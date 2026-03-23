கேஸ் சிலிண்டர் விலையில் மாற்றம்? ஏப்ரல் 1 முதல் உயருமா.. அதிர்ச்சி தகவல்!

LPG Cylinder Price April 1st Latest: மேற்கு ஆசிய நாடுகளில் போர் பதற்றம் நிலவி வருகிறது. ஈரான் மீது இஸ்ரேல், அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இதனால், ஈரான் தனது கடல் போக்குவரத்தை மூடியுள்ளது. இதன் காரணமாக, இந்தியாவில் சமையல் சிலிண்டர் பிரிச்னை பெரிய அளவில் ஏற்பட்டுள்ளது. ஈரான் உலகின் முக்கிய எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு உற்பத்தியாளர்களில் ஒன்றாககும்.
LPG Cylinder Price: எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு
அங்கு போர் பதற்றம் நிலவி வருவதால், எண்ணெய் ஏற்றுமதி பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால், சர்வதே சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலையும் உயர்ந்தது. இதனால், இந்தியா பெரிய அளவில் பாதிப்பை எதிர்கொண்டுள்ளது. சமையல் சிலிண்டருக்கு கடும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், சிலிண்டர் பயன்பாட்டிலும், முன்பதிவுக்கும் சில கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டது.
அதாவது, ஒரு சிலிண்டரை முன்பதிவு செய்த பிறகு, அடுத்து 25 நாட்கள் கழித்து மட்டுமே மற்றொரு சிலிண்டரை முன்பதிவு செய்ய முடியும். வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலையும் மத்திய அரசு உயர்த்தியது. இதனால் பொதுமக்கள் கவலையை எழுப்பியது. சிலிண்டர் விலை பொதுமக்களை நேரடியாக தாக்குகிறது. மேலும், சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டதை அடுத்து, இந்தியாவில் ஹோட்டல்களும் மூடப்பட்டன.
LPG Cylinder Price: ஏப்ரல் 1 முதல் உயர்கிறதா சிலிண்டர் விலை?
இப்படியாக இருக்கும் நிலையில், வரும் ஏப்ரல் 1ஆம் தேதியும் சிலிண்டர் விலை உயர்த்தப்படலாம் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. சமீபத்தில் உலகளாவிய சந்தை மாற்றங்கள், கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு, போர் பதற்றம் காரணமாக, வணிக சிலிண்டரை வரை அதிக ஏற்ற இறக்கங்களை சந்தித்துள்ளது. அதனை தொடர்ந்து, ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி 19 கிலோ எடை கொண்ட சிலிண்டர் விலை உயரக் கூடும் என கூறப்படுகிறது. ஆனால், அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் எதுவும் வெளியாகவில்லை. ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி காலை தான் விலை மாற்றங்கள் தெரியக்கூடும்.
இது பொதுமக்களின் உணவு செலவுகளை அதிகப்படுத்தும். வீட்டு சிலிண்டர்களுக்கான மானியம் தொடர்பான மாற்றங்கள் குறித்து மத்திய அரசு ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி வெளியடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்களை பொறுத்தவரை, மததிய அரசு விலையை ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி காலை தான் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடும்.
LPG Cylinder Price: மார்ச் 31ஆம் தேதி கடைசி நாள்
வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் பெற ஆதார் பயோமெட்ரிக் அங்கீகாரத்தை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. இதுவரை பயோமெட்ரிக் ஆதார் சரிபார்ப்பை முடிக்காதவர்கள் மார்ச் 31ஆம் தேதிக்குள் கட்டாயம் அதனை செய்திட வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளது. இந்தியன் ஆயில், பாரத் பெட்ரோலியம், இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் போன்ற நிறுவனங்களின் வாடிக்கையாளர்கள் ஆதார் அடிப்டையிலான கேஒய்சியை முடிக்க வேண்டும். அதேபோல, பிரதம மந்திரி உஜ்வாலா திட்ட பயனாளிகளும் ஆதார் அடிப்படையிலான கேஒய்சியை முடிக்க வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. எனவே, கேஒய்சி முடிக்காதவர்கள் மார்ச் 31ம் தேதிக்குள் முடிக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
LPG Cylinder Price: இன்றைய கேஸ் சிலிண்டர் விலை
வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை
சென்னை - ரூ.928.50
பெங்களூரு - ரூ.915
ஹைதராபாத் - ரூ.965
லக்னோ - ரூ.950
டெல்லி - ரூ.913
மும்பை - ரூ.912
கொல்கத்தா - ரூ.939
வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டர் விலை
சென்னை - ரூ.2,043.50
பெங்களூரு - ரூ.1,958
ஹைதராபாத் - ரூ.2,105.50
லக்னோ - ரூ.2,007
டெல்லி - ரூ.1,884.50
மும்பை - ரூ.1,836
கொல்கத்தா - ரூ.1,988.50
