கரீனா கபூரின் சீக்ரெட் பேஸ் பேக்! இந்த 3 பொருள் போதும்.. சருமத்தை பளபளன்னு வைக்கும்

Kareena Kapoor Secret Beauty Tips: இன்றைய காலத்தில் சரும ஆரோக்கித்திற்காக பலரும் பல விஷயங்களை ட்ரை செய்து வருகின்றனர். சருமத்தை ஆரோக்கியமாக வைக்க உணவு, தூக்கம், மனநிலை போன்ற அனைத்தும் முக்கியமாக இருக்கிறது. அதே நேரத்தில், முகத்தையும் பராமரிக்க வேண்டும். தினமும் கிளச்னர், சன்ஸ்கிரீன், மாய்ஸ்ச்சரைசர் போன்றவற்றை பயன்படுத்த வேண்டும். குறிப்பாக குளிர்காலத்தில் சருமத்தை கூடுதலாகவே பராமரிக்க வேண்டும். இல்லையெனில் சருமம் வறண்டு காணப்படும்.
கரீனா கபூரின் சீக்ரெட் பியூட்டி டிப்ஸ்
பாதம் எண்ணெய், சந்தனம் பேஸ் பேக்
மேலும், அவர் சந்தனம், மஞ்சள், ஒரு ஸ்பூன் பால் ஆகியவற்றை கலந்து முகத்தில் வாரத்திற்கு இரண்டு முறை போடுகிறார். 10 முதல் 12 நிமிடங்கள் கழித்து நன்றாக முகத்தை கழுவுகிறார். இதன் மூலம் சருமத்தை ஆரோக்கியமாக வைக்கிறார். மேலும், சந்தனம் முகத்தில் உள்ள பருக்கன், கருமை, acne போன்றவை வராமல் தடுக்கும். பாலில் வைட்டமின் டி உள்ளது, இது கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரித்து சருமத்தை பளபளப்பாக வைக்க உதவுகிறது.
தினமும் மூன்று லீட்டர் தண்ணீர்
கரீனா கபூர் தனது சருமத்தை பராமரிக்க வழக்கமாக செய்யும் விஷயங்களில் ஒன்று தண்ணீர். அவர் ஒருநாளைக்கு குறைந்தது மூன்று லிட்டர் தண்ணீர் குடிப்பார். இது அவரது முழு உடலையும் நீரேற்றமாக வைத்திருக்கும், மேலும் சருமம் ஈரப்பதமாகவும் வைக்கும். இது சருமத்தின் பளபளைப்பை அதிகரிக்கும். சருமத்தை வறண்டு போகாமல் இருக்க உதவும். மேலும், கரீனா கபூர் தனது முகத்திற்கு ஏற்ற, மாய்ச்சரைசரை பயன்படுத்தி வருகிறார்.
உணவு, மனநிலை
மனநிலையும் சரும ஆரோக்கியத்திற்கு முக்கியும். நாம் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால், சருமம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் என கரீனா கபூர் கூறுகிறார். மேலும், ஆரோக்கியமான உணவுகளை சாப்பிடுவது அவசியம். மதுபானம் சாப்பிடுவதையும் தவிர்க்க வேண்டும் என கபூர் கூறுகிறார். இதனால், உங்கள் சருமம் பாதிக்கப்படும். எனவே, ஆரோக்கியமான உணவு, சந்தோஷமான மனநிலையும் உங்கள் சருமத்தை பொலிவுடன் வைக்கும். எனவே, ஆரோக்கியமான உணவு சாப்பிடுவது அவசியம். அதோடு, உங்கள் மனநிலையை புத்துணர்ச்சியுடனும், மகிழ்ச்சியாக வைத்திருங்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
