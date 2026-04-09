ஆதார் இருக்கா? 1 மணி நேரத்தில் கேஸ் சிலிண்டர் பெறலாம்.. எப்படி தெரியுமா?

5 Kg Cylinder Booking Rules Latest: மத்திய கிழக்கு பகுதியில் போர் பதற்றம் நிலவி வருகிறது. அதாவது, இஸ்ரேல், அமெரிக்கா கூட்டு சேர்ந்து, ஈரான் மீது தாக்குதலை நடத்தி வருகறிது. இதனால், ஈரானும் பதிலடி தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது. இதனால், மத்திய கிழக்கில் பதற்றமான சூழல் இருக்கிறது. போருக்கு மத்தியில், ஈரான் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை மூடியது. இதனால், எண்ணெய் தட்டுப்பாடு, ஏரிவாயு தட்டுப்பாடு இந்தியா உட்பட பல்வேறு நாடுகளில் ஏற்பட்டுள்ளது.
5 கிலோ சிலிண்டர்
சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை பலமடங்கு உயர்ந்துள்ளது. இதனால், பல்வேறு நாடுகள் பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்தியுள்ளன. நம் இந்தியாவை பொறுத்தவரை இன்னும் பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் கச்சா எண்ணெய் விலையை உயர்த்தவில்லை. மேலும், பெட்ரோல், டீசல் இருப்பில் இருப்பதாகவும் மத்திய அரசு தெளிவுப்படுத்தி வருகிறது.
இதனால், வாகன ஓட்டிகள் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டாலும், எரிவாயு தட்டுப்பாடு இந்தியாவில் தலைவிரித்தாடுகிறது. அதாவது, எரிவாயு தட்டுப்பாட்டை சமாளிக்க பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளையும் மத்திய அரசு மேற்கொண்டது. அதாவது, சிலிண்டர் முன்பதிவு கால இடைவெயியில் நகர்ப்புறங்கள், கிராமப்புறங்களில் நீடித்தது.
மேலும், கடந்த பிப்ரவரி மாதம் கேஸ் சிலிண்டர் விலையை உயர்த்தியது. இதற்கிடையில, புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் சிலிண்டர் பெற முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர். இவர்கள் சிலிண்டர் இணைப்பு பெறுவது கஷ்டம் என்பதால் 5 கிலோ சிலிண்டரை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். எல்பிஜி தட்டுப்பாட்டுக்கு மத்தியில், 5 கிலோ சிலிண்டரிலும் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது.
இதனால், அவர்கள் சிலிண்டர் பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. இதற்கிடையில், புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் கேஸ் சிலிண்டர் முன்பதிவு செயல்முறையில் மாற்றம் செய்துள்ளது. அதாவது, இதற்கு முன்பு முகவரி சான்று மூலம் கேஸ் சிலிண்டரை முன்பதிவு செய்து வந்தனர். தற்போது அதில் சில மாற்றங்களை மத்திய அரசு செய்துள்ளது.
5 கிலோ சிலிண்டர் பெற என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை?
5 கிலோ சிலிண்டரை வாங்குவதற்கு நுகர்வோர்கள் அரசு அங்கீகரித்த ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை அடையாள சான்றாக சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 5 கிலோ சிலிண்டர் வாங்க ஆதார் அட்டை, பான் கார்டு, ஓட்டுநர் உரிமம், வாக்காளர் அடையாள அட்டை, மாநில அரசு அல்லது மத்திய அரசால் வழங்கப்பட்ட ஏதேனும் ஒரு அடையாள ஆவணத்தை கொடுத்து நீங்கள் 5 கிலோ சிலிண்டரை பெற்றுக் கொள்ளலாம். முகவரி சரிபார்ப்பு உட்பட கூடுதல் ஆவணங்கள் எதுவும் தேவையில்லை.
5 கிலோ சிலிண்டருக்கான காத்திருப்பு காலம்
வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் போன்று இல்லாமல், 5 கிலோ சிலிண்டரை அங்கீகரிக்கப்பட்ட விற்பனை நிலையங்களில் சில நிமிடங்களில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். இதனால், அவசர தேவைகளுக்கு 5 கிலோ சிலிண்டர் பயனுள்ளதாக இருக்கும். அதிகபட்சம் 10 நிமிடங்களில் நீங்கள் 5 கிலோ சிலிண்டரை பெற்றுக் கொள்ளலாம். 5 கிலோ சிலிண்டர் விலை ரூ.549 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விலை மாறிங்களுக்கு மாநிலம் மாறுப்படும்.
5 கிலோ சிலிண்டர் விநியோகம் அதிகரிப்பு
புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்காக 5 கிலோ சிலிண்டர் விநியோகத்தை அதிகரிக்க மத்திய அரசு அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. அதாவது, 5 கிலோ சிலிண்டர்களின் விநியோகத்தில் முன்பி பரிந்துரைக்கப்பட்ட 20 சதவீத வரம்பை தாண்டி கூடுதல் சிலிண்டர்களை வழங்க மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதன் மூலம் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு எந்தவித தடையும் இல்லாமல், சுலபமாக 5 கிலோ சிலிண்டரை இனி பெற முடியும். மார்ச் 23ஆம் தேதி மட்டும் 1.06 லட்சத்திற்கும் அதிகமான சிலிண்டர்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, ஏப்ரல் 7ஆம் தேதி முதல் 5 கிலோ சிலிண்டர்களின் அளவு 70 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.
5 கிலோ சிலிண்டரை முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
உதாரணமாக பாரத் கேஸ் நிறுவனத்திடம் 5 கிலோ சிலிண்டரை எப்படி பெறலாம் என்று பார்ப்போம். பாரத் கேஸ் நிறுவனத்தின் கட்டணமில்லா எண்ணான 1800 22 4344 என்ற எண்ணை அழைத்தால் கேஸ் முன்பதிவு செய்த 1 மணி நேரத்தில் நிமிடத்தில் நீங்கள் பெறலாம். அந்தந்த எண்ணெய் நிறுவனங்களில் கட்டணமில்லா எண்ணை தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் கேஸ் சிலிண்டரை பெற்றுக் கொள்ளலாம். இந்தியன் ஆயில் 1800 2333 555 என்ற எண்ணையும் தொடர்பு கொண்டு சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்யலாம். ஹெச்பி நிறுவனத்தின் 1800 2333 555 என்ற எண்ணையும் தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் 5 கிலோ சிலிண்டரை பெற்றுக் கொள்ளலாம். இல்லையெனில் உங்கள் வீட்டிற்கு அருகில் உள்ள எண்ணெய் நிறுவனத்திற்கு சென்று, நீங்கள் 5 கிலோ சிலிண்டரை உடனே பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
மேலும் படிக்க: எல்பிஜி தட்டுப்பாடு: 5 கிலோ சிலிண்டரை இனி ஈஸியா பெற்றலாம்.. மத்திய அரசு அதிரடி!
மேலும் படிக்க: LPG கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு.. டபுள் மடங்கு உயர்ந்த ஹோட்டல் உணவு விலைகள்! முழு லிஸ்ட் இதோ
மேலும் படிக்க: LPG சிலிண்டர் வாங்க இனி முகவரி சான்று தேவையில்லை.. மத்திய அரசின் குட் நியூஸ்.. எப்படி பெறுவது?
