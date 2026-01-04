English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
இந்தியாவின் இத்தாலி..Travel Freak-களுக்கு ரொம்ப பிடித்த சுற்றுலா தளம்! எது தெரியுமா?

Lavasa Hill City India's Italy : நவீன நகரத்தில், இயற்கை அழகு இருந்தால் எப்படியிருக்கும்? அப்படி இருக்கும் ஒரு இந்திய நகரம், பல டூரிஸ்ட்களின் ஃபேவரட் ஸ்பாட் ஆக மாறி வருகிறது.  

இந்தியாவின் இத்தாலி..Travel Freak-களுக்கு ரொம்ப பிடித்த சுற்றுலா தளம்! எது தெரியுமா?

Lavasa Hill City India's Italy : நம்மில் பலருக்கும் சுற்றுலா செல்வது, பயணம் மேற்கொள்வது போன்ற விஷயங்கள் ரொம்பவே பிடிக்கும். இருப்பினு, ஒரே இடத்திற்கு திரும்ப திரும்ப செல்வதை பலரும் விரும்ப மாட்டார்கள். ஏதேனும் புதிதான இடத்திற்கு அடிக்கடி செல்ல வேண்டும் என்று நினைத்துக்கொண்டே இருப்பார்கள். அது என்ன நகரம் தெரியுமா?

எந்த நகரம்?

இது, திட்டமிட்ட நகரங்களுள் ஒன்றாக இருக்கிறது. புனே நகரத்திற்கு அருகில் இருக்கும் இந்த நகரத்தை பலரும் ’இந்தியாவின் இத்தாலி’ என்று அழைக்கப்படுகிறது. Western Ghats எனப்படும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை தொடர்ச்சியில், புனேவில் இருந்து சுமார் 60 கி.மீ தொலைவில் இந்த நகரம் அமைந்துள்ளது. இந்த நகரம் முழுவதும் பேஸ்டல் நிறம் கொண்ட கட்டடங்களும், பசுமையான ஏரிக்கரையை ஒட்டிய நடைபாதைகளும் அமைந்திருக்கும். 

அதைத்தாண்டி, பாதசாரிகள் நடந்து செல்லும் வகையில், குறுகிய சாலைகளும் இதில் அமையப்பெற்றிருக்கும். இதை அனைத்தையும் பார்க்கும் போது இத்தாலியை நினைவுப்படுத்துவதாக பல சுற்றுலா பயணிகள் கூறியதை அடுத்து, இந்த நகரம் ‘இந்தியாவின் இத்தாலி’ என்றே அழைக்கப்படுகிறது. இந்த நகரத்தின் பெயர், லவாசா.

இயற்கை எழில் கொஞ்சும் நகரம்!

இந்த லவாசா நகரத்தின் தனிச்சிறப்புகள், இது சுற்றுலாவிற்காகவே உருவாக்கப்பட்ட நகரம் என கூறப்படுகிறது. ஷிம்லா, ஊட்டி போன்ற நகரங்கள், இயற்கையாகவே உருவானவை. மக்கள், அதை சுற்றி சுற்றுலாவிற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டனர். ஆனால், லவாசா அதற்காகவே வடிவமைக்கப்பட்ட நகரமாக இருக்கிறது. 

இந்த நகரத்தில் சுற்றுலா மட்டுமன்றி, ஓய்வுநேர பொழுதுபோக்கு, சமூகத்துடன் குடியிருப்பு வாழ்க்கை என அனைத்தையும் இணைக்கும் வகையில், இந்த நகரமானது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், இத்தாலியில் இருக்கும் புகழ்பெற்ற கடற்கரை நகரம் என கூறப்படும் Portofino என்கிற நகரத்தை முன்மாதிரியாக கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு, நடைபயணம் மேற்கொள்பவர்களுக்கு ஏற்ற சாலைகள், டெரகோட்டா கூரைகள் உள்ளிட்ட பல சிறப்பம்சங்கள் உள்ளன. 

கவர்ச்சியான விஷயங்கள்:

லவாசாவில் அமைந்திருக்கும் செயற்கை ஏறி, உணவகங்கள் உள்ளிட்ட பல இடங்கள், சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் வகையில் உள்ளன. இதைத்தாண்டி, இங்கு வருவோருக்கு, வெளிநாட்டின் உணர்வை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக, அங்கு இருப்பது போன்றே சைக்கிள் பாதைகள், ஓபன் தியேட்டர்கள், கலாச்சார நிகழ்ச்சிகள் போன்றவை நடத்தப்படுகின்றன. 

ஹனிமூனுக்கு ஏற்ற இடமா?

திருமணம் முடித்து, ஹனிமூன் செல்ல வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களுக்கும் இது ஏற்ற இடமாக இருக்கிறது. இங்கு, 50,000ற்குள் இந்த பேக்கேஜை முடித்து விடலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இதைத்தாண்டி, நீங்கள் நண்பர்களாக பல பேர் சேர்ந்து செல்ல வேண்டும் என்றாலும், இது அதற்கு ஏற்ற இடம் என்று கூறப்படுகிறது.

