English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • ரேஷன் கார்டுதாரர்களே கவனிங்க... இலவச அரிசி கிடையாது? அரசின் புதிய அப்டேட்

ரேஷன் கார்டுதாரர்களே கவனிங்க... இலவச அரிசி கிடையாது? அரசின் புதிய அப்டேட்

Ration Card: இதில் நல்ல செய்தி என்னவென்றால், இதற்காக அரசு அலுவலகங்களுக்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. உங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே உங்கள் மொபைல் ஃபோனைப் பயன்படுத்தி இதைச் செய்யலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 28, 2025, 06:30 AM IST
  • e-KYC நடவடிக்கை ஏன் எடுக்கப்படுகிறது?
  • வீட்டிலிருந்தே ரேஷன் கார்டு e-KYC-ஐ எவ்வாறு முடிப்பது
  • e-KYC நிலையை எவ்வாறு சரிபார்க்கலாம்

Trending Photos

2025ல் தமிழ் சினிமாவில் ஹிட் கொடுத்த அறிமுக இயக்குநர்கள்! லிஸ்டில் ஒரே ஒரு பெண்..
camera icon10
2025 Debutant Directors
2025ல் தமிழ் சினிமாவில் ஹிட் கொடுத்த அறிமுக இயக்குநர்கள்! லிஸ்டில் ஒரே ஒரு பெண்..
கெட்ட கொலஸ்ட்ராலை குறைக்க உதவும் 5 பெஸ்ட் உணவுகள்: கொழுப்புக்கு குட் பை
camera icon9
Cholesterol
கெட்ட கொலஸ்ட்ராலை குறைக்க உதவும் 5 பெஸ்ட் உணவுகள்: கொழுப்புக்கு குட் பை
2025ல் ரசிகர்களை ஏமாற்றிய டாப் ஹீரோக்கள்! அஜித் to ரஜினி-முழு லிஸ்ட் இதோ..
camera icon7
Hero Actors
2025ல் ரசிகர்களை ஏமாற்றிய டாப் ஹீரோக்கள்! அஜித் to ரஜினி-முழு லிஸ்ட் இதோ..
தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்! குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி, 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை
camera icon7
Guru Peyarchi
தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்! குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி, 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை
ரேஷன் கார்டுதாரர்களே கவனிங்க... இலவச அரிசி கிடையாது? அரசின் புதிய அப்டேட்

Ration Card: நீங்கள் ரேஷன் கார்டு மூலம் இலவசமாகவோ அல்லது மானிய விலையிலோ உணவுப் பொருட்களைப் பெறுபவர் என்றால், இந்தச் செய்தி மிக முக்கியமானது. மத்திய/மாநில அரசுகளின் புதிய உத்தரவின்படி, அனைத்து ரேஷன் கார்டு பயனாளர்களும் e-KYC செய்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. வரும் டிசம்பர் 31, 2025-க்குள் e-KYC முடிக்காவிட்டால், ஜனவரி 1 முதல் உங்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படாது. ரேஷன் கார்டுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள சுமார் 7 அரசு நலத்திட்டங்களின் சலுகைகளும் உடனடியாக நிறுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த நடவடிக்கை ஏன் எடுக்கப்படுகிறது?

ரேஷன் விநியோக முறையில் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டு வரவும், முறைகேடுகளைத் தவிர்க்கவும் அரசாங்கம் இந்த e-KYC சோதனையை மேற்கொள்கிறது.

  • போலிப் பயனாளிகளை நீக்குதல்: ஒரே நபர் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கார்டுகளை வைத்திருப்பது அல்லது தகுதியற்றவர்கள் சலுகை பெறுவதைத் தடுத்தல்.
  • ஆதார் இணைப்பு: ரேஷன் கார்டில் உள்ள பெயர்கள் மற்றும் தகவல்கள், ஆதார் விவரங்களுடன் ஒத்துப்போவதை உறுதி செய்தல்.
  • இறந்தவர்களின் பெயர்களை நீக்குதல்: குடும்பத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் பெயர்கள் இன்னும் ரேஷன் கார்டில் இருந்தால், அவற்றை நீக்கி உண்மையான பயனாளர்களுக்குச் சலுகை கிடைப்பதை உறுதி செய்தல்.

பலர் இந்தச் செயல்முறையை மொபைல் மூலமே வீட்டிலிருந்தபடி செய்யலாம் என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால், e-KYC என்பது பயோமெட்ரிக் (கைரேகை) சார்ந்த சரிபார்ப்பு என்பதால், குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தங்கள் அருகிலுள்ள ரேஷன் கடைக்கு நேரில் சென்று, அங்குள்ள விற்பனை முனைய (e-POS) இயந்திரத்தில் கைரேகை வைத்து சரிபார்ப்பதை அரசு கட்டாயமாக்கியுள்ளது.

உங்கள் ஆதார் கார்டில் மொபைல் எண் இணைக்கப்பட்டிருந்தால், சில மாநிலங்களில் ஆன்லைன் போர்டல் மூலம் விவரங்களைச் சரிபார்க்கலாம். இருப்பினும், முழுமையான e-KYC அங்கீகாரத்திற்கு ரேஷன் கடைக்குச் செல்வதே அதிகாரப்பூர்வமான வழியாகும்.

வீட்டிலிருந்தே ரேஷன் கார்டு e-KYC-ஐ எவ்வாறு முடிப்பது

ரேஷன் கார்டு e-KYC-க்கு, உங்களுக்கு ஸ்மார்ட்போன் மற்றும் இணைய அணுகல் தேவை. முதலில், 'Mera KYC' மற்றும் 'Aadhaar FaceRD' செயலிகளை உங்கள் மொபைலில் பதிவிறக்கவும். செயலிகளைத் திறந்து உங்கள் இருப்பிடத்தை உள்ளிடவும். பின்னர், உங்கள் ஆதார் எண், கேப்ட்சா மற்றும் உங்கள் மொபைலில் பெறப்பட்ட OTP-உள்ளிடவும். அனைத்து தகவல்களும் திரையில் தோன்றும். இப்போது, ​​Face e-KYC விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். கேமரா இயக்கப்பட்டதும், உங்கள் புகைப்படத்தைக் கிளிக் செய்து சமர்ப்பிக்கவும். உங்கள் e-KYC செயல்முறை சில நொடிகளில் நிறைவடையும்.

e-KYC நிலையை எவ்வாறு சரிபார்க்கலாம்

நீங்கள் ஏற்கனவே e-KYC-முடித்திருந்தால், உங்கள் நிலையைச் சரிபார்க்கவும். "Mera KYC" செயலியைத் திறந்து, உங்கள் இருப்பிடத்தை உள்ளிட்டு, உங்கள் ஆதார் எண் மற்றும் OTP-உள்ளிடவும். e-KYC முடிந்தால், நிலை "Y" என்பதைக் காண்பிக்கும்.

நேரடி முறையே சிறந்தது மற்றும் எளிதானது!

ஆன்லைன் முறைகளில் தொழில்நுட்பச் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டாலோ அல்லது மொபைல் செயலி சரியாக வேலை செய்யவில்லை என்றாலோ நீங்கள் கவலைப்படத் தேவையில்லை. நேரடியாக உங்கள் அருகிலுள்ள ரேஷன் கடைக்குச் சென்று மிக எளிதாக e-KYC-ஐ முடிக்கலாம். அதன்படி ரேஷன் கடையில் உள்ள e-POS இயந்திரத்தில் உங்கள் கைரேகையைப் பதிவு செய்வதன் மூலம் (Biometric Authentication) இந்தச் சரிபார்ப்பு உடனடியாக உறுதி செய்யப்படும். இந்தச் செயல்பாட்டிற்கு உங்கள் ஆதார் அட்டை மற்றும் ரேஷன் அட்டை ஆகியவற்றை மறக்காமல் எடுத்துச் செல்லுங்கள். குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொருவரின் பெயரிலும் e-KYC செய்யப்பட வேண்டும் என்பதால், கார்டில் பெயர் உள்ள அனைவரும் நேரில் சென்று கைரேகை வைப்பது அவசியம்.

புத்தாண்டு முதல் உங்கள் ரேஷன் பொருட்கள் மற்றும் பிற அரசு நலத்திட்டச் சலுகைகள் எவ்விதத் தடையுமின்றித் தொடர, இந்த எளிய நடைமுறையை இப்போதே முடித்துவிடுங்கள்.

மேலும் படிக்க | ஜனவரி 1 முதல் ரூ.1,000 அபராதம்! பான் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் உடனே செக் பண்ணுங்க

மேலும் படிக்க | ரயில் பயணிகள் கவனத்திற்கு.. ரயில்வே வெளியிட்ட முக்கிய முக்கிய அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Ration Card UpdateeKYCRation CardHow to complete eKyc

Trending News