English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • LPG சிலிண்டர் வாங்க இனி முகவரி சான்று தேவையில்லை.. மத்திய அரசின் குட் நியூஸ்.. எப்படி பெறுவது?

LPG Cylinder 5kg Rules: 5 கிலோ சிலிண்டர் வாங்க முகவரி சான்று அவசியம் இல்லை என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.  சிலிண்டர் விநியோகம் செய்பவர்களிடம் இருந்து கட்டணத்தை செலுத்தி, 5 கிலோ சிலிண்டரை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 5, 2026, 07:35 PM IST
  • எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு
  • கேஸ் சிலிண்டர் பெற முகவரி சான்று தேவையில்லை
  • ஏதேனும் ஒரு அடையாள அட்டை இருந்தலோ 5 கிலோ சிலிண்டரை பெறலாம்

LPG Cylinder 5kg Rules: இந்தியாவில் எல்பிஜி சிலிண்டர்  தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. ஈரான் மீது இஸ்ரேல், அமெரிக்கா போர் தொடுத்து வருகிறது. இதற்கு ஈரானும் பதிலடி தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது. வளைகுடா நாடுகளில் போர் பதற்றம் நிலவி வருவதால், ஈரான் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை மூடியது. இதனால்,  இந்தியா உட்பட பல்வேறு நாடுகளுக்கான கச்சா எண்ணெய், எரிவாயு ஏற்றுமதி என அனைத்தும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

Add Zee News as a Preferred Source

எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு

போர் பதற்றத்தால் கச்சா எண்ணெய் அதிகரித்துள்ளது. ஒரு பேரல் கச்சா எண்ணெய் 150 டாலர் வரை விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதனால், பல்வேறு நாடுகளில் பெட்ரோல், டீசல் விலை கட்டுக்கடங்காமல் உயர்ந்து வருகிறது. ஆனால், இந்தியாவில் இதுவரை பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்த்தப்படவில்லை. பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் உயர்த்தப்படாமல் இருக்கும் நிலையில், எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்தியுள்ளன. 

இதற்கிடையில், கேஸ்  தட்டுப்பாட்டை குறைக்கவும் மத்திய அரசு சில கட்டுப்பாடுகளை விதித்தது. அதாவது,  எல்பிஜி சிலிண்டர் முன்பதிவில் இடைவெளியை உயர்த்தியது. அதாவது, நகர்ப்புறங்களில் ஒரு சிலிண்டர் புக் செய்துவிட்டு, மற்றொரு சிலிண்டர் புக் செய்ய 25 நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டும். கிராமப்புறங்களில் 45 நாட்களாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில், சிலிண்டர் விலையை மார்ச் மாதம் மத்திய அரசு உயர்த்தியது. 

முகவரி சான்று கட்டாயமில்லை

ஏப்ரல் மாதம் வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலையை மட்டுமே மத்திய அரசு உயர்த்தி இருக்கிறது.  இதற்கிடையில், மத்திய அரசு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, 5 கிலோ எப்ட்எல் சிலிண்டர்கள் விநியோகம் அதிகரித்துள்ளது. எனவே, 5 கிலோ எடை கொண்ட எப்டிஎல் சிலிண்டர் பெற இனி முகவரி சான்று கட்டாயம் இல்லை என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. 

செலுப்படியாகும் அடையாள அட்டையை காண்பித்தாலே 5 கிலோ எப்டிஎல் சிலிண்டரை பெறலாம் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. எரிவாயு  தட்டுப்பாடு காரணமாக, நாட்டில் பல்வேற பகுதிகளில் வசிக்கும் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள்  மற்றும் உள்ளூர் முகவரி ஆவணங்கள இல்லாதவர்கள் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் கிடைப்பதை மேம்படுத்துவதே இந்த நடவடிக்கையின் நோக்கம் என அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். 

மார்ச் 23ஆம் தேதி முதல் சுமார் 5.7 லட்சம் எப்டிஎல் சிலிண்டர்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். மேலும், சமீபத்தில் ஒரே நாளில் 71,000க்கும் மேற்பட்ட சிலிண்டர்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன.  அதே நேரத்தில், நாட்டில் எல்பிஜி சிலிண்டருக்கு பற்றாக்குறை இல்லை எனக் கூறிய மத்திய அரசு, பொதுமக்கள் பீதியடைய வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டது. 

5 கிலோ சிலிண்டர் பெறுவது எப்படி?

5 கிலோ எப்டிஎல் சிலிண்டர் நாடு முழுவதும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கிடைக்கிறது. இந்தியன் ஆயில், இன்டன் போன்ற பொதுத் துறை நிறுவனங்களிளை தொடர்பு கொண்டு நீங்கள 5 கிலோ எஃப்டிஎல் சிலிண்டரை பெறலாம். ஆதார், பான் கார்டு, ரேஷன் அட்டை, ஒட்டுநர் உரிமம் போன்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசு ஆவணங்களை பயன்படுத்தி, நீங்கள் 5 கிலோ சிலிண்டரை பெறலாம். உங்கள் அருகில் இருக்கும் பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு நேரில் சென்று, அடையாள அட்டையை காண்பித்து இதற்கான கட்டணத்தை செலுத்தி, 5 கிலோ சிலிண்டரை எளிதாக பெறலாம். 

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

 

About the Author
LPG cylinderLPG Cylinder LatestCommercial LPG Shortage5 Kg Gas Cylinder Rule

Trending News