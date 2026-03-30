சிலிண்டர் விலையில் ரூ.300 அதிரடி குறைப்பு: மக்களுக்கு அரசின் சூப்பர் செய்தி

பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனாவின் (PMUY) பயனாளிகள் ரூ.300 மானியத்தைப் பெற்று வருகின்றனர். அதாவது, சாமானிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிலிண்டர் என்ன விலையில் விற்கப்படுகிறதோ, அதிலிருந்து 300 ரூபாய் குறைத்து உஜ்வாலா பயனாளிகள் பெற்று வருகின்றனர்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 30, 2026, 02:58 PM IST
LPG Gas Cylinder Latest News : ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா இடையிலான மோதல்கள் காரணமாக, நாடு முழுவதும் எல்பிஜி (LPG) எரிவாயு விநியோகத்தில் தட்டுபாடு ஏற்பட்டு வருகிறது, இதனால் ஒருவித அச்சச் சூழல் மக்களிடையே நிலவி வருகிறது. எனினும் இவை அனைத்தும் வதந்தி என்றும், தற்போது நிலைமை சீராகவே உள்ளது என்று அரசாங்கம் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது. இருப்பினும், மறுபுறம் எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலையும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த விலை உயர்வு ஒருபக்கம் இருக்கையில், சிலர் தற்போது எல்பிஜி சிலிண்டர்களை ரூ.300 தள்ளுபடி விலையில் பெற்று வருகின்றனர். எப்படி தெரியுமா?

தள்ளுபடி விலையில் எரிவாயு சிலிண்டர்

'பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா' (PMUY) திட்டத்தின் பயனாளிகள் ரூ.300 மானியத்தைப் பெற்று வருகின்றனர். அதாவது சாமானிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிலிண்டர் என்ன விலையில் விற்கப்படுகிறதோ, அதிலிருந்து 300 ரூபாய் குறைத்து உஜ்வாலா பயனாளிகள் பெற்று வருகின்றனர். இத்திட்டத்தின் கீழ், பயனாளிகளுக்கு எவ்விதமான பாதுகாப்பு வைப்புத்தொகையோ (Security Deposit) அல்லது இணைப்புக்கான கட்டணங்களோ இன்றி எல்பிஜி இணைப்பு வழங்கப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

14.2 கிலோ எல்பிஜி சிலிண்டர் / 5 கிலோ எல்பிஜி சிலிண்டர்
வீட்டு உபயோக அழுத்தக் கட்டுப்பாட்டுக் கருவி (Pressure Regulator)
1.2 மீட்டர் பாதுகாப்பு ரப்பர் குழாய் (Safety Hose Pipe)
DGCC கையேடு
முதல் சிலிண்டர் நிரப்புதல் இலவசம்
இரண்டு பர்னர்கள் கொண்ட அடுப்பு இலவசம்

விண்ணப்பிப்பதற்கான முறைகள் இதோ:

ஆன்லைன் (Online) – வாடிக்கையாளர்கள் https://pmuy.gov.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்பப் படிவத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்; அல்லது விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பிப்பதில் உதவி பெற, தங்களுக்கு அருகிலுள்ள 'பொதுச் சேவை மையத்தை' (CSC) அணுகலாம். விண்ணப்பத்தை நேரடியாகச் சமர்ப்பிக்க எவ்விதக் கட்டணமும் இல்லை. இருப்பினும், விண்ணப்பம் ஒரு CSC மையம் வாயிலாகச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டால், பெயரளவிலான கட்டணமாக ரூ.20 வசூலிக்கப்படும். மாற்றாக, ஆஃப்லைன் முறை (Offline) வாயிலாக, வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் விண்ணப்பங்களை எண்ணெய் விற்பனை நிறுவனங்களுடன் (OMCs) இணைக்கப்பட்டுள்ள, தங்களுக்கு அருகிலுள்ள எல்பிஜி விநியோக மையங்களில் நேரடியாகச் சமர்ப்பிக்கலாம். 'பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா' திட்டத்திற்கான தகுதி குறித்துப் பார்க்கையில், விண்ணப்பதாரர் 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்ணாக இருக்க வேண்டும்; அவரது குடும்பத்தில் தற்போது எந்தவொரு எண்ணெய் விற்பனை நிறுவனத்திடமிருந்தும் (OMC) வேறு எல்பிஜி இணைப்பு வைத்திருக்கூடாது; மேலும் அந்த நபர் குறைந்த வருமானம் கொண்ட குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும்.

விண்ணபிக்க தேவையான ஆவணங்கள் என்னென்ன :

விண்ணப்பதாரரின் சமீபத்திய புகைப்படம் மற்றும் கையொப்பம் இடம்பெற்ற, நிலையான வடிவத்திலான ஒரு விண்ணப்பம்/KYC படிவம். அடையாளச் சான்றாகப் (PoI) பயன்படும் வகையில், விண்ணப்பதாரரின் ஆதார் அட்டையின் நகல். குடும்ப விவரங்கள் இடம்பெற்றுள்ள ரேஷன் அட்டை அல்லது பிற ஆவணங்களில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளபடி, அக்குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அனைத்து வயது வந்த உறுப்பினர்களின் ஆதார் அட்டைகளின் நகல்கள். முகவரிச் சான்று, விண்ணப்பதாரரின் வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் மற்றும் அதனுடன் வங்கிக் கணக்குப் புத்தகத்தின் நகல் அல்லது ரத்து செய்யப்பட்ட காசோலை ஆகியவை கட்டாயமாகும்.

உஜ்வாலா திட்டத்தின் கீழ் வரும் நுகர்வோரின் தனிநபர் நுகர்வு (ஆண்டுக்கு பெறப்பட்ட 14.2 கிலோ எடையுள்ள LPG சிலிண்டர்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுவது) அதிகரித்துள்ளது. பல்வேறு நடவடிக்கைகளின் விளைவாக, PMUY பயனாளிகள் மத்தியில் ஆண்டுக்கான தனிநபர் LPG நுகர்வில் சீரான உயர்வு காணப்படுகிறது. குறிப்பாக, 2019-20 நிதியாண்டில் சராசரி நுகர்வு 3.01 சிலிண்டர்களாக இருந்த நிலையில், அது 2023-24-இல் 3.95 சிலிண்டர்களாகவும், 2024-25-இல் 4.43 சிலிண்டர்களாகவும் உயர்ந்துள்ளது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

உஜ்வாலா திட்டத்தின் கீழ் சிலிண்டர் வாங்குபவர்களுக்கு எவ்வளவு மானியம் கிடைக்கிறது?
இத்திட்டத்தின் கீழ் உள்ள பயனாளிகளுக்கு ஒரு சிலிண்டருக்கு ரூ. 300 மானியம் வழங்கப்படுகிறது. 

இத்திட்டத்தில் சேர யார் விண்ணப்பிக்கலாம்? தகுதிகள் என்ன?
விண்ணப்பதாரர் 18 வயது பூர்த்தியடைந்த பெண்ணாக இருக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரரின் குடும்பத்தில் வேறு எந்த OMC இணைப்பு இருக்கக்கூடாது.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
விண்ணப்பதாரர்கள் https://pmuy.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் நேரடியாக விண்ணப்பிக்கலாம். அல்லது அருகிலுள்ள பொதுச் சேவை மையத்தை (CSC) அணுகி உதவி பெறலாம்.

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

