LPG சிலிண்டர் டெலிவரி செய்வதில் தாமதமா? ஆன்லைனில் புகார் செய்வது எப்படி? முழு விபரம் உள்ளே!

LPG Cylinder Not Delivered File Complaint : நாடு முழுவதும் எல்.பி.ஜி (LPG) எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்குத் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது. இத்தகைய சூழலில், பல பகுதிகளில் சிலிண்டர்கள் விநியோகிக்கப்படுவதில்லை; இது தொடர்பாகப் புகார் அளிப்பதற்கான வசதி தற்போது வழங்கப்பட்டுள்ளது. புகார் பதிவு செய்வதற்கான முழுமையான நடைமுறைகள் கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 4, 2026, 01:28 PM IST
Trending Photos

ஆம்ப்லேட் சாப்பிட்டால் உடல் எடை குறையுமா? எப்படி செய்வது?
camera icon6
Omelette
ஆம்ப்லேட் சாப்பிட்டால் உடல் எடை குறையுமா? எப்படி செய்வது?
புதன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி 2026: பண மழையில் நனைய போகும் 5 அதிர்ஷ்ட ராசிகள்!
camera icon6
Budhan Peyarchi
புதன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி 2026: பண மழையில் நனைய போகும் 5 அதிர்ஷ்ட ராசிகள்!
இன்றைய ராசிபலன் : ஏப்ரல் 3 வெள்ளிக்கிழமை - 12 ராசிகளுக்கும் அதிர்ஷடம், சந்திராஷ்டமம்
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் : ஏப்ரல் 3 வெள்ளிக்கிழமை - 12 ராசிகளுக்கும் அதிர்ஷடம், சந்திராஷ்டமம்
பைனான்ஸ் தொழில் செய்பவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு போட்ட கடிவாளம்! முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon10
Tamil Nadu government
பைனான்ஸ் தொழில் செய்பவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு போட்ட கடிவாளம்! முக்கிய அறிவிப்பு
LPG Cylinder Not Delivered File Complaint : அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் ஆகிய நாடுகளுக்கு இடையே நிலவி வரும் மோதலின் காரணமாக, உலகளாவிய எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு விநியோகம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் நேரடித் தாக்கம் இந்தியாவிலும் எதிரொலித்து, பொதுமக்கள் எல்பிஜி (LPG) எரிவாயு சிலிண்டர் பற்றாக்குறையை எதிர்கொள்ளும் சூழலை உருவாக்கியுள்ளது. பல நகரங்களில் எரிவாயு முன்பதிவுகள் ஏற்கப்படுவதில்லை; வேறு சில இடங்களில், எரிவாயு விநியோகம் உறுதிசெய்யப்பட்டதாகப் பயனர்களுக்கு அறிவிப்புகள் வந்தாலும், உண்மையில் அவர்களுக்குச் சிலிண்டர்கள் வந்து சேரவில்லை. இதன் விளைவாக, பொதுமக்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர். நீங்களும் எரிவாயு சிலிண்டரை முன்பதிவு செய்து, இன்னும் உங்களுக்கு வந்து சேரவில்லை என்றால், கவலைப்படத் தேவையில்லை. புகார் அளிப்பதற்கான வழிமுறைகளை இங்கே விரிவாக விளக்கியுள்ளோம்; இந்தத் தகவல்கள் உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும்.

எரிவாயு சிலிண்டர் விநியோகத்தில் ஏன் தாமதம் ஏற்படுகிறது?

ஒரு எரிவாயு சிலிண்டர் விநியோகிக்கப்படாமல் போவதற்குப் பல காரணங்கள் இருக்கலாம். விநியோகப் பற்றாக்குறை மற்றும் போக்குவரத்துச் சிக்கல்கள் ஆகியவை இவற்றுள் சிலவாகும். இருப்பினும், சிலிண்டர்களைக் கள்ளச்சந்தைக்குத் திசைதிருப்புவதற்காக, தங்கள் பதிவேடுகளில் மோசடியான உள்ளீடுகளைச் செய்யும் முகவர் விற்பனையாளர்களும் பலர் உள்ளனர். இது பொதுமக்களுக்குப் பெரும் சிரமத்தை ஏற்படுத்துகிறது. ஆனால் இதில் நல்ல செய்தி என்னவென்றால், சிலிண்டர் விநியோகிக்கப்படவில்லை என்றாலும் நீங்கள் இப்போது புகார் அளிக்க முடியும்.

புகார் அளிப்பது எப்படி?

புகார் அளிப்பதற்கு முன், உங்கள் முகமையைத் தொடர்புகொண்டு, விநியோகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள தாமதத்திற்கான காரணத்தை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள். இப்பிரச்சினை தீர்க்கப்படாமல் நீடித்தால், Indane, Bharat Gas அல்லது HP Gas ஆகியவற்றின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களுக்குச் சென்று நீங்கள் இணையவழிப் புகார் ஒன்றைப் பதிவு செய்துக் கொள்ளலாம்.

இணையதளங்கள் மட்டுமின்றி, சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் கட்டணமில்லாத் தொலைபேசி எண்கள் வாயிலாகவும் புகார்களைப் பதிவு செய்யலாம். Indane Gasக்கு 1800-233-3555, Bharat Gasக்கு 1800-22-4344 மற்றும் HP Gasக்கு 1800-233-3555 ஆகியவை உதவி எண்களாகும். இந்த எண்களைத் தொடர்புகொள்வதன் மூலம் உங்கள் புகாரைப் பதிவு செய்யலாம்.

அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்

எரிவாயு நிறுவனங்கள் உங்கள் புகாரைத் தீர்த்துவைக்கவில்லை என்றால், அரசின் நுகர்வோர் விவகார அமைச்சகத்தின் இணையதளத்தைப் பார்வையிட்டு நீங்கள் ஒரு குறைதீர்ப்புப் புகாரைப் பதிவு செய்யலாம். இது, அப்பிரச்சினையிலிருந்து விரைவாக நிவாரணம் பெற உங்களுக்கு உதவும்.

எரிவாயு சிலிண்டர் தொடர்பான புதிய விதிமுறை

எரிவாயு சிலிண்டர் பற்றாக்குறையைச் சமாளிக்கும் வகையில், இந்திய அரசு விதிமுறைகளைத் திருத்தியுள்ளது. தற்போது, ​​25 நாட்கள் இடைவெளிக்குப் பிறகு இரண்டாவது சிலிண்டரை முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம். முன்னதாக, இந்த காத்திருப்புக் காலம் 21 நாட்களாக இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலை உயர்வு 

இதனிடையே இந்த விலை உயர்வைத் தொடர்ந்து, நாட்டின் தலைநகரான டெல்லியில் வீட்டு உபயோக சிலிண்டரின் விலை ரூ.913-ஆக உயர்ந்தது. போர் தொடங்கியதிலிருந்து, எண்ணெய் நிறுவனங்கள் வணிகப் பயன்பாட்டிற்கான எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலையை இரண்டு தனித்தனி சந்தர்ப்பங்களில் உயர்த்தியுள்ளன. கடந்த ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி அன்று மட்டும், விலை சுமார் ரூ.200 உயர்த்தப்பட்டது; இதன் மூலம் சிலிண்டரின் விலை ரூ.2,000-ஐத் தாண்டியது.

அதேபோன்று, சிறிய குடும்பங்கள் மற்றும் தனிநபர்களால் பயன்படுத்தப்படும் 5 கிலோ எடையுள்ள 'சோட்டு' (Chhotu) சிலிண்டரின் விலையும் ₹51 உயர்ந்து, சுமார் ரூ.700-ஐ எட்டியுள்ளது. இந்த விலை உயர்வுகளுக்கு உலகளாவிய எண்ணெய் சந்தை நிலவரங்களே காரணமாக அமைந்துள்ளன என்பது தெளிவாகிறது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

எல்பிஜி எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்கு ஏன் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது?
அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரானுக்கு இடையே தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் மோதலே எரிவாயு சிலிண்டர் பற்றாக்குறைக்குக் காரணமாக அமைந்துள்ளது.

உங்கள் சிலிண்டர் விநியோகிக்கப்படாவிட்டால், முதலில் எங்கே புகார் அளிக்க வேண்டும்?
உங்கள் சிலிண்டர் விநியோகம் உங்களுக்குக் கிடைக்கவில்லை என்றால், முதலில் முகமையை (Agency) தொடர்புகொள்ளுங்கள். இதற்குத் தீர்வு காணப்படாவிட்டால், புகார் பதிவு செய்ய நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தைப் பார்வையிடுங்கள்.

மேலும் படிக்க | LPG சிலிண்டர் முன்பதிவு முறை மாற்றம்: வந்தாச்சு புதிய விதிமுறை, முழு விவரம் இதோ!

மேலும் படிக்க | எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு : குண்டர் சட்டம் பாயும் - தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் எச்சரிக்கை

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

