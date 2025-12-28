ரேஷன் கார்டுதாரர்களே கவனிங்க... இலவச அரிசி கிடையாது? அரசின் புதிய அப்டேட்

Ration Card: நீங்கள் ரேஷன் கார்டு மூலம் இலவசமாகவோ அல்லது மானிய விலையிலோ உணவுப் பொருட்களைப் பெறுபவர் என்றால், இந்தச் செய்தி மிக முக்கியமானது. மத்திய/மாநில அரசுகளின் புதிய உத்தரவின்படி, அனைத்து ரேஷன் கார்டு பயனாளர்களும் e-KYC செய்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. வரும் டிசம்பர் 31, 2025-க்குள் e-KYC முடிக்காவிட்டால், ஜனவரி 1 முதல் உங்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படாது. ரேஷன் கார்டுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள சுமார் 7 அரசு நலத்திட்டங்களின் சலுகைகளும் உடனடியாக நிறுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளது.
இந்த நடவடிக்கை ஏன் எடுக்கப்படுகிறது?
ரேஷன் விநியோக முறையில் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டு வரவும், முறைகேடுகளைத் தவிர்க்கவும் அரசாங்கம் இந்த e-KYC சோதனையை மேற்கொள்கிறது.
- போலிப் பயனாளிகளை நீக்குதல்: ஒரே நபர் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கார்டுகளை வைத்திருப்பது அல்லது தகுதியற்றவர்கள் சலுகை பெறுவதைத் தடுத்தல்.
- ஆதார் இணைப்பு: ரேஷன் கார்டில் உள்ள பெயர்கள் மற்றும் தகவல்கள், ஆதார் விவரங்களுடன் ஒத்துப்போவதை உறுதி செய்தல்.
- இறந்தவர்களின் பெயர்களை நீக்குதல்: குடும்பத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் பெயர்கள் இன்னும் ரேஷன் கார்டில் இருந்தால், அவற்றை நீக்கி உண்மையான பயனாளர்களுக்குச் சலுகை கிடைப்பதை உறுதி செய்தல்.
பலர் இந்தச் செயல்முறையை மொபைல் மூலமே வீட்டிலிருந்தபடி செய்யலாம் என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால், e-KYC என்பது பயோமெட்ரிக் (கைரேகை) சார்ந்த சரிபார்ப்பு என்பதால், குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தங்கள் அருகிலுள்ள ரேஷன் கடைக்கு நேரில் சென்று, அங்குள்ள விற்பனை முனைய (e-POS) இயந்திரத்தில் கைரேகை வைத்து சரிபார்ப்பதை அரசு கட்டாயமாக்கியுள்ளது.
உங்கள் ஆதார் கார்டில் மொபைல் எண் இணைக்கப்பட்டிருந்தால், சில மாநிலங்களில் ஆன்லைன் போர்டல் மூலம் விவரங்களைச் சரிபார்க்கலாம். இருப்பினும், முழுமையான e-KYC அங்கீகாரத்திற்கு ரேஷன் கடைக்குச் செல்வதே அதிகாரப்பூர்வமான வழியாகும்.
வீட்டிலிருந்தே ரேஷன் கார்டு e-KYC-ஐ எவ்வாறு முடிப்பது
ரேஷன் கார்டு e-KYC-க்கு, உங்களுக்கு ஸ்மார்ட்போன் மற்றும் இணைய அணுகல் தேவை. முதலில், 'Mera KYC' மற்றும் 'Aadhaar FaceRD' செயலிகளை உங்கள் மொபைலில் பதிவிறக்கவும். செயலிகளைத் திறந்து உங்கள் இருப்பிடத்தை உள்ளிடவும். பின்னர், உங்கள் ஆதார் எண், கேப்ட்சா மற்றும் உங்கள் மொபைலில் பெறப்பட்ட OTP-ஐ உள்ளிடவும். அனைத்து தகவல்களும் திரையில் தோன்றும். இப்போது, Face e-KYC விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். கேமரா இயக்கப்பட்டதும், உங்கள் புகைப்படத்தைக் கிளிக் செய்து சமர்ப்பிக்கவும். உங்கள் e-KYC செயல்முறை சில நொடிகளில் நிறைவடையும்.
e-KYC நிலையை எவ்வாறு சரிபார்க்கலாம்
நீங்கள் ஏற்கனவே e-KYC-ஐ முடித்திருந்தால், உங்கள் நிலையைச் சரிபார்க்கவும். "Mera KYC" செயலியைத் திறந்து, உங்கள் இருப்பிடத்தை உள்ளிட்டு, உங்கள் ஆதார் எண் மற்றும் OTP-ஐ உள்ளிடவும். e-KYC முடிந்தால், நிலை "Y" என்பதைக் காண்பிக்கும்.
நேரடி முறையே சிறந்தது மற்றும் எளிதானது!
ஆன்லைன் முறைகளில் தொழில்நுட்பச் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டாலோ அல்லது மொபைல் செயலி சரியாக வேலை செய்யவில்லை என்றாலோ நீங்கள் கவலைப்படத் தேவையில்லை. நேரடியாக உங்கள் அருகிலுள்ள ரேஷன் கடைக்குச் சென்று மிக எளிதாக e-KYC-ஐ முடிக்கலாம். அதன்படி ரேஷன் கடையில் உள்ள e-POS இயந்திரத்தில் உங்கள் கைரேகையைப் பதிவு செய்வதன் மூலம் (Biometric Authentication) இந்தச் சரிபார்ப்பு உடனடியாக உறுதி செய்யப்படும். இந்தச் செயல்பாட்டிற்கு உங்கள் ஆதார் அட்டை மற்றும் ரேஷன் அட்டை ஆகியவற்றை மறக்காமல் எடுத்துச் செல்லுங்கள். குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொருவரின் பெயரிலும் e-KYC செய்யப்பட வேண்டும் என்பதால், கார்டில் பெயர் உள்ள அனைவரும் நேரில் சென்று கைரேகை வைப்பது அவசியம்.
புத்தாண்டு முதல் உங்கள் ரேஷன் பொருட்கள் மற்றும் பிற அரசு நலத்திட்டச் சலுகைகள் எவ்விதத் தடையுமின்றித் தொடர, இந்த எளிய நடைமுறையை இப்போதே முடித்துவிடுங்கள்.
