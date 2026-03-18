LPG cylinder price today: சென்னையில் சிலிண்டர் விலை: ஹோட்டல் உரிமையாளர்களுக்கு ஷாக் - இன்றைய புதிய விலை நிலவரம்

LPG cylinder price today: மேற்கு ஆசியாவில் நடைபெற்று வரும் மோதலின் காரணமாக இந்தியாவில் சமையல் எரிவாயு விலைகள் கடுமையாக உயர்ந்துள்ளன; இதன்படி வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலை ரூ.60-ம், வணிகச் சிலிண்டர்களின் விலை ரூ.144-ம் அதிகரித்துள்ளது. இந்த விலை உயர்வால், தற்போது ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 18, 2026, 08:57 AM IST
LPG cylinder price today: அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் இணைந்து ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றன. இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக ஈரான் மேற்கு ஆசிய வளைகுடா நாடுகளில் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இந்த போர் சூழல் காரணமாக வளைகுடா நாடுகளின் எண்ணெய் வளங்கள், விமான நிலையங்கள் மீதும் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இதனால் பெரும்பாலான நாடுகள் எண்ணெய் உற்பத்தியை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்துள்ளன. மேற்கு ஆசிய மோதலால் இந்தியாவில் எரிபொருளுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும் இதன் காரணமாக இந்தியாவில் பெட்ரோலிய எரிவாயுவின் (LPG) அடிப்படை விலைகளை உயர்த்தியுள்ளன.

இந்த விலை உயர்வு, வீட்டு பயன்பாட்டு 14.2 கிலோ சிலிண்டர் மற்றும் வணிக பயன்பாட்டு 19 கிலோ சிலிண்டர், என இரண்ரின் விலையிலும் ஏற்றம் செய்யபபட்டுள்ளது. மார்ச் மாதத் தொடக்கத்தில், நாட்டின் முக்கிய நகரங்கள் மற்றும் மாநிலங்களில், 14.2 கிலோ எடையுள்ள வீட்டு பயன்பாட்டு சிலிண்டரின் விலை ரூ.60, 19 கிலோ எடையுள்ள வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டரின் விலை ரூ.144 என உயர்ந்தப்பட்டது. அதன் பிறகு சிலிண்டர் விலையில் எவ்வித மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை.

ஈரான் மீது அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் இணைந்து நடத்திய தாக்குதலையும், அதைத் தொடர்ந்து தெஹ்ரான் பதிலடி கொடுத்ததையும் அடுத்து இந்த விலை உயர்வு ஏற்பட்டது. இந்த மோதல், சவூதி அரேபியா மற்றும் கத்தார் உள்ளிட்ட மேற்கு ஆசிய நாடுகளிலிருந்து இந்தியா தனது 85-90% எல்பிஜி இறக்குமதியைப் பெறும் ஒரு முக்கிய நீர்வழியான ஹோர்முஸ் ஜலசந்தி வழியாகச் செல்லும் விநியோகப் பாதைகளில் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தகக்கது.

நகரம் வாரியான LPG விலை நிலவரம்

நகரம் வீட்டு பயன்பாட்டு 14.2 கிலோ சிலிண்டர் வணிக பயன்பாட்டு 19 கிலோ சிலிண்டர்
சென்னை ரூபாய் 928.50 ரூபாய் 2,043.50
புது தில்லி ரூபாய் 913 ரூபாய் 1,884.50
மும்பை ரூபாய் 912.50 ரூபாய் 1,836
கொல்கத்தா ரூபாய் 939 ரூபாய் 1,988.50
ஹைதராபாத் ரூபாய் 965 ரூபாய் 2,105.50
லக்னோ ரூபாய் 950.50 ரூபாய் 2,007
பெங்களூரு ரூபாய் 915.50 ரூபாய் 1,958
பாட்னா ரூபாய் 1,002.50 ரூபாய் 2,133.50

குறைந்த வருமானம் கொண்ட குடும்பங்களுக்கு LPG

வணிக மற்றும் வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்களின் விலைகளை அரசாங்கம் உயர்த்தியிருந்தாலும், பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனாவின் (PMUY) கீழ் வழங்கப்படும் எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலைகள் மாற்றமின்றித் தொடர்வதாக பிடிஐ (PTI) செய்தி நிறுவனம் முன்னதாகத் தெரிவித்திருந்தது. இத்திட்டம், நாடு முழுவதும் உள்ள குறைந்த வருமானம் கொண்ட குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள 10 கோடிக்கும் மேற்பட்ட எரிவாயு இணைப்புகளை உள்ளடக்கியுள்ளது.

இந்தியாவில் LPG தட்டுப்பாடு இல்லை; அரசு உறுதி

இதனிடையே நாடு முழுவதும் கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுபாடு இல்லை என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. அதுமட்டுமின்றி பொதுமக்கள் தேவையின்றி கியாஸ் விநியோக அலுவலகத்தில் குவிய வேண்டாம் என்று மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் எரிவாயு அமைச்சகம் அறிவுறுத்தி உள்ளது.

எல்பிஜி சிலிண்டர் முன்பதிவுகள் அதிகரிப்பு

இதனிடையே LPG தட்டுபாடு செய்திகள் வெளியான முதல் ஆன்லைன் எல்பிஜி சிலிண்டர் முன்பதிவுகள் சுமார் 84%-லிருந்து 90%-ஆக அதிகரித்துள்ளதாகவும், மேற்கு ஆசிய மோதலுக்கு முன்பு 53%-ஆக இருந்த டெலிவரி அங்கீகாரக் குறியீடு (DAC) வரம்பு தற்போது சுமார் 72%-ஆக விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், இது விநியோகஸ்தர் மட்டத்தில் சிலிண்டர்கள் திசை திருப்பப்படுவதைத் தடுப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளதாகவும் எண்ணெய் அமைச்சகம் நேற்று தெரிவித்தது.

எல்பிஜி விநியோக மையங்களில் எந்தவிதமான தட்டுபாடும் ஏற்படவில்லை என்றும், “சென்னை, பீகார், டெல்லி, ஹரியானா, ராஜஸ்தான், மணிப்பூர் மற்றும் மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களும் யூனியன் பிரதேசங்களும், இந்திய அரசின் வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்க, வீட்டு உபயோகமல்லாத எல்பிஜியை ஒதுக்கீடு செய்ய உத்தரவுகளைப் பிறப்பித்துள்ளன” என்றும் அமைச்சகம் மேலும் உறுதியளித்தது.

இந்நிலையில் பொது​மக்​கள் அச்​சப்பட தேவை​யில்​லை. கேஸ் சிலிண்​டர் தடை​யின்றி விநி​யோகம் செய்​யப்​படு​வ​தாக இந்​தி​யன் ஆயில் நிறு​வனம் தெரி​வித்​துள்​ளது. அதுமட்டுமின்றி பொதுமக்கள் அத்​தி​யா​வசி​யமற்ற முன்​ப​திவு​களை தவிர்க்க வேண்​டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கேஸ் சிலிண்டர் முன்பதிவு எண்கள் மாற்றம்

LPG நிறுவனமான Indane, சிலிண்டர் முன்பதிவுக்காகப் புதிய எண்களை வெளியிட்டுள்ளது. வாடிக்கையாளர்கள் இந்த புதிய எண்கள் மூலமாகவும் சிலிண்டர்களுக்கு முன்பதிவு செய்யலாம் என்று அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இதில் முதல் Missed call எண் (Missed Call Number): 8927225667; இரண்டாவது IVRS எண்: 8391990070 ஆகும். இருப்பினும், தற்போது பயன்பாட்டிலுள்ள எண்களும் தொடர்ந்து செயல்படும்.

ஏற்கனவே உள்ள IOCL (Indane) எரிவாயு சிலிண்டர்களை முன்பதிவு செய்வதற்கான புதிய அகில இந்திய எண் 8454955555 (மிஸ்டு கால்) ஆகும்; இதற்கான WhatsApp எண் 7588888824 ஆகும்.

நீங்கள் 1800-2333-555 என்ற எண்ணையும் அழைக்கலாம். இந்தச் சேவைகள் 24 மணி நேரமும் (24x7) இருக்கக்கூடும்; மேலும், இதற்கு எந்த கட்டணமும் வசூலிக்கப்படாது. 

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

