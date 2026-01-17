குறைந்த செலவில் Vizag டூர்! குடும்பத்துடன் செல்ல செம சான்ஸ்... எப்படி புக் பண்ணலாம்?

IRCTC Visakhapatnam Tour Package: ஐஆர்சிடிசி பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா தொகுப்புகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. முதலில் இந்தியாவுக்குள் மட்டுமே சுற்றுலா பேக்கேஜ்களை அறிமுகப்படுத்தி வந்த நிலையில், தற்போது வெளிநாடுகளுக்கும் சுற்றுலா தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் பயணிகள் குறைந்த விலையில் எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்ல முடியும். இந்த சுற்றுலா திட்டங்கள் மூலம் தங்கும் வசதி, சாப்பாடு வசதி, போக்குவத்து வசதியை போன்றவற்றை ஐஆர்சிடிசி வழங்கி வருகிறது. இதனால், பெரும்பாலான மக்கள் இதுலேயே பயணம் செய்கின்றனர். அந்த வகையில், ஐஆர்சிடிசி விசாகப்பட்டினத்திற்கு சுற்றுலா தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
விசாகப்பட்டினம் டூர் பேக்கேஜ்
சென்னையில் இருந்து விசாகப்பட்டினத்திற்கு விமானம் மூலம் செல்ல வேண்டியிருக்கும். அதாவது, பிப்ரவரி 13ஆம் தேதி காலை 7.30 மணிக்கு விசாகப்பட்டினத்திற்கு செல்லுவீர்கள். அங்கிருக்கு வாகனம் மூலம் ஹோட்டலுக்கு சென்று மதிய வேளையில் ராமகிருஷ்ணா கடற்கரையில் உள்ள நீர்மூழ்கிக் கப்பல் அருங்காட்சியகத்தைப் பார்வையிட்டு, இரவில் அந்த ஹோட்டலில் தங்குவீர்கள். மறுநாள் அதிகாலையில் அரக்குக்கு செல்ல தொடங்குவீர்கள்.
போரா குகைகள், டைடா ஜங்கிள் பெல்ஸ், கட்கி நீர்வீழ்ச்சி, பத்மபுரம் தோட்டங்கள், காபி அருங்காட்சியகம் ஆகியவற்றைப் பார்வையிடுவீர்கள். மாலையில் விசாகப்பட்டினத்திற்கு திரும்புவீர்கள். மூன்றாவது நாள் கைல்சாககிரி மலைகள், சிவப்பு மணல் மலைகள், தோட்லகொண்டா இடிபாடுகள், ருஷிகொண்டா கடற்கரை ஆகியவற்றைப் பார்வையிடுவீர்கள். நான்கவாது நாளாக அன்னாவரத்தில் உள்ள கோயிலுக்கு சென்றுவிட்டு, இரவு விசாகப்பட்டினம் திரும்புவீர்கள்.
ஐந்தாவது நாளகா சிம்மாசலம் கோயிலை தரிசனம் செய்துவிட்டு, மாலை 4 மணிக்கு விசாகப்பட்டினம் விமான நிலையத்தில் இருந்து சென்னைக்கு புறப்படுவீர்கள். எனவே, சென்னையில் இருந்து விசாகப்பட்டினம் டூர் ஐந்து நாட்களாகும். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் விமான டிக்கெட், ஏசி ஹோட்டல், சுற்றுலா வாகனம், 5 வேளை காலை உணவு, 4 வேளை இரவு உணவு, பயண காப்பீடு, ஜிஎஸ்டி ஆகியவை இடம்பெற்றிருக்கும்.
சுற்றுலா கட்டணம் எவ்வளவு?
இதில், சுற்றுலா தலங்களுக்கான நுழைவு சீட்டு, அனைத்து நாட்களிலும் மதிய உணவு, விமான உணவு போன்றவை பேக்கேஜில் இடம்பெறாது. சுற்றுப் பயண தேதிகளை பொறுத்தவரை, ஜனவரி 22, பிப்ரவரி 13ஆம் தேதிகளில் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். இதற்கான கட்டணத்தை பொறுத்தவரை, ஒரு நபருக்கான செலவு ரூ.28,500, இரண்டு பேருக்கு ரூ.23,100, மூன்று பேருக்கு ரூ.21,300, படுக்கையுடன் கூடிய 5 முதல் 11 வயதுக்குட்ட குழந்தைக்கு ரூ.18,700 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, விசாகப்பட்டினம் சுற்றுலா மேற்கொள்ள விருப்பப்படுவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இதற்கான டிக்கெட்டை ஐஆர்சிடிசி அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வாயிலாக முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது ஜனவரி 26ஆம் தேதி குடியரசு தின விடுமுறை மூன்று நாட்கள் வருவதால், இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொண்டு, சுற்றுலா பயணிகள் செல்லலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
