LPG சிலிண்டர் வாங்க இனி முகவரி சான்று தேவையில்லை.. மத்திய அரசின் குட் நியூஸ்.. எப்படி பெறுவது?

LPG Cylinder 5kg Rules: இந்தியாவில் எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. ஈரான் மீது இஸ்ரேல், அமெரிக்கா போர் தொடுத்து வருகிறது. இதற்கு ஈரானும் பதிலடி தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது. வளைகுடா நாடுகளில் போர் பதற்றம் நிலவி வருவதால், ஈரான் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை மூடியது. இதனால், இந்தியா உட்பட பல்வேறு நாடுகளுக்கான கச்சா எண்ணெய், எரிவாயு ஏற்றுமதி என அனைத்தும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு
போர் பதற்றத்தால் கச்சா எண்ணெய் அதிகரித்துள்ளது. ஒரு பேரல் கச்சா எண்ணெய் 150 டாலர் வரை விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதனால், பல்வேறு நாடுகளில் பெட்ரோல், டீசல் விலை கட்டுக்கடங்காமல் உயர்ந்து வருகிறது. ஆனால், இந்தியாவில் இதுவரை பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்த்தப்படவில்லை. பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் உயர்த்தப்படாமல் இருக்கும் நிலையில், எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்தியுள்ளன.
இதற்கிடையில், கேஸ் தட்டுப்பாட்டை குறைக்கவும் மத்திய அரசு சில கட்டுப்பாடுகளை விதித்தது. அதாவது, எல்பிஜி சிலிண்டர் முன்பதிவில் இடைவெளியை உயர்த்தியது. அதாவது, நகர்ப்புறங்களில் ஒரு சிலிண்டர் புக் செய்துவிட்டு, மற்றொரு சிலிண்டர் புக் செய்ய 25 நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டும். கிராமப்புறங்களில் 45 நாட்களாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில், சிலிண்டர் விலையை மார்ச் மாதம் மத்திய அரசு உயர்த்தியது.
முகவரி சான்று கட்டாயமில்லை
ஏப்ரல் மாதம் வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலையை மட்டுமே மத்திய அரசு உயர்த்தி இருக்கிறது. இதற்கிடையில், மத்திய அரசு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, 5 கிலோ எப்ட்எல் சிலிண்டர்கள் விநியோகம் அதிகரித்துள்ளது. எனவே, 5 கிலோ எடை கொண்ட எப்டிஎல் சிலிண்டர் பெற இனி முகவரி சான்று கட்டாயம் இல்லை என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
செலுப்படியாகும் அடையாள அட்டையை காண்பித்தாலே 5 கிலோ எப்டிஎல் சிலிண்டரை பெறலாம் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. எரிவாயு தட்டுப்பாடு காரணமாக, நாட்டில் பல்வேற பகுதிகளில் வசிக்கும் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் மற்றும் உள்ளூர் முகவரி ஆவணங்கள இல்லாதவர்கள் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் கிடைப்பதை மேம்படுத்துவதே இந்த நடவடிக்கையின் நோக்கம் என அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.
மார்ச் 23ஆம் தேதி முதல் சுமார் 5.7 லட்சம் எப்டிஎல் சிலிண்டர்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். மேலும், சமீபத்தில் ஒரே நாளில் 71,000க்கும் மேற்பட்ட சிலிண்டர்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன. அதே நேரத்தில், நாட்டில் எல்பிஜி சிலிண்டருக்கு பற்றாக்குறை இல்லை எனக் கூறிய மத்திய அரசு, பொதுமக்கள் பீதியடைய வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டது.
5 கிலோ சிலிண்டர் பெறுவது எப்படி?
5 கிலோ எப்டிஎல் சிலிண்டர் நாடு முழுவதும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கிடைக்கிறது. இந்தியன் ஆயில், இன்டன் போன்ற பொதுத் துறை நிறுவனங்களிளை தொடர்பு கொண்டு நீங்கள 5 கிலோ எஃப்டிஎல் சிலிண்டரை பெறலாம். ஆதார், பான் கார்டு, ரேஷன் அட்டை, ஒட்டுநர் உரிமம் போன்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசு ஆவணங்களை பயன்படுத்தி, நீங்கள் 5 கிலோ சிலிண்டரை பெறலாம். உங்கள் அருகில் இருக்கும் பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு நேரில் சென்று, அடையாள அட்டையை காண்பித்து இதற்கான கட்டணத்தை செலுத்தி, 5 கிலோ சிலிண்டரை எளிதாக பெறலாம்.
The perfect buddy for any foodie! Get the Chhotu 5KG FTL Cylinder at a convenience store or petrol pump near you. No pre-booking. No address proof required. For details, visit https://t.co/8tFhQBamWc.#IndianOilRhino #ChhotuMeraSaathi pic.twitter.com/PpybJTASGW
— Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) January 5, 2022
