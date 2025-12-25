லாப திருஷ்டி யோகம்: இந்த 4 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையே மாறப்போகுது.. யாரெல்லாம் பாருங்க!

நாம் அனைவரும் வரும் 2026ஆம் ஆண்டை நோக்கி இருக்கின்றோம். இன்னும் சில நாட்களில் புது ஆண்டில் காலடி எடுத்து வைக்கும் நிலையில், அனைத்து ராசிக்கரர்களின் வாழ்க்கையிலும் வரும் ஆண்டு மாற்றத்தை நிகழ்த்த இருக்கிறது. ஆனால் அது எப்படியான மாற்றம் என்பது கிரகங்களின் மாற்றங்களை பொறுத்தே இருக்கிறது.
வரும் 2026ஆம் ஆண்டில் பல சக்திவாய்ந்த கிரக மாற்றங்கள் நிகழ இருக்கின்றன. ஜனவரி நடுபகுதியில் சரியாக 15ஆம் தேதி சுக்கிரனும் சனியும் லாப திருஷ்டி யோகத்தை உருவாக்க இருக்கிறது. இந்த அரிய கிரக சேர்க்கை சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரரக்ளுக்கு நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. அந்த ராசிகள் என்னென்ன? எந்த மாதிரியான மாற்றங்களை தர இருக்கின்றது என்ற விவரத்தை இங்கே பார்க்கலாம்.
ரிஷபம் (Taurus)
சுக்கிரன் மற்றும் சனியால் உருவாகும் லாப திருஷ்டி யோகத்தால் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் 2026ல் நல்ல பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். அவர்களின் கடின உழைப்பிற்கு பலன் கிடைக்கும் காலகட்டமாக இருக்கும். கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியில் முடியும். குடும்பத்தில் இருக்கும் பிரச்சனைகள் தீர்ந்து பெரும் ஆதரவு கிடைக்கும். மகிழ்ச்சி பிறக்கும். சொத்துக்கள் கைக்கு வரும். நீண்ட காலமாக தடைபட்டிருக்கும் வேலைகள் முடிவடையும். வியாபாரத்தில் பல நன்மைகளை பெறலாம். சேமிப்பு அதிகரித்து நிதி நிலைமை மேம்படும். உடல்நலம் நன்றாக இருக்கும்.
மிதுனம் (Gemini)
சுக்கிரன் மற்றும் சனியால் உருவாகும் லாப திருஷ்டி யோகத்தால் மிதுன ராசிகாரர்கள் 2026ல் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கின்றனர். எதிர்பாராத நிதி நன்மைகள் இருக்கும்.முதலீடுகள் நல்ல லாபத்தை கொடுக்கும். அனைத்து துறைகளிலும் மகத்தான வெற்றி இருக்கும். குடும்பத்தில் இருந்து முழு ஆதரவு கிடைக்கும். பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள். அதன் மூலம் மன நிம்மதி கிடைக்கும். வாழ்க்கை துணையுடன் இருக்கும் பிரச்சனைகள் தீர்ந்து மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். வேலை செய்யும் இடத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும். கூடுதல் பொறுப்புகள், பதவி உயர்வு உள்ளிட்டவை கிடைக்கும்.
துலாம் (Libra)
லாப திருஷ்டி யோகம் 2026ல் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலன்களை அளிக்கும். வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் இருக்கும். வேலை செய்பவர்களுக்கு நேர்மறையான மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கலாம். கூடுதல் வருமானத்திற்கு வழிகள் பிறக்கும். தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்களுக்கு இது ஒரு சாதகமான காலகட்டமாக இருக்கும். பல சுப நிகழ்வுகள் நடைபெறும். மொத்தத்தில் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு 2026ஆம் ஆண்டு ஒரு அதிர்ஷ்டகரமான ஆண்டாக இருக்கப்போகிறது.
கும்பம் (Aquarius)
சுக்கிரன் மற்றும் சனியால் உருவாகும் லாப திருஷ்டி யோகத்தால் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களை கொடுக்க இருக்கிறது. தொழிலில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் சிறப்பாக இருக்கும். புதிய முதலீடுகளுக்கு வழிகள் பிறக்கும். அதனால் நல்ல லாபம் இருக்கும். வீடு மற்றும் புதிய வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. நிதி நிலைமை மேம்படும். குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். சேமிப்பு அதிகரிக்கும். மொத்தத்தில் 2026ஆம் ஆண்டு வசந்த காலமாக இருக்கும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
மேலும் படிக்க: இன்றைய ராசிபலன்: செல்வம் கொட்டும்..அதிர்ஷ்டம் கிட்டும்! ‘இந்த’ 5 ராசிகளுக்கு அமோகமான நாள்
மேலும் படிக்க: ஜனவரியில் கேது பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான புத்தாண்டு 2026.... லாபம், வெற்றி, புகழ்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ