்பதாக தெரிவிக்கின்றனர்.
ஆனால், ஜீன்ஸை, துவைக்கும் உழைப்பை குறைக்கவே கண்டு பிடித்தனர் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா?
ஜீன்ஸை, 1873ஆம் ஆண்டில் கண்டுபிடித்துள்ளனர். பல நாட்கள் அணியவும், கிழியாமல் இருக்கவும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆடை இது. அமெரிக்கன் கோல்ட் ரஷ் எனப்படும் காலக்கட்டத்தில் சுரங்கங்களிலும், ரெயில்வே பாதையிலும் வேலை செய்யும் ஆட்களுக்காக இந்த ஆடை கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 19ஆம் நூற்றாண்டின் சுரங்க வேலையாட்கள் நிறைய எடை அதிகமுள்ள பொருட்களை எடுத்தும் செல்லும் போது அவர்களின் ட்ரவுசர் பாக்கெட்டுகள் கிழிந்துகொண்டே இருந்தன. அதிக கரை படிந்ததால் இப்படி துணிகள் கிழிந்துகொண்டே இருந்தது.
நெவாடாவை சேர்ந்த ரிவெட் என்பவர், இந்த ஜீன்ஸ் ஆடையில் பாக்கெட் வைத்து வடிவமைக்க வழிவகுத்து கொடுத்தார். கனமான துணியாக கருதப்படும் டெனிம்மில் இந்த ஜீன்ஸ் உருவக்கப்பட்டதால் இதன் விலை அதிகமாக இருந்தது. நாட்கள் செல்ல செல்ல, எளிய மக்களுக்கு ஏற்ற வகையில் ப்ளூ ஜீன்ஸ் வடிவமைக்கப்பட்டு விலை குறைக்கப்பட்டது.
ஜீன்சை எப்போதும் தலைகீழாக திருப்பி துவைக்க வேண்டும். இது, ஜீன்சின் வெளிபுரம் துவைக்கும் போது உராய்வதில் இருந்து தவிர்க்கிறது. இயந்திரத்தில் போடும் போது இந்த பிரச்சனை ஏற்படும். எனவே, துவைக்கும் முன், துணியை திருப்பவும்.
குளிர்ந்த நீரில் ஜீன்ஸ் துவைத்தால் அவை அவ்வளவு எளிதாக தளராது. இதனால் ஜீன்ஸின் நிறம் நீண்ட காலமாக மாறாமல் இருக்கும். துணியும் இறுக்கமாக இருக்கும்.
ஜீன்ஸை ப்ரெஷ் போட்டு துவைப்பதையும், தண்ணீர் இல்லாத வரை பிழிவதையும் தவிர்க்க வேண்டும். இதனால் தையல் பிரிவதுடன், துணியும் பெரிதாக உழைக்காமல் போகும்.
சலவைத்தூள் தேர்ந்தெடுப்பதில் கவனம் வேண்டும். மென்மையான தூள்களை தேர்வு செய்து அதனை உபயோகிப்பதால் ஆடையின் நிறம் மாறாமல் பார்த்துக்கொள்ளலாம். இதனால் துணி புதியது போலவும் காட்சியளிக்கும்.
வாஷிங் மெஷினின் சூடான காற்று கூட, ஜீன்ஸின் தன்மையை கெடுக்கக்கூடும். எனவே, அவற்றை ட்ரைய்யரில் போடுவதை தவிர்த்து, அப்படியே காற்றில் உலர விடலாம்.
ஜீன்ஸை உடனடியாக துவைக்க முடியாத பட்சத்தில் அதை உள்புறமாக திருப்பி, வெயிலில் உலரவைத்து உபயோகிக்கலாம்.