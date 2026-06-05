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ஜீன்ஸ் பேண்டை துவைக்கலாமா? கூடாதா? அடிக்கடி துவைத்தால் என்ன ஆகும்?

ஜீன்ஸ் பேண்டை துவைக்கவே கூடாதா? இந்த கேள்வி நம் மண்டைக்குள் ஓடிக்கொண்டே இருக்கலாம். இதற்கான பதிலையும், ஜீன்ஸ் பேண்ட் குறித்த முழு தகவல்களையும் இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 05, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 05:02 PM IST
ஜீன்ஸ் பேண்டை துவைக்கலாமா? கூடாதா? அடிக்கடி துவைத்தால் என்ன ஆகும்?
Image Credit: Jeans Pant | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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