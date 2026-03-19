மார்ச் 19: விண்ணைத் தொடும் கச்சா எண்ணெய் விலை! இன்றைய சிலிண்டர், பெட்ரோல், டீசல் விலை!

LPG and Petrol-Diesel Prices Today: சமீபத்திய மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் போர்ச் சூழலால், கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எல்பிஜி சிலிண்டர் விநியோகம் குறித்த கவலை பொதுமக்களிடையே அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல் இடையிலான போர் மூன்றாவது வாரத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், இந்திய சந்தையில் எரிபொருட்களின் விலை நிலவரம் என்ன என்பதை விரிவாகக் காணலாம். இன்று (மார்ச் 19, 2026) நிலவரப்படி, நாட்டின் முக்கிய நகரங்களில் உள்ள பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் எரிவாயு சிலிண்டர் விலைப் பட்டியலை விவரங்கள்.
LPG சிலிண்டர் விலை நிலவரம்
மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவும் பதற்றம் காரணமாக விநியோகச் சங்கிலியில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பால், இந்த மாதம் தொடக்கத்தில் வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை ₹60 வரையிலும், வணிக ரீதியான சிலிண்டர் விலை ₹144 வரையிலும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
சிலிண்டர் விலை அட்டவணை
|நகரம்
|வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்
|வணிக ரீதியான சிலிண்டர் (19kg)
|சென்னை
|ரூ.2,043.50
|ரூ.928.50
|புது டெல்லி
|ரூ.913.00
|ரூ.1,884.50
|மும்பை
|ரூ.912.50
|ரூ.1,836.00
|கொல்கத்தா
|ரூ.939.00
|ரூ.1,988.50
|பெங்களூரு
|ரூ.915.50
|ரூ.1,958.00
|ஹைதராபாத்
|ரூ.965.00
|ரூ.2,105.50
பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நிலவரம்
சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை ஒரு பேரல் 108 டாலரைத் தாண்டியுள்ளது. ஹார்முஸ் ஜலசந்தி (Strait of Hormuz) மூடப்பட்டதால், ரஷ்யா மற்றும் மேற்கு ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து இந்தியா எண்ணெய் இறக்குமதி செய்கிறது. கூடுதல் போக்குவரத்து செலவு காரணமாக விலை அழுத்தங்கள் இருந்தாலும், இன்று பெரும்பாலான நகரங்களில் எரிபொருள் விலையில் பெரிய மாற்றமின்றி நிலையாகவே உள்ளது.
பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை அட்டவணை
|நகரம்
|பெட்ரோல் (1 லிட்டர்)
|டீசல் (1 லிட்டர்)
|சென்னை
|ரூ.100.80
|ரூ.92.39
|டெல்லி
|ரூ.94.77
|ரூ.87.67
|மும்பை
|ரூ.103.54
|ரூ.90.03
|பெங்களூரு
|ரூ.102.99
|ரூ.91.06
|கொல்கத்தா
|ரூ.105.45
|ரூ.92.02
|ஹைதராபாத்
|ரூ.107.50
|ரூ.95.70
சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறதா?
எல்பிஜி விநியோகத்தில் தட்டுப்பாடு இருப்பதாக புகார்கள் எழுந்தாலும், மத்திய அரசு அதை மறுத்துள்ளது. நாட்டில் போதிய அளவு இருப்பு இருப்பதாகவும், பொதுமக்கள் அச்சப்படத் தேவையில்லை என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதேநேரம் உலகளாவிய அரசியல் சூழலைப் பொறுத்து வரும் நாட்களில் விலையில் மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எரிபொருள் விலையானது அந்தந்த மாநிலங்களின் வரி விதிப்பைப் (VAT) பொறுத்து சற்று மாறுபடலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. இன்று (மார்ச் 19, 2026) சென்னையில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை என்ன?
இன்று சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ₹100.80-க்கும், டீசல் ₹92.39-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கடந்த சில நாட்களாக விலையில் பெரிய மாற்றமின்றி நிலையாக உள்ளது.
2. வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை இந்த மாதம் எவ்வளவு உயர்ந்துள்ளது?
சர்வதேச எரிபொருள் சந்தையில் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடி காரணமாக, மார்ச் மாத தொடக்கத்தில் 14.2 கிலோ எடையுள்ள வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை ₹60 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
3. ஈரான் - இஸ்ரேல் போரினால் இந்தியாவில் பெட்ரோல் தட்டுப்பாடு ஏற்படுமா?
தற்போது போதிய அளவு கச்சா எண்ணெய் இருப்பு உள்ளதாக இந்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. ஹார்முஸ் ஜலசந்தி பாதிப்பால் ரஷ்யா மற்றும் ஆப்பிரிக்க நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதால், தட்டுப்பாடு ஏற்பட வாய்ப்பு குறைவு.
4. வணிக ரீதியான (Commercial) சிலிண்டர் விலை இன்று எவ்வளவு?
இன்று டெல்லியில் 19 கிலோ வணிக சிலிண்டர் விலை ₹1,884.50 ஆகவும், சென்னையில் ₹2,043.50 ஆகவும் உள்ளது. இந்த மாதம் இதன் விலை ₹144 வரை உயர்ந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
5. சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை இன்று என்ன நிலவரம்?
மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் பதற்றம் காரணமாக, சர்வதேச சந்தையில் பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை 5% உயர்ந்து, ஒரு பேரல் 108 டாலரைத் தாண்டியுள்ளது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ