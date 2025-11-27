English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • சிறுநீரக நோய்! உடலின் எந்தெந்த பாகங்களில் வலி வந்தால் அலட்சியப்படுத்தக் கூடாது

சிறுநீரக நோய்! உடலின் எந்தெந்த பாகங்களில் வலி வந்தால் அலட்சியப்படுத்தக் கூடாது

சிறுநீரகங்கள் உடலின் வடிகட்டிகளாகச் செயல்படும் முக்கியமான உறுப்புகளாகும். சிறுநீரகத்தில் ஏற்படும் எந்தப் பிரச்சினையும் முழு உடலையும் பாதிக்கக்கூடியது. சிறுநீரகப் பிரச்சினைகள் குறிப்பிட்ட உடல் பாகங்களில் வலியை ஏற்படுத்தும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 27, 2025, 08:31 PM IST
  • சில வலிகளும் சிறுநீரகப் பாதிப்பின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
  • கைகள் மற்றும் கால்களில் திடீரென வீக்கம்.
  • விலா எலும்புப் பகுதியில் வலி.

சிறுநீரக நோய்! உடலின் எந்தெந்த பாகங்களில் வலி வந்தால் அலட்சியப்படுத்தக் கூடாது

சிறுநீரகங்கள் நம் உடலில் உள்ள இரத்தத்தை வடிகட்டி, கழிவுகளை வெளியேற்றும் மிக முக்கியமான பணியைச் செய்கின்றன. இந்த வடிகட்டி அமைப்பில் ஏற்படும் சிறு பாதிப்பு கூட முழு உடலையும் மோசமாகப் பாதிக்கலாம். சிறுநீரக பாதிப்பு இருக்கும்போது, அது உடலில் சில குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் வலியை ஏற்படுத்தும். இந்த வலிகளை அலட்சியம் செய்வது கடுமையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம்.

சிறுநீரக பாதிப்பால் பல அறிகுறிகள் தோன்றினாலும், திடீரென ஏற்படும் சில வலிகள் முக்கிய எச்சரிக்கை மணிகளாகும்.

சிறுநீரகச் செயலிழப்பு (Kidney Failure): கைகள் மற்றும் கால்களில் திடீரென வீக்கம் ஏற்படுவது சிறுநீரகச் செயலிழப்பின் முக்கியமான அறிகுறியாக இருக்கலாம்.

வலிகள்: உடலின் மற்ற பாகங்களில் ஏற்படும் சில வலிகளும் சிறுநீரகப் பாதிப்பின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.

முதுகு வலி: சிறுநீரகப் பாதிப்பு கடுமையான முதுகுவலியை ஏற்படுத்தும். இந்த வலி சாதாரணமாக இல்லாமல், உட்காருவதற்கோ அல்லது நிற்பதற்கோ சிரமம் அளிக்கும் வகையில் இருந்தால், அதைத் தவிர்க்காதீர்கள்.

மருத்துவ ஆலோசனை: வலி பல நாட்களுக்குத் தொடர்ந்தால், நீங்கள் உடனடியாக ஒரு மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெறுவது அவசியம்.

விலா எலும்புப் பகுதியில் வலி

சிறுநீரகங்கள் உடலின் பின்புறப் பகுதியில், விலா எலும்புகளின் (Ribs) அடிப்பகுதிக்குக் கீழே அமைந்துள்ளன. எனவே, விலா எலும்புப் பகுதியில் ஏற்படும் எந்த வலியையும் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது. சிறுநீரகங்கள் உடலின் பின்புறத்தில் இருப்பதால், அந்தப் பகுதியில் ஏற்படும் வலியைப் புறக்கணிக்காதீர்கள். சிறுநீரகப் பாதிப்பு விலா எலும்புப் பகுதியில் தீவிரமான வலியை ஏற்படுத்தலாம்.

சிறுநீரகச் சேதம் மார்புப் பகுதியில் வலியை ஏற்படுத்துமா என்று பலர் வியக்கலாம். ஆனால் இதுவும் ஒரு முக்கியமான அறிகுறியே ஆகும். சிறுநீரகச் செயலிழப்பு ஏற்படும்போது, அது இதயத்தைச் சுற்றியுள்ள உள் அடுக்கில் (சவ்வு) வீக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம். மருத்துவ மொழியில் இது பெரிகார்டியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த அறிகுறிகளையும் நீங்கள் புறக்கணிக்கக் கூடாது. மார்பு வலி என்பது எப்போதும் அவசர சிகிச்சைக்கு உரியது. எனவே, விரைவில் ஒரு மருத்துவரைச் சந்தித்து சரியான நோயறிதலைப் பெறுவது மிக அவசியம்.

சிறுநீரகப் பாதிப்பு பல நேரங்களில் எந்தவித வலியையும் ஆரம்பத்தில் ஏற்படுத்துவதில்லை. எனவே, வலி ஏற்படுவதற்கு முன், சோர்வு, பசியின்மை, சிறுநீர் கழிப்பதில் மாற்றம் போன்ற மற்ற அறிகுறிகளிலும் கவனம் செலுத்துவது அவசியம்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

kidney painright kidneyleft kidneyKidney Failure

