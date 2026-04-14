  • ரூபாய் 30000 ஆயிரம் செலவில் வெளிநாடு சுற்றுலா செல்லலாம்! எப்படி தெரியுமா?

ரூபாய் 30000 ஆயிரம் செலவில் வெளிநாடு சுற்றுலா செல்லலாம்! எப்படி தெரியுமா?

சரியான நேரத்தில் விமான டிக்கெட்டுகளை புக் செய்து, ஆடம்பர ஹோட்டல்களை தவிர்த்து ஹாஸ்டல்கள் அல்லது ஹோம்ஸ்டேக்களில் தங்கினால் 50,000 ரூபாய் பட்ஜெட்டிற்குள் வெளிநாடு சென்று வரலாம்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 14, 2026, 11:34 AM IST
ரூபாய் 30000 ஆயிரம் செலவில் வெளிநாடு சுற்றுலா செல்லலாம்! எப்படி தெரியுமா?

அனைவருக்கும் பயணம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கும். குறிப்பாக வெளிநாடு செல்ல வேண்டும், உலகை சுற்றி பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை பலருக்கும் இருக்கும். ஆனால், அதற்கு லட்சக்கணக்கில் பணம் செலவாகுமே என்ற தயக்கத்திலேயே பலரும் தங்களது கனவை கைவிட்டிருப்பார்கள். உண்மையில், சரியான திட்டமிடல் இருந்தால் வெறும் ரூ.50,000 பட்ஜெட்டிற்குள் இந்தியாவிலிருந்து பல அழகான வெளிநாடுகளுக்கு சென்று வர முடியும். விமான டிக்கெட், தங்குமிடம், உணவு மற்றும் உள்ளூர் பயணம் என அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய, இந்தியர்களுக்கு ஏற்ற 5 மலிவான மற்றும் பாதுகாப்பான சர்வதேச சுற்றுலா தலங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

தாய்லாந்து

குறைந்த பட்ஜெட்டில் வெளிநாடு செல்ல நினைக்கும் இந்தியர்களின் முதல் சாய்ஸ் தாய்லாந்து தான். பாங்காக் நகரின் பரபரப்பான ஷாப்பிங் வீதிகள், ஃபூகெட் மற்றும் கிராபியின் அழகிய கடற்கரைகள், பழமையான புத்தர் கோயில்கள் என இங்கு ரசிப்பதற்கு ஏராளம் உள்ளன. முன்கூட்டியே திட்டமிட்டால் சென்னை அல்லது டெல்லியில் இருந்து பாங்காக்கிற்கு சென்று வர ரூ.15,000 முதல் ரூ.20,000 வரை மட்டுமே விமான கட்டணம் ஆகும். ருசியான தெருவோர உணவுகள் மற்றும் மலிவான தங்குமிட வசதிகளுடன், ஒரு நபருக்கு ரூ.30,000 முதல் ரூ.40,000-க்குள் இந்த பயணத்தை முடித்துவிடலாம். 

இலங்கை

இந்தியாவின் அண்டை நாடான இலங்கை, பட்ஜெட் பயணிகளுக்கு ஒரு சிறந்த சொர்க்கமாகும். நுவரெலியாவின் தேயிலை தோட்டங்கள், எல்லாவின் ரம்மியமான ரயில் பயணம், சீகிரியா மலைக்கோட்டை மற்றும் அழகிய கடற்கரைகளை இங்கு கண்டு ரசிக்கலாம். சென்னையில் இருந்து கொழும்பு செல்வதற்கான விமான டிக்கெட் ரூ.7,000 முதல் ரூ.12,000 குள்ளேயே கிடைத்துவிடும். இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு அங்கு அதிகம் என்பதால், தாராளமாக ரூ.35,000 முதல் ரூ.40,000-க்குள் உங்கள் இலங்கை ட்ரிப்பை முடித்துவிட முடியும். 

வியட்நாம்

சமீபகாலமாக இந்திய சுற்றுலா பயணிகளை அதிகம் ஈர்த்து வரும் நாடு வியட்நாம். இயற்கை எழில் கொஞ்சும் ஹாலோங் பே, ஆசியாவின் மிகப்பெரிய குகைகள், ஹோ சி மின் நகரின் வரலாற்று சின்னங்கள் என வியட்நாம் உங்களை வியப்பில் ஆழ்த்தும். இந்தியர்களுக்கு இ-விசா வசதி இருப்பதால் பயணம் மிகவும் எளிது. குறைந்த செலவிலான உணவு மற்றும் போக்குவரத்து வசதிகளுடன் ரூ.45,000-க்குள் வியட்நாமை சுற்றி பார்த்துவிடலாம். 

நேபாளம்

பனி படர்ந்த மலைகளையும், ஆன்மீக அமைதியையும் விரும்புபவர்களுக்கு நேபாளம் மிகச் சிறந்த தேர்வாகும். காத்மாண்டுவின் பாரம்பரிய கோயில்கள், தர்பார் சதுக்கம், மற்றும் இயற்கை எழில் சூழ்ந்த போக்கரா ஏரி ஆகியவை முக்கிய சுற்றுலா தலங்கள். நேபாளம் செல்ல இந்தியர்களுக்கு பாஸ்போர்ட் மற்றும் விசா தேவையில்லை. டெல்லியிலிருந்து விமானம் மூலமாகவோ அல்லது சாலை மார்க்கமாகவோ மிக குறைந்த செலவில் செல்ல முடியும். இந்திய ரூபாய் அங்கும் பரவலாக ஏற்று கொள்ளப்படுவதால், தாராளமாக ரூ.30,000-க்குள் இந்த பயணத்தை நிறைவு செய்யலாம்.

பாலி - இந்தோனேசியா

கடல் அழகையும், சாகச பயணத்தையும் விரும்புபவர்களுக்கு இந்தோனேசியாவின் பாலி தீவு ஒரு மிக சிறந்த தேர்வாகும். பிரமிக்க வைக்கும் இந்து கோயில்கள், கண்கவர் பவளப்பாறைகள், உபுட் பகுதியின் இயற்கை அழகு என இங்கு பல விஷயங்கள் கொட்டிக்கிடக்கின்றன. விமான கட்டணம் சற்று அதிகமாக இருந்தாலும், அங்குள்ள மலிவான ஹோம்ஸ்டேக்கள் மற்றும் உணவு வசதிகளால், ஒரு வார பயணத்தை எளிதாக ரூ.45,000-லிருந்து ரூ.50,000-க்குள் திட்டமிட முடியும். 

அடிக்கடி கேட்கும் கேள்விகளும்

1. 50,000 ரூபாய்க்குள் இந்தியாவிலிருந்து எந்தெந்த வெளிநாடுகளுக்குச் சுற்றுலா செல்ல முடியும்?
இந்தியாவிலிருந்து 50,000 ரூபாய் பட்ஜெட்டிற்குள் தாய்லாந்து, இலங்கை, வியட்நாம், நேபாளம், இந்தோனேசியா (பாலி), மற்றும் மலேசியா போன்ற நாடுகளுக்கு மிக எளிதாகச் சுற்றுலா சென்று வர முடியும். 

2. இந்தப் பட்டியலில் விசா இல்லாமல் (Visa-Free) செல்லக்கூடிய நாடுகள் எவை?
நேபாளம் செல்வதற்கு இந்தியர்களுக்கு பாஸ்போர்ட் மற்றும் விசா இரண்டுமே தேவையில்லை. அதேபோல, இலங்கை மற்றும் மலேசியா போன்ற நாடுகள் இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு எந்த ஒரு விசா கெடுபிடியும் இன்றி, இலவச விசா அல்லது எளிதான இ-விசா (E-visa) முறையை வழங்குகின்றன.

3. வியட்நாம் சுற்றுலா செல்ல ஒருவருக்கு எவ்வளவு செலவாகும்?
ஒரு வார கால வியட்நாம் சுற்றுலாவிற்கு, விமான டிக்கெட், தங்குமிடம் மற்றும் உணவு என அனைத்தையும் சேர்த்து ஒரு நபருக்குச் சராசரியாக ரூ.30,000 முதல் ரூ.40,000 வரை மட்டுமே செலவாகும். இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு அங்கு அதிகம் (1 INR = 280-290 வியட்நாம் டாங்) என்பதால், அங்கு செலவுகளை எளிதாகச் சமாளிக்க முடியும்.

