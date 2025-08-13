English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

லாவோஸ் சுற்றுலா... நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.1400 செலவில் செல்லக் கூடிய தெற்காசியாவின் அழகிய இடம்

இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு, தென்கிழக்கு ஆசியா சுற்றுலா செல்ல அதிகம் செலவழிக்க தேவையில்லை. நல்ல முறையில், பட்ஜெட் செலவில் விடுமுறைகளை அனுபவிக்க சிறந்த இடமாகக் கருதப்படுகிறது. பொதுவாக தாய்லாந்து, வியட்நாம், கம்போடியா மற்றும் இந்தோனேசியா போன்ற நாடுகள், குறைந்த செலவில் சுற்றுலா செல்ல ஏற்ற இடமாக கருதப்படுகின்றன.

Written by - Vidya Gopalakrishnan | Last Updated : Aug 13, 2025, 12:09 PM IST
  • லாவோஸில் பயணம் செய்வதற்கான செலவு, மற்ற இடங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் மிகக் குறைவு.
  • லாவோஸ் செல்லும் வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் 11% அதிகரித்து 1.2 மில்லியனாக உயர்ந்துள்ளது.

இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு, தென்கிழக்கு ஆசியா சுற்றுலா செல்ல அதிகம் செலவழிக்க தேவையில்லை. நல்ல முறையில், பட்ஜெட் செலவில் விடுமுறைகளை அனுபவிக்க சிறந்த இடமாகக் கருதப்படுகிறது. பொதுவாக தாய்லாந்து, வியட்நாம், கம்போடியா மற்றும் இந்தோனேசியா போன்ற நாடுகள், குறைந்த செலவில் சுற்றுலா செல்ல ஏற்ற இடமாக கருதப்படுகின்றன. ஆனால் சமீபத்திய அறிக்கையில், லாவோஸ் நாடு பட்ஜெட் செலவில் சுற்றுலா செல்ல ஏற்ற நாடு என்று விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு நீங்கள் குறைந்த செலவில் எளிதாகப் பயணிக்கலாம்.

லாவோஸ் ஒரு அழகான நாடு, குறிப்பாக இயற்கை அழகு மற்றும் கலாச்சார பாரம்பரியத்தை ரசிக்க விரும்புவோருக்கு ஏற்ற இடமாக இருக்கும். டைம் அவுட் பத்திரிகையில் வெளியான அறிக்கையில், தென்கிழக்கு ஆசியாவில் லாவோஸ் மிகவும் மலிவான சுற்றுலாத் தலமாகும். இங்கு ஒரு நாளுக்கான செலவு சுமார் £12 (சுமார் ₹ 1,414) ஆகும். இந்த குறைந்த பட்ஜெட்டில் தங்குமிடம், உணவு மற்றும் பயண வசதிகள் அடங்கும்.

டிராவல் அண்ட் டூர் வேர்ல்டின் உலகளாவிய தரவரிசை மற்றும் கனடாவின் ஹெலோசேஃப் நிறுவனத்தின் ஆராய்ச்சியின் படி, 2025 ஆம் ஆண்டில் உலகில் மலிவான சுற்றுலாத் தலமாக லாவோஸ் கருதப்படுகிறது. வியஞ்சான் டைம்ஸ் அறிக்கையில், 2025 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில், லாவோஸ் செல்லும் வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் 11% அதிகரித்து 1.2 மில்லியனாக உயர்ந்துள்ளது. இதன் மூலம் $426 மில்லியன் வருவாயை ஈட்டியுள்ளது. அதே நேரத்தில் உள்ளூர் சுற்றுலா இரட்டிப்பாகியுள்ளது.

லாவோஸில் பயணம் செய்வதற்கான செலவு, மற்ற இடங்களுட்ன ஒப்பிடுகையில் மிகக் குறைவு. லுவாங் பிரபாங் போன்ற பிரபலமான நகரங்களில், ஒரு விடுதியில் தங்குவதற்கான வாடகை ஒரு இரவுக்கு சுமார் £3 (₹353) என்ற அளவில் தொடங்குகிறது, அதே நேரத்தில் வாங் வியங்கில் மலிவான விடுதிகள் கூட கிடைக்கின்றன, அங்கு நீங்கள் ஒரு இரவுக்கு சுமார் £1.50 (₹176) செலுத்த வேண்டும். இங்குள்ள தெரு உணவும் மிகவும் மலிவு விலையில் கிடைக்கும். அதாவது ஒரு பிளேட் வறுக்கப்பட்ட பன்றி இறைச்சி மற்றும் ஒட்டும் அரிசி போன்றவை £1 (₹117) க்கும் குறைவாகவே கிடைக்கின்றன. லாவோஸில் உள்ள பிரபலமான சுற்றுலா இடங்களைப் பார்வையிடுவதற்கான செலவும் மிகக் குறைவு. குவாங் சி நீர்வீழ்ச்சி மற்றும் கரடி பாதுகாப்பு மையத்திற்கான டிக்கெட்டுகள் வெறும் £2.30 (₹270) ஆகும்.

லாவோஸில் உள்ளூர் போக்குவரத்து செலவு மிக குறைவு. நகரங்களுக்கு இடையே பேருந்துகள் அல்லது மினிவேன்கள் £4.50 (₹529) க்கும் குறைவாகவும், ஒரு நாளைக்கு மோட்டார் சைக்கிள்கள் வாடகை £4.70 (₹553) க்கும் குறைவாகவும், வியஞ்சான் முதல் வாங் வியங் வரை லாவோஸ்-சீனா ரயில் பயணத்திற்கு சுமார் £6 (₹706) செலவாகும். தென்கிழக்கு ஆசியாவின் நெரிசலான இடங்களிலிருந்து வேறுபட்ட, அமைதியான, இயற்கையான இடம் லாவோஸ். அதன் ஆறுகள், மலைகள், நீர்வீழ்ச்சிகள் மற்றும் உண்மையான கலாச்சார அனுபவங்கள் குறிப்பாக விரும்பப்படுகின்றன.

வியட்நாம் மற்றும் கம்போடியாவில் ஒரு நாளைக்கு சராசரி பயணச் செலவு சுமார் £15 (₹1,768), மலேசியா மற்றும் இந்தோனேசியாவில் இது சற்று அதிகமாக சுமார் £19 (₹2,239) என்ற அளவில் இருக்கும். இதனுடன் ஒப்பிடுகையில், லாவோஸில் தினசரி செலவு வெறும் £12 மட்டுமே. பட்ஜெட் பயணத்திற்கு பிரபலமான தாய்லாந்தில், செலவு சுமார் £24 (₹2,829) ஆகும், எனவே லாவோஸ் இன்னும் மலிவான மற்றும் சிறந்த விருப்பமாகக் கருதப்படுகிறது.

