/உலக சோம்பேறி நாடுகள்..முதல் இடத்தில் இருக்கும் நாடு எது? இந்தியாவிற்கு எந்த இடம்?

தற்போதைய நவீன வாழ்க்கையில் மனிதர்களின் உடலுக்கு செயல்பாடுகள் ஆனது குறைந்து வருகிறது. பக்கத்து தெருவுக்கு செல்வதற்கு கூட வாகனத்தில் செல்வது, மளிகைப் பொருட்கள் வாங்கவும் ஆன்லைன் ஆப்பை பயன்படுத்துவது உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் மனிதர்களை சோம்பேறிகளாக்கி வருகிறது. இப்படி, உலகில் எந்தெந்த நாடுகள் சோம்பேறி நாடுகளாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
உலக சோம்பேறி நாடுகள் பட்டியலில், இந்தியாவிற்கு 8வது இடம் கிடைத்திருக்கிறது. இந்தியாவில் இருக்கும் மக்கள், ஒரு நாளுக்கு சுமார் 4,297 அடிகள் மட்டுமே நடக்கிறார்களாம். அது மட்டுமன்றி, இந்தியர்களின் வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள், வாகனங்களின் மீதிருக்கும் அதீத நம்பிக்கைகள், உட்கார்ந்தே வேலை செய்வது போன்ற வேலை அமைப்புகள் உள்ளிட்டவை இதற்கு காரணிகளாக இருக்கின்றன. குறிப்பாக, டெல்லி, மும்பை, பெங்களூரு உள்ளிட்ட பெரு நகரங்களில் மக்கள் நடப்பது குறைவாக இருக்கிறதாம்.
பிரேசில் நாட்டிற்கு இந்த பட்டியலில் 7வது இடம் கிடைத்துள்ளது. பிரேசிலில் மக்கள் ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக 4,289 அடிகள் மட்டுமே நடக்கிறார்களாம். அங்கு இருக்கும் மக்களின் சமூக, பொருளாதார வேறுபாடுகள் மக்களின் உடல் செயல்பாட்டை பாதிப்பதாக கூறபடுகிறது. இந்த நாட்டின் அரசும் சுகாதார துறையும் மக்கள் அதிகம் நடக்க வேண்டும் என்றும் சுறுசுறுப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றும் கூறி வருகிறது.
எகிப்து நாடு, உலக சுகாதார நாடுகளில் 6வது இடத்தில் இருக்கிறது. இங்கிருக்கும் மக்கள், ஒரு நாளைக்கு சுமார் 4,315 அடி மட்டுமே நடக்கிறார்களாம். இங்கு, அதிக வெப்பம், நகரங்களில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் போன்றவை மக்கள் தினசரி நடைப்பயிற்சி செய்வதை தடுக்கும் விஷயங்களாக இருக்கின்றன.
உலக சோம்பேறி நாடுகளின் பட்டியலில், தென்னாப்பிரிக்காவிற்கு ஐந்தாவது இடம் கிடைத்துள்ளது. இங்கிருக்கும் மக்கள், 4,105 அடிகள் மட்டுமே நடக்கின்றனராம். மேலும், இங்கு ஏற்பட்ட வாழ்க்கைமுறை மாற்றங்கள், நகரமயமாக்கல் உள்ளிட்டவை இங்கு வாழும் மக்களின் செயல்பாட்டை குறைத்திருக்கிறதாம்.
பிலிபைன்ஸ் நாடு, உலக சோம்பேறி நாடுகளுக்கான பட்டியலில் 4வது இடத்தில் இருக்கிறது. இங்கிருக்கும் போக்குவரத்து வசதிகள், சாலை வசதிகள், உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சி உள்ளிட்டவை காரணமாக மக்கள் நடப்பதை காட்டிலும் வாகனங்களை அதிகம் பயன்படுத்துகிறார்களாம்.
உலக சோம்பேறி நாடுகளின் பட்டியலில், மலேசியா 3வது இடத்தில் இருக்கிறது. இங்கிருக்கும் மக்கள், ஒரு நாளைக்கு சுமார் 3,963 அடிகள் மட்டுமே நடக்கிறார்களாம். அதிலும், கோலாலம்பூர், பினாங்கு உள்ளிட்ட நகரங்களில் அதிகமான வாகன நெரிசல் மற்றும் போக்குவரத்து நெரிசல் காரணமாக மக்கள் நடக்கவே விரும்புவதில்லை என கூறப்படுகிறது.
உலகில் அதிகம் வளர்ந்த நாடுகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது, சவுதி அரேபியா. இந்த நாட்டிற்கு உலக சோம்பேறி நாடுகளின் பட்டியலில் 2வது இடம் கிடைத்துள்ளது. இங்கு, எப்போதும் அதிகமான வெப்பநிலை இருப்பதால் மக்கள் வெளியே செல்லவே தயங்குகிறார்கள். இதனால், மக்கள் அதிக நேரம் வீட்டில் இருக்கவே விரும்புகிறார்களாம். இதனால், அவர்களின் உடல் செயல்பாடும் குறைகிறது.
உலகில் கவனிக்கத்தக்க நாடுகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது, இந்தோனேசியா. இந்த நாட்டிற்கு உலக சோம்பேறி நாடுகளின் பட்டியலில் முதல் இடம் கிடைத்துள்ளது. இங்கும், எப்போதும் அதிகமான வெப்பநிலை இருப்பதால் மக்கள் வெளியே செல்லவே தயங்குகிறார்கள். இதனால், மக்கள் அதிக நேரம் வீட்டிலேயே இருக்கிறார்கள். இதனால், அவர்களின் உடல் செயல்பாடும் குறைகிறது. எது வேண்டும் என்றாலும் வீட்டிற்கே ஆர்டர் போட்டு வாங்கிக்கொள்வதும் இங்கு சகஜமாக பார்க்கப்படுகிறது.