வருகிறது அக்னி நட்சத்திரம்! கத்திரி வெயில் காலத்தில் இந்த தவறை மட்டும் செய்யாதீர்கள்!

Agni Nakshatram 2026 Date: 2026-ஆம் ஆண்டு மே 4 முதல் மே 28 வரை அக்னி நட்சத்திரம் அல்லது கத்திரி வெயில் காலம் நிலவுகிறது. இந்த 25 நாட்களில் சூரியனின் உஷ்ணம் கடுமையாக இருக்கும் என்பதால், பாரம்பரிய முறைப்படி சில சுப நிகழ்வுகளைத் தவிர்ப்பதும், உடல் நலனைப் பாதுகாப்பதும் அவசியம்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Mar 17, 2026, 12:42 PM IST

அக்னி நட்சத்திரம் கத்திரி வெயில் அப்டேட்: தமிழகத்தின் கோடைக்காலம் என்றாலே நம் நினைவுக்கு வருவது இந்த கத்திரி வெயில் (Kathiri Veyil) தான். ஜோதிட ரீதியாகவும், அறிவியல் ரீதியாகவும் அதிக வெப்பம் நிலவும் இந்த அக்னி நட்சத்திரக் (Agni Nakshatram 2026) காலத்தில் நாம் எப்படி பாதுகாப்பாக இருப்பது?, என்ன செய்யலாம்?, என்ன செய்யக்கூடாது? நாம் மேற்கொள்ள வேண்டிய தற்காப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் ஆன்மீக வழிகாட்டுதல்களைப் பற்றி இந்தத் தொகுப்பில் விரிவாகக் காண்போம்.

2026 அக்னி நட்சத்திர முக்கிய தேதிகள் (Agni Nakshatram 2026 Dates)

சூரியன் கிருத்திகை நட்சத்திரத்தில் சஞ்சரிக்கும் இந்த 25 நாட்களைத்தான் நாம் 'கத்திரி வெயில்' என்கிறோம். இந்த ஆண்டு மே 4 முதல் மே 28 வரை வெப்பத்தின் தாக்கம் மிக அதிகமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

  • அக்னி நட்சத்திரம் ஆரம்பம்: மே 4, 2026 (திங்கட்கிழமை)
  • அக்னி நட்சத்திரம் முடிவு: மே 28, 2026 (வியாழக்கிழமை)

மே 4-ஆம் தேதி அதிகாலை சூரிய உதயத்தில் தொடங்கும் இந்த வெப்பத்தின் தாக்கம், மே 28 வரை நீடிக்கும். இந்த 25 நாட்களும் சூரியனின் கதிர்கள் நேரடியாக பூமியில் விழுவதால் உஷ்ணம் உச்சத்தில் இருக்கும்.

அக்னி நட்சத்திரத்தில் செய்யக்கூடாதவை?

பாரம்பரிய நம்பிக்கைகளின்படி, இந்த அதீத அக்னி நட்சத்திர காலத்தில் சில சுப காரியங்களையும், வேலைகளையும் தவிர்ப்பது நம் முன்னோர்களின் வழக்கம்.

சுப காரியங்கள்

பொதுவாக கிரகப்பிரவேசம் , புது வீடு புகுதல் மற்றும் பூமி பூஜை போன்றவற்றை இந்தத் தோஷ காலத்தில் தவிர்க்க வேண்டும்.

விவசாயப் பணிகள்

மரம் வெட்டுதல், செடி நடுதல், விதை விதைத்தல் மற்றும் கிணறு தோண்டுதல் போன்ற பணிகளைச் செய்யக்கூடாது.

பயணங்கள்

நீண்ட தூர வாகனப் பயணங்களைத் தவிர்ப்பது உடல் நலத்திற்கு நல்லது.

விசேஷங்கள்

குழந்தைகளுக்கு காது குத்துதல் அல்லது மொட்டை போடுதல் போன்ற சடங்குகளை இந்த வெப்பம் மிகுந்த நாட்களில் செய்வதைத் தவிர்க்கலாம்.

அக்னி நட்சத்திரக் காலத்தில் செய்ய வேண்டியவை

அக்னி நட்சத்திரக் காலத்தில் வெப்பத்திலிருந்து தப்பிக்கவும், புண்ணியத்தைப் பெறவும், இறை வழிபாட்டிற்கு கீழ்க்கண்டவற்றைச் செய்யலாம்

தான தர்மங்கள்

வெயிலின் தாக்கத்தைத் தணிக்க பொதுமக்களுக்கு தண்ணீர் பந்தல் அமைப்பது, மோர், பாணகம் மற்றும் அன்னதானம் வழங்குவது மிகுந்த புண்ணியத்தைத் தரும்.

கோயில் வழிபாடு

கோவில்களில் உள்ள தெய்வங்களுக்கு வெப்பத்தைக் குறைக்க வெட்டிவேர் மற்றும் குளிர்ச்சியான திரவியங்களால் அபிஷேகம் செய்யலாம்.

சுப காரியங்கள்

திருமணம், நிச்சயதார்த்தம், சீமந்தம் போன்றவற்றைச் செய்யலாம் என்று ஒரு சாரார் கூறினாலும், அதிக வெப்பம் காரணமாக உறவினர்கள் வந்து செல்வதில் சிரமம் இருக்கும் என்பதால், ஆச்சாரங்களைப் பின்பற்றுபவர்கள் இதனைத் தவிர்ப்பது உத்தமம்.

உணவு முறை

எப்போதும் கையில் தண்ணீர் பாட்டில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். வெள்ளரிக்காய், தர்பூசணி போன்ற நீர்ச்சத்து மிகுந்த பழங்களை அதிகம் உட்கொள்ளுங்கள்.

அக்னி நட்சத்திரம் தாக்கம்

அக்னி நட்சத்திரம் என்பது வெறும் வெப்பமான காலம் மட்டுமல்ல, நம் உடலையும் மனதையும் பக்குவப்படுத்தும் ஒரு காலமுமாகும். முறையான உணவுப் பழக்கம் மற்றும் ஆன்மீக வழிபாடுகள் மூலம் இந்த கத்திரி வெயிலை ஆரோக்கியமாகக் கடப்போம்.

கத்திரி வெயில் முக்கிய அம்சங்கள்

  • ஆரம்பம்: மே 4, 2026 (திங்கட்கிழமை).
  • முடிவு: மே 28, 2026 (வியாழக்கிழமை).
  • தவிர்க்க வேண்டியவை: பூமி பூஜை, கிரகப்பிரவேசம், மொட்டை போடுதல் மற்றும் புதிய செடி நடுதல்.
  • செய்ய வேண்டியவை: தண்ணீர் பந்தல் அமைத்தல், மோர் தானம் மற்றும் நீர்ச்சத்து மிகுந்த உணவுகளை உட்கொள்ளுதல்.

(பொறுப்பு துறப்பு: வெப்ப அலைகளிலிருந்து தப்பிக்க மதிய நேரங்களில் வீட்டை விட்டு வெளியே வராமல் இருப்பதே சிறந்தது. பாரம்பரியமாகச் சொல்லப்படும் இந்த ஆலோசனைகள் அனைத்தும் நம் ஆரோக்கியத்தையும், மன அமைதியையும் கருத்தில் கொண்டே உருவாக்கப்பட்டவை.)

