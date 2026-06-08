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உலக சோம்பேறி நாடுகள்..முதல் இடத்தில் இருக்கும் நாடு எது? இந்தியாவிற்கு எந்த இடம்?

சோம்பேறித்தனம் என்பது, நம் வாழ்வில் நாமே நமக்கு தேவையான விஷயங்களை செய்ய மறுக்கும் போது நம்மை தொற்றிக்கொள்‍கிறது. உலக நாடுகள் பல, இபடிப்பட்ட சோம்பேறிகளாக இருக்கின்றனர். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 08, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 02:33 PM IST
உலக சோம்பேறி நாடுகள்..முதல் இடத்தில் இருக்கும் நாடு எது? இந்தியாவிற்கு எந்த இடம்?
Image Credit: Laziest Countries | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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